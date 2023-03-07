Лондонский «Челси» примет на своем поле дортмундскую «Боруссию» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок пройдет во вторник, 7 марта, начало — в 23:00 мск. «Челси» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Челси»

Лондонская команда, несмотря на большое количество трансферов, крайне неудачно выступает в текущем сезоне английской Премьер-лиги. В настоящий момент «синие» занимают лишь десятое место в турнирной таблице.

В активе команды из столицы Англии 34 очка и она отстает от зоны Лиги чемпионов на целых 11 пунктов, поэтому попасть туда через чемпионат будет крайне сложно. «Аристократы» даже имеют отрицательную разницу забитых и пропущенных — 24:25.

Коэффициенты матча Челси — Боруссия Д 1X2Новым игрокам 1.853.654.10Фрибет$40

Что касается Лиги чемпионов, то «Челси» смог пробиться в 1/8 финала благодаря тому, что выиграл свою группу. Он оказался сильнее «Милана», «Зальцбурга» и загребского «Динамо».

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Подопечные Грэма Поттера прекратили участие в Кубке Англии, поэтому могут сосредоточиться на играх чемпионата и Лиги чемпионов. Тем более, для наставника команды любой матч может стать последним у руля лондонцев.

«Боруссия» Д

Дортмунд в 2023 году выступает превосходно, выиграв все десять матчей во всех турнирах. Он продолжает выступать во всех трех турнирах.

В чемпионате «шмели» делят первое место с «Баварией». После 23 туров у обеих команд по 49 очков, поэтому вся борьба еще впереди. К тому, недалеко от них также расположились «Унион», «Лейпциг» и «Фрайбург».

В Кубке Германии «Боруссия» Д недавно прошла стадию 1/8 финала, одолев «Кельн». В следующей стадии турнира подопечные Эдина Терзича сыграют против «Лепцига».

В Лиге чемпионов команда из Дортмунда стала второй в своей группе, что позволило ей пробиться в 1/8 финала. Она пропустила вперед «Манчестер Сити», но оказалась выше «Севильи» и «Копенгагена».

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам поля. На победу «Челси» предлагают — 1.89. На викторию «Боруссии» дают — 4.00, ничья оценена — в 3.70.

Проход «Челси» — 2.25, «Боруссии» — 1.65.

Наши прогноз и ставка — ничья и проход Дортмунда.

Также думается, что будет открытая игра, поскольку «Челси» нужно раскрывать и забивать. Поставим, что обе команды забьют.

А еще есть дерзкая ставка на матч «Челси» — «Боруссия» Д за 6.75.