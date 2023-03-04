Из легенды в клоуны. Как Жозе Моуринью превратился в посмешище

На своей первой пресс-конференции в качестве тренера «Ромы»настаивал на том, что он изменился. «Я не буду нарываться на неприятности», — пообещал он. «Теперь у меня больше опыта. Я более устойчив эмоционально».

Если в то время это утверждение звучало довольно комично, то сейчас оно выглядит совершенно нелепо. Во вторник, 28 февраля, «Рома» Моуринью проиграла «Кремонезе» со счетом 1:2, ослабив собственные надежды на попадание в четверку лучших в Серии А и в то же время подарив хозяевам первую победу в сезоне.

Это был унизительный результат для Моуриньо, но еще более постыдным было его поведение. Вскоре после перерыва португалец, разгневанный предполагаемым фолом Франка Тсаджута на Мараше Кумбулла, начали высказывать свои протесты четвертому судье, требуя объяснений по поводу отсутствия штрафного удара.

Сообщалось, что арбитр Марко Серра сказал Моуринью: «Занимайся своими гребаными делами» и «Сядь на свое место, ты посмешище для всех». Моуриньо только еще больше разозлился, вероятно, потому, что знал, что четвертый судья был прав.

Удаление Моуринью globallookpress.com

Моуринью-мем

Один из самых титулованных тренеров в истории футбола, который был одновременно удален и дисквалифицирован за истерику на боковой линии, стал посмешищем, а его постыдное раздражение стало предметом множества мемов.

Мы, наверное, все видели — и смеялись — картинку, на которой Моуринью спокойно сидит на скамейке запасных, прежде чем осознает, что решение было не в его пользу, а затем мчится к четвертому судье, чтобы пожаловаться.

Мемный Моуринью

Между тем, в прошлом сезоне нас также порадовал «забавный» образ Моуринью, вынужденного смотреть матч своей команды со «Специей» на iPad в командном автобусе, получив дисквалификацию на две игры после удаления — и гневного удара по мячу, покидая поле — в матче с «Вероной», закончившимся вничью 2:2.

Тем не менее, нельзя отрицать, что все меньше людей, особенно тех, кто работает в футболе, по-прежнему считают забавным поведение Моуринью или его тренерского штаба.

Моуринью руководит «Ромой» удаленно nunosantosgkcoach

Действительно, стоит отметить, что, когда Моуринью был отправлен на трибуны, он смог сесть рядом с Сальваторе Фонти, который все еще отбывает месячную дисквалификацию за оскорбление рефери Майкла Фаббри и угрозы директору «Кремонезе» после предыдущей встречи двух команд в Кубке Италии.

И то, что в «Роме» оказались дисквалифицированы два члена тренерского штаба одновременно, совершенно неудивительно.

«Шокирующее» отношение Моуринью

Ранее в этом сезоне Моуринью и его помощники встряли в позорную ссору, когда тренер вратарей «Ромы» Нуну Сантуш вступил в физическую стычку с наставником «Будё-Глимта» Кьетилом Кнутсеном.

Оба мужчины заявили о самообороне, но оба были дисквалифицированы УЕФА, что привело в ярость Кнутсена, которому противны не только Сантуш и дисквалификация, но и Моуринью.

Кнутсен сказал: «Такое поведение и отношение, как у Моуринью, шокирует. Его ценности и его тренерский стиль бесконечно далеки от того, что я представляю. Невероятно грустно видеть такое поведение тренера с таким количеством титулов, который так давно работает в футболе».

Конечно, никто из тех, кто следил за карьерой Моуринью, ничуть не удивился. У него много прошлых грехов, поэтому не стало шоком, когда всего несколько дней спустя португалец оказался в центре еще одного неприятного эпизода, когда другой член тренерской команды Моуринью опозорил себя, высмеивая «Салернитану» из-за их возможного вылета из Серии А.

Моуринью извинился, но даже тогда не смог удержаться от собственного ехидного комментария, поскольку 59-летний специалист решил еще раз пнуть «Будё-Глимт»

«Мы цивилизованные люди, все, что происходит на поле, на этом заканчивается», — сказал он без тени иронии. «Никто не будет ждать снаружи 45 минут, чтобы ударить кого-то по лицу».

Жозе Моуринью globallookpress.com

Однако директор «Салернитаны» Вальтер Сабатини быстро опроверг заявление Моуринью о том, что он и его сотрудники были «цивилизованными людьми», обвинив их в «неблагородном поведении».

«Их тренерский штаб высыпает на поле со скамейки запасных в ответ на каждое судейское решение, это неприемлемо», — возмутился он в интервью DAZN. — «Мы можем проиграть "Роме", но не так».

«Я прекрасно знаю, что как только Моуринью услышит это, он скажет, что я никогда ничего не выигрывал и поэтому не имею права голоса. Я не выиграл 25 трофеев, но я серьезный человек и заслуживаю уважения в любом случае. Но в Моуринью я вижу только высокомерие».

