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    Устроит ли «Челси» разгром немцам?

    «Челси» — «Боруссия» Д. Дерзкая ставка за 6.75 на матч Лиги чемпионов 7 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Челси» — «Боруссия» Д
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    Кай Хаверц
    «Челси» сыграет на своем поле с «Боруссией» Д в рамках 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов. Матч пройдет 7 марта, начало — в 23:00 мск. «Челси» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 07 Марта 2023 года
    Челси
  • Лондон
    •  Челси 23:00 Боруссия Д Боруссия Д
  • Дортмунд
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    «Челси»

    «Челси» нынешний сезон проводит откровенно неудачно. На текущий момент команда находится лишь на 10 месте в АПЛ.

    Вот только атакует «Челси» не лучшим образом. В 25 матчах своего чемпионата «аристократы» отличились всего 24 голами.

    Коэффициенты матча Челси — Боруссия Д

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    В своем последнем поединке лондонцы наконец-то победили. «Челси» дома минимально переиграл «Лидс».

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В первом поединке лондонцы минимально уступили дортмундцам. Да и масса игроков команды находится в лазарете.

    В этом поединке «Челси» наверняка будет активно атаковать с первых минут матча. Англичане явно намерены забить быстрый гол.

    «Боруссия» Д

    «Боруссия» Д нынешний сезон проводит довольно уверенно. В своем чемпионате дортмундцы идут вровень с «Баварией».

    При этом обороняется команда не столь монолитно. В 23 матчах Бундеслиги в воротах «Боруссии» Д побывало уже 28 мячей.

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    • В предыдущем туре чемпионата «Боруссия» Д добыла 3 очка. Дортмундцы дома переиграли «РБ Лейпциг» со счетом 2:1.

    Лазарет команды также переполнен. Зато в обойме нестареющий Марко Ройс и способный прибавить Себастьен Алле.

    «Боруссия» Д наверняка не будет отсиживаться в обороне. Немцы не будут действовать сугубо на удержание, к тому же имеют в активе преимущество в один мяч.

    Ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Челси» предлагают — 1.96.

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    На викторию «Боруссии» Д дают — 4.10, ничья оценена — в 3.82.

    Лондонцам кровь из носу нужно активно атаковать, да и вообще, должно же англичан наконец-то прорвать?!

    Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Фора «Челси» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 6.75. Еще вариант для ставки — Тотал больше 4.5 за 5.65. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Челси» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка (6.75), статистика, коэффициенты матча 07.03.2023. Прогнозы на футбол. Устроит ли «Челси» разгром немцам?
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