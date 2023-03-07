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    Сможет ли «Боруссия» выбить «Челси» из Лиги чемпионов?

    «Челси» — «Боруссия» Д. Ставка (к. 3.70) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 7 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Челси» — «Боруссия» Д
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    «Челси»
    Лондонский «Челси» примет на своем поле дортмундскую «Боруссию» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок пройдет во вторник, 7 марта, начало — в 23:00 мск. «Челси» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 07 Марта 2023 года
    Челси
  • Лондон
    •  Челси 23:00 Боруссия Д Боруссия Д
  • Дортмунд
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    «Челси»

    Лондонская команда, несмотря на большое количество трансферов, крайне неудачно выступает в текущем сезоне английской Премьер-лиги. В настоящий момент «синие» занимают лишь десятое место в турнирной таблице.

    В активе команды из столицы Англии 34 очка и она отстает от зоны Лиги чемпионов на целых 11 пунктов, поэтому попасть туда через чемпионат будет крайне сложно. «Аристократы» даже имеют отрицательную разницу забитых и пропущенных — 24:25.

    Коэффициенты матча Челси — Боруссия Д

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    Что касается Лиги чемпионов, то «Челси» смог пробиться в 1/8 финала благодаря тому, что выиграл свою группу. Он оказался сильнее «Милана», «Зальцбурга» и загребского «Динамо».

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Подопечные Грэма Поттера прекратили участие в Кубке Англии, поэтому могут сосредоточиться на играх чемпионата и Лиги чемпионов. Тем более, для наставника команды любой матч может стать последним у руля лондонцев.

    «Боруссия» Д

    Дортмунд в 2023 году выступает превосходно, выиграв все десять матчей во всех турнирах. Он продолжает выступать во всех трех турнирах.

    В чемпионате «шмели» делят первое место с «Баварией». После 23 туров у обеих команд по 49 очков, поэтому вся борьба еще впереди. К тому, недалеко от них также расположились «Унион», «Лейпциг» и «Фрайбург».

    В Кубке Германии «Боруссия» Д недавно прошла стадию 1/8 финала, одолев «Кельн». В следующей стадии турнира подопечные Эдина Терзича сыграют против «Лепцига».

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  • 28/02/2023

    • В Лиге чемпионов команда из Дортмунда стала второй в своей группе, что позволило ей пробиться в 1/8 финала. Она пропустила вперед «Манчестер Сити», но оказалась выше «Севильи» и «Копенгагена».

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам поля. На победу «Челси» предлагают — 1.89. На викторию «Боруссии» дают — 4.00, ничья оценена — в 3.70.

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    Проход «Челси» — 2.25, «Боруссии» — 1.65.

    Наши прогноз и ставка — ничья и проход Дортмунда.

    Также думается, что будет открытая игра, поскольку «Челси» нужно раскрывать и забивать. Поставим, что обе команды забьют.

    А еще есть дерзкая ставка на матч «Челси» — «Боруссия» Д за 6.75.

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    «Челси» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка (3.70), статистика, коэффициенты матча 07.03.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Боруссия» выбить «Челси» из Лиги чемпионов?
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