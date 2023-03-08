«Тоттенхэм» сыграет на своем поле с «Миланом» в рамках 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов. Матч пройдет 8 марта, начало — в 23:00 мск. «Тоттенхэм» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» нынешний сезон проводит на вполне привычном для себя уровне. На текущий момент команда находится на 4 месте в АПЛ.

Вот только атакует «Тоттенхэм» не лучшим образом. В 26 матчах своего чемпионата «шпоры» отличились всего 46 раз.

Коэффициенты матча Тоттенхэм — Милан 1X2Новым игрокам 1.973.654.10Фрибет$40

В своем последнем поединке лондонцы откровенно разочаровали. «Шпоры» минимально уступили «Вулверхэмптону».

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В первом поединке лондонцы минимально уступили «Милану». Так что теперь «шпоры» банально вынуждены активно идти вперед.

Забивать в составе лондонцев есть кому. Харри Кейн забил 18 мячей в АПЛ, а вот в Лиге чемпионов отличился лишь раз.

«Милан»

«Милан» нынешний сезон проводит, словно на американских горках. В своем чемпионате «россонери» находятся на 4 месте в таблице.

При этом обороняется команда не столь монолитно. В 25 матчах Серии А в воротах «Милана» побывало уже 32 мяча.

В предыдущем туре чемпионата «Милан» вновь откровенно разочаровал. На выезде «россонери» уступили «Фиорентине» (2:1).

Зато в обойме находятся опытнейшие Оливье Жиру и Златан Ибрагимович. Быть может, на сей раз выстрелит кто-то из них?!

«Милан» наверняка не будет отсиживаться в обороне. Итальянцы не будут действовать сугубо на удержание скромного преимущества в один мяч.

Ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Тоттенхэма» предлагают — 2.01.

На викторию «Милана» дают — 4.00, ничья оценена — в 3.72.

Лондонцам во главе с Кейном кровь из носу нужно активно атаковать , чем они и займутся с первых минут встречи.

Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Фора «Тоттенхэма» -1.5 в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 7.70. Еще вариант для ставки — Тотал больше 4.5 за 6.20. Для остальных — более умеренный прогноз.