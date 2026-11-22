В этом экспрессе разберём встречи итальянской Серии А, английской Премьер-лиги и шведского Аллсвенскан. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.62.

«Монца» — «Фиорентина»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А

После 11 матчей «Монца» располагается в зоне вылета таблицы Серии А с 7 очками. Команда Ивана Юрича имеет серию из четырёх поражений подряд, и все они были абсолютно по делу.

У «Монцы» довольно посредственный состав, и единственным светлым пятном в нём является нападающий Гуштаво Варелу, на счету которого 9 забитых мячей в 10 играх. Своим ярким футболом он заслужил приглашение в сборную Португалии, а «Бенфика» уже кусает локти, что продала его за копейки.

Сейчас «Фиорентина» располагается тремя строчками выше в турнирной таблице и имеет в активе 9 очков. По составу и амбициям «фиалки» не должны там находиться, но руководство тут невыдержанное и любит менять тренеров.

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Сезон «Фиорентина» начинала с Фабио Гроссо, который возглавил команду летом, но после неудачного старта на тренерский мостик вернулся Паоло Ваноли. В последнем туре «фиалки» на своём поле сыграли вничью с «Ювентусом» (2:2), а ранее переиграли в гостях «Сассуоло» (4:2).

Наш прогноз: победа гостей с форой 0 за 1,46.

«Брентфорд» — «Эвертон»

Футбол. Чемпионат Англии. Премьер‑лига

После 10 матчей «Брентфорд» идёт с 14 очками на 10‑м месте и играет с переменным успехом. В прошлом туре «пчёлы» в гостях уступили «Брайтону» (0:2), потеряв уже в начале игры из‑за удаления свою главную звезду — Игора Тьяго.

Бразилец в итоге пропустит матч и с «Эвертоном», а заменить его в составе равноценно сейчас некем. В 9‑м туре «Брентфорд» выиграл дома у «Ноттингема» (2:0), а чуть ранее вылетел из Кубка лиги, уступив «Сандерленду» (2:3).

Подопечные Дэвида Мойеса очень организованы и довольно прагматичны. Такие качества вкупе с тренерским талантом шотландского специалиста позволяют «Эвертону» сейчас идти на седьмой строчке в таблице АПЛ с 16 очками.

«Ириски» выиграли три своих последних матча. В чемпионате были обыграны «Ковентри» (3:1) и «Ньюкасл» (1:0), а в Кубке лиги пройден «Ньюкасл» (3:1). В составе хозяев, помимо Тьяго, не будет ещё нескольких важных футболистов, что даёт хорошие шансы на успех гостям.

Наш прогноз: гости не проиграют за 1,60.

«Хаммарбю» — «Гётеборг»

Футбол. Чемпионат Швеции. Аллсвенскан

Удивительно, но своим мощным спуртом на финише и серией из пяти побед подряд «Хаммарбю» смог отыграть солидное отставание от «Сириуса», который заметно сдулся в конце сезона и растерял своё преимущество, достигавшее даже 15 очков.

В последнем туре «Хаммарбю» на своём поле разгромил «Эльфсборг» (4:1), ранее выиграл в гостях у «Мальмё» (2:1), дома у «Сириуса» (2:0) и на выезде у прошлогоднего чемпиона «Мьёльбю» (2:0).

Некогда гегемон шведского футбола превратился в откровенного середняка и сейчас ни на что серьёзное не претендует. По ходу сезона «Гётеборг» менял тренеров, состав, но плюс‑минус уже несколько лет находится в середине турнирной таблицы и уже забыл, когда играл в еврокубках.

В чемпионате Швеции «Гётеборг» не знает побед на протяжении уже пяти туров, сыграв четыре раза вничью и один раз проиграв. Налицо проблемы в атаке: всего пять забитых мячей в пяти последних играх, что для результативной Аллсвенскан — очень мало. Коэффициент на победу «Хаммарбю» и тотал очень маленький, поэтому можно попробовать взять вариант с первым таймом. Хозяева очень мотивированы и постараются не затягивать со своим успехом; возможен и выход в основе капитана Бесары.

Наш прогноз: победа «Хаммарбю» в первом тайме за 1,55.

3.62 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 3,62.