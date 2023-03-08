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    Быстрая реабилитация «Тоттенхэма»?

    «Тоттенхэм» — «Милан». Дерзкая ставка за 7.70 на матч Лиги чемпионов 8 марта 2023 года

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    Харри Кейн
    «Тоттенхэм» сыграет на своем поле с «Миланом» в рамках 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов. Матч пройдет 8 марта, начало — в 23:00 мск. «Тоттенхэм» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 08 Марта 2023 года
    Тоттенхэм
  • Лондон
    •  Тоттенхэм 23:00 Милан Милан
  • Милан
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    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» нынешний сезон проводит на вполне привычном для себя уровне. На текущий момент команда находится на 4 месте в АПЛ.

    Вот только атакует «Тоттенхэм» не лучшим образом. В 26 матчах своего чемпионата «шпоры» отличились всего 46 раз.

    Коэффициенты матча Тоттенхэм — Милан

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    В своем последнем поединке лондонцы откровенно разочаровали. «Шпоры» минимально уступили «Вулверхэмптону».

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В первом поединке лондонцы минимально уступили «Милану». Так что теперь «шпоры» банально вынуждены активно идти вперед.

    Забивать в составе лондонцев есть кому. Харри Кейн забил 18 мячей в АПЛ, а вот в Лиге чемпионов отличился лишь раз.

    «Милан»

    «Милан» нынешний сезон проводит, словно на американских горках. В своем чемпионате «россонери» находятся на 4 месте в таблице.

    При этом обороняется команда не столь монолитно. В 25 матчах Серии А в воротах «Милана» побывало уже 32 мяча.

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    • В предыдущем туре чемпионата «Милан» вновь откровенно разочаровал. На выезде «россонери» уступили «Фиорентине» (2:1).

    Зато в обойме находятся опытнейшие Оливье Жиру и Златан Ибрагимович. Быть может, на сей раз выстрелит кто-то из них?!

    «Милан» наверняка не будет отсиживаться в обороне. Итальянцы не будут действовать сугубо на удержание скромного преимущества в один мяч.

    Ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Тоттенхэма» предлагают — 2.01.

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    На викторию «Милана» дают — 4.00, ничья оценена — в 3.72.

    Лондонцам во главе с Кейном кровь из носу нужно активно атаковать, чем они и займутся с первых минут встречи.

    Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Фора «Тоттенхэма» -1.5 в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 7.70. Еще вариант для ставки — Тотал больше 4.5 за 6.20. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Тоттенхэм» — «Милан»: прогноз, ставка (7.70), статистика, коэффициенты матча 08.03.2023. Прогнозы на футбол. Быстрая реабилитация «Тоттенхэма»?
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