И не он один. В следующем матче «Ромы» в Серии А, против «Наполи», Моуринью обвинил официальных лиц в заговоре против его команды. Ничуть не удивленный Лучано Спаллетти просто отказался удостоить это заявление хоть каким-то ответом.

Худшая дисциплинарная статистика в Серии А

Поклонники Моуринью, очевидно, будут утверждать, что это был еще один мастерский ход прямо из конспектов португальца, отвлекающий внимание от шокирующе плохой игры его игроков.

Конечно, то, как именно Моуриньо сказал, что он не хотел бы вдаваться в тот факт, что Серра был из Турина, а «Рома» будет принимать «Ювентус» в воскресенье, при том, что...ну вы знаете... Серра был из Турина... это было классический Жозе. Безнадежная угроза судебного иска против четвертого судьи также была типичной для этого человека.

Жозе Моуринью globallookpress.com

Но дело в том, что Моуринью восемь раз получил желтую или красную карточку менее чем за два года на «Олимпийском стадионе» в Риме. Более того, с его третьим удалением в сезоне 2022-23 гг. 60-летний специалист теперь имеет худшие дисциплинарные показатели в Серии А в этом сезоне — и не только среди тренеров, но и среди игроков.

Думаете, что это забавно? Возможно, но это также немного грустно. И, безусловно, контрпродуктивно.

Моуринью не способен измениться

Стоит отметить, что счет матча с «Кремонезе» все еще был 1:1, когда у Моуринью отказали тормоза. Он может быть «волшебником» с точки зрения силы его мотивации, но он бесполезен для своих игроков, если не может занять свое место на бровке.

Красные карточки не очень смешны. Они дорого обходятся. Моуринью не было рядом со своей командой, когда он им был нужен во вторник.

Он также не будет присутствовать, когда они встретятся с «Ювентусом» в матче, который им действительно не помешало бы выиграть, чтобы повысить свои надежды на квалификацию в Лиге чемпионов, поскольку шансы велики, что в таблице их обойдет команда, которая получила 15-очковый штраф ранее в этом сезоне.

Тогда возникает вопрос, не начинает ли приедаться эта шутка, особенно руководству «Ромы».

Они, конечно, точно знали, что получали, когда нанимали Моуринью. Несмотря на всю драму, связанную с бывшим боссом «Челси» и «Манчестер Юнайтед», их привлекли его «страсть» и его «личность». Еще он сказал, что вырос, повзрослел, что он изменится.

Но правда в том, что Моуринью неспособен к переменам, и возникает вопрос, как долго его работодатели будут готовы мириться с этим утомительным, навязшим в зубах представлением, что он устраивает, если Жозе поставит под угрозу их надежды на выход в Лигу чемпионов.

Жозе Моуринью globallookpress.com

Действительно, показательно то, что, несмотря на то, что Моуринью проделал невероятную работу по перестройке «Ромы» во время своего первого сезона в клубе, выиграв Лигу конференций Европы, были постоянные признаки напряженности и учащающиеся сообщения о том, что пути тренера и клуба разойдутся этим летом, если «Джаллоросси» не попадут в первую четверку.

В такой ситуации его удаления вряд ли сослужат ему добрую службу. Действительно, как написала Gazzetta dello Sport после его последнего удаления во вторник вечером, «Моуринью не дает никому передышки». Ни команде, ни правлению.

Все еще «враг футбола»

Очевидно, следует признать, что если выяснится, что действительно Серра разговаривал с тренером в такой неуважительной и грубой манере, ему следует сделать выговор.

Тем не менее, двухматчевая дисквалификация Моуринью также заслуживает внимания. В конце концов, он рецидивист. Он ни в коем случае не единственный нарушитель правил, конечно, но он худший из всех, кто работает на самом высоком уровне.

Жозе Моуринью globallookpress.com

И в токсичную для футбола эпоху, когда количество судей сокращается из-за роста уровня давления и оскорблений, которые им приходится терпеть, поведение Моуринью и других подобных ему имеет очень далеко идущие последствия, что он хорошо знает, учитывая его причастность к отставке Андерса Фриска.

Помните, прошло 18 лет с тех пор, как Фолькер Рот, председатель судейского комитета УЕФА, назвал его «врагом футбола», и его отношение к официальным лицам за это время почти не улучшилось.

Наоборот, оно даже ухудшилось, поэтому многим тренерам, директорам, чиновникам и болельщикам он либо надоел, либо теперь он их раздражает. Он стал фарсовой фигурой.

Человек, который на протяжении многих лет получал столько удовольствия, насмехаясь над другими, теперь является предметом шуток, а это означает, что даже те, кто все еще находит выходки Моуринью забавными, больше не смеются вместе с ним, они смеются над ним.