Унаследованный хаос. Как Хаби Алонсо оказался во главе тонущего «Байера»

Приглашениелеверкузенскимбыло встречено с энтузиазмом. Его бывший партнер по командеутверждал, что у Алонсо есть все качества, необходимые для успеха. Даже бывшие тренеры испанцабыли едины в своем убеждении относительно его возможностей.

Но иные задавались вопросом, стоил ли риск того. Тренер без опыта работы в высшем дивизионе возглавил команду, которая все еще играет в Лиге чемпионов, но лишь на одно место отстает от дна таблицы Бундеслиги. Первое понижение в классе было пугающей реальностью для Леверкузена.

Неровный старт только усилил сомнения за пределами клуба, но Алонсо с «Байером» выдал серию из пяти побед подряд в Бундеслиге, начавшуюся до и закончившуюся после чемпионата мира. А если удастся обыграть «Ференцварош» в двухматчевом противостоянии, они попадут в четвертьфинал Лиги Европы.

Симону Рольфесу, многолетнему полузащитнику клуба, ставшему спортивным директором, решение, которое казалось излишне оптимистичным, теперь кажется креативным. Он настаивает на том, что ему приходилось доверять своим инстинктам, когда дело касалось Алонсо.

«Это правда, что у Хаби не было опыта работы главным тренером на таком уровне и в такой ситуации», — сказал Рольфес Sky Sports. «Но для меня всегда важно учитывать качества главного тренера, и я просто знал, что у него есть качества, чтобы сделать нашу команду лучше».

«Может быть, все было бы по-другому, если бы в сезоне оставалось три игры. Это была бы другая ситуация, потому что времени особо не было бы. Но в сезоне прошло всего восемь игр. И с перерывом на чемпионат мира у нас было время на то, чтобы совершенствоваться».

Хаби Алонсо globallookpress.com

Улучшение, безусловно, было необходимо. Несмотря на то, что в прошлом сезоне «Байер» занял третье место под руководством швейцарского тренера Херардо Сеоане, его начало сезона было худшим с тех пор, как клуб впервые перешел в Бундеслигу в 1979 году. Контракт был расторгнут.

«Отправной точкой было то, что в команде не было доверия, игрокам не доверяли», — признает Рольфес. «Это была сложная ситуация, действительно сложная ситуация для Хаби. Но я был полностью уверен, что с ним станут лучше и игроки, и команда».

На самом деле это была просто догадка. Алонсо был игроком мирового уровня, победителем Лиги чемпионов и победителем чемпионата мира. Он играл под руководством величайших тренеров своей эпохи. Но его опыт в качестве главного тренера ограничивался периодом работы с резервом «Реал Сосьедада».

«По его работе там можно было проанализировать стиль игры, но данных было маловато», — признает Рольфес. «Конечно, это совсем другой уровень. Но то, что у него не было опыта, не являлось проблемой. Ведь ни у кого нет опыта на старте. В конце концов, все дело в человеке».

«У меня была хорошая информация, потому что он играл с парнями, которых я знаю. Он всегда был последователен как игрок и как человек. У него много идей. Всегда сконцентрирован, всегда думает о том, как мы можем стать лучше и решить ситуацию. Это было очевидно — он понимает футбол».

Надежда была на то, что его время в мюнхенской «Баварии» поможет ему адаптироваться. Рольфес говорит о «немецком менталитете» с которым познакомился Алонсо. А тот факт, что его единственный опыт пришелся на работу с молодыми игроками, был воспринят как положительный. «У нашего главного тренера нет других вариантов», — добавляет он.

Хаби Алонсо globallookpress.com

«Наш стиль игры — это наша ДНК. Очень атакующий, очень техничный. Вы видите это в наших молодежных командах. У нас есть техничные ребята, и мы стараемся дать им больше времени для развития. Это наш подход — верить в молодых игроков и давать им время».

«У нас всегда очень молодые команды, поэтому нам нужен главный тренер, который может развивать и команду, и игроков индивидуально с точки зрения их позиций, поведения и принципов. В этом большая сила Хаби. И наша первая команда также очень интернациональна».

Впечатлить игроков

Каллум Хадсон-Одои — один из тех молодых иностранных футболистов. Арендованный у «Челси» игрок был четырехлетним мальчиком, когда гол Алонсо за «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов 2005 года против «Милана» помог мерсисайдцам завершить их камбэк.

