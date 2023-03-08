«Тоттенхэм»
«Тоттенхэм» нынешний сезон проводит на вполне привычном для себя уровне. На текущий момент команда находится на 4 месте в АПЛ.
Вот только атакует «Тоттенхэм» не лучшим образом. В 26 матчах своего чемпионата «шпоры» отличились всего 46 раз.
Коэффициенты матча Тоттенхэм — Милан
В своем последнем поединке лондонцы откровенно разочаровали. «Шпоры» минимально уступили «Вулверхэмптону».
Все прогнозы на Лигу чемпионов
В первом поединке лондонцы минимально уступили «Милану». Так что теперь «шпоры» банально вынуждены активно идти вперед.
Забивать в составе лондонцев есть кому. Харри Кейн забил 18 мячей в АПЛ, а вот в Лиге чемпионов отличился лишь раз.
«Милан»
«Милан» нынешний сезон проводит, словно на американских горках. В своем чемпионате «россонери» находятся на 4 месте в таблице.
При этом обороняется команда не столь монолитно. В 25 матчах Серии А в воротах «Милана» побывало уже 32 мяча.
В предыдущем туре чемпионата «Милан» вновь откровенно разочаровал. На выезде «россонери» уступили «Фиорентине» (2:1).
Зато в обойме находятся опытнейшие Оливье Жиру и Златан Ибрагимович. Быть может, на сей раз выстрелит кто-то из них?!
«Милан» наверняка не будет отсиживаться в обороне. Итальянцы не будут действовать сугубо на удержание скромного преимущества в один мяч.
Ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Тоттенхэма» предлагают — 2.01.
На викторию «Милана» дают — 4.00, ничья оценена — в 3.72.
Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Фора «Тоттенхэма» -1.5 в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 7.70. Еще вариант для ставки — Тотал больше 4.5 за 6.20. Для остальных — более умеренный прогноз.