«Я думаю, что для клуба очень важно иметь тренера, кто выиграл кучу трофеев, когда играл в футбол. Это важно», — сказал Хадсон-Одои Sky Sports. И он еще может играть в футбол. «Все навыки еще при нем, поверьте мне. На тренировках мы видим, как он работает с мячом. Я думаю, что он все еще мог бы выйти и сыграть».

Алонсо произвел быстрое впечатление. «Когда он впервые пришел, я думаю, с первого же матча сразу было видно, как он хотел, чтобы команда играла, как он хотел дать ребятам импульс и все такое. Он очень хороший человек за пределами поля и очень хороший тренер».

Хаби Алонсо globallookpress.com

«Он хочет играть энергично и интенсивно. Как нападающий, он просто говорит мне, что я всегда должен быть проблемой — убедись, что ты создаешь проблемы для защиты. Делай забегания, иди в отбор, или бей — что угодно, просто всегда будь угрозой. Приятно делать это зная, что он верит в тебя».

«Бывают моменты, когда он кричит, просто чтобы донести свою точку зрения, или можно видеть на как на бровке он показывает то, что он хочет, чтобы мы сделали. Это просто показывает страсть, которая у него есть, и он полон решимости донести до нас свою идею и помочь команде».

В поисках стиля игры в Леверкузене

Открыть заново правильный стиль игры для «Байера» было непростой задачей. Как и следовало ожидать от игрока, добившегося успеха в Испании и под руководством Гвардиолы в «Баварии», первый инстинкт Алонсо — забрать мяч себе. Его команда занимает пятое место по владению мячом в Бундеслиге.

Но найти закономерности может быть сложно в лиге, известной своими переходами из обороны в атаке и группой игроков, чье самое очевидное оружие — их скорость. Хотя Флориан Вирц не против замысловатых траекторий, Джереми Фримпонг и Мусса Диаби предпочитают иметь пространство, в которое можно ворваться на всех парах.

«У нас в команде мощная атака, и мы хотим вернуться к тому, чтобы делать ставку на нее», — говорит Рольфес. «Но нужно всегда смотреть на этот стиль игры в контексте. Если вы находитесь в зоне вылета, а наши игроки не привыкли быть там, это влияет на психологию команды».

«Нужно играть по-другому, быть компактным. Это основы, на этом можно строить игру команды. У нас есть быстрые игроки, поэтому, если мы будем компактными и будем усердно работать, мы сможем обыгрывать команды на переходе из обороны в атаку. Но да, мы планируем перестройку команды, а это долгий процесс».

Хаби Алонсо globallookpress.com

Алонсо — человек, которому поручено провести эту перестройку. Это займет время, но только четыре первых команды Бундеслиги выиграли больше матчей, чем «Байер» с момента его прихода, и благодаря их неожиданной победе над «Монако», европейские приключения леверкузенцев продолжаются.

Проигрыш со счетом 2:3 два раза за четыре дня в феврале показывает, что есть еще над чем поработать, но когда все сходится воедино, все работает как часы. Сначала победа над «Шальке» со счетом 4:0 в первом же матче. Затем разгром берлинского «Униона» со счетом 5:0, который положил начало победной серии из пяти игр. Оптимизм сохраняется.

Действительно, сейчас Рольфес даже более уверен в Алонсо, чем когда привел его.

«В его влиянии на команду нет ничего удивительного. Но это похоже на подписание контракта с игроками: вы принимаете решения, но никогда не знаете наверняка. С игроками, по крайней мере, вы видите, как они играют. Когда дело касается главного тренера, приходится всегда должен анализировать события на поле, а потом делать выводы по тренеру».

Итак, что он увидел на поле? «Некоторые закономерности в матчах. Можно понять, что дело не только в качестве игроков, это результат тренерской работы. Из этих кусочков вы создаете образ тренера. Иногда это сложнее, чем с игроками, но в конце концов понимаешь, является ли получившийся образ правильным. С Хаби — все ясно».

Тогда риск его приглашения был оправдан, но остается осознание того, что это только начало. Рольфес воодушевлен тем, что команда «находится в центре событий с тех пор, как пришел Хаби», но амбиции «Байера» выходят за рамки этого и надеются быть реализованными с помощью тренера, готового к большим подвигам.

«Мы хотим пройти как можно дальше в Лиге Европы. В Бундеслиге седьмое место — граница еврокубковой зоны, а мы отстаем. Плохое начало сезона остается в прошлом, можно видеть это в таблице. Но мы фокусируемся на процессе. Мы должны идти шаг за шагом».

«Первый шаг был удачным. Мы постараемся развить успех».