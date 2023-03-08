8 марта в Лондоне «Тоттенхэм» примет «Милан» в рамках ответного поединка 1/8 Лиги чемпионов. Начало игры в 23:00 мск. «Тоттенхэм» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тоттенхэм»

Результаты «шпор» перед этой игрой очень настораживают. Команд Антонио Конте проиграла два матча подряд. Причем встречи были с мягко говоря не самым сильными оппонентами.

Очень удивило, что «Тоттенхэм» проиграл «Шеффилд Юнайтед» из второго дивизиона. Вследствие этого хозяева вылетели из Кубка Англии. Через несколько дней после этого они проиграли «Вулверхэмптону» в АПЛ. В обоих случаях счет был 0:1.

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Всего у лондонцев 4 поражения в последних 6 матча и ни одной ничьи. Интересно, что три последних фиаско «шпоры» потерпели с одинаковым результатом 0:1.

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В составе «Тоттенхэма» травмированы Уго Льорис, Ив Биссума и Родриго Бентанкур. Перебор желтых у Эрика Дайера.

«Милан»

«Россонери» сейчас мало забивают, но по результатам у них куда лучше, чем у «шпор». Они выиграли 2 из 3 встреч в Серии А.

«Дьяволы» победили «Монцу», забив единственный гол. Они обыграли «Аталанту» со счетом 2:0. При этом гости не устояли во Флоренции и проиграли «Фиорентине» со счетом 1:2.

«Милан» проиграл на выезде «Лацио» (0:4), «Интеру» (1:0) и «Фиорентине». В последние 4 выезда у «россонери» 3 фиаско.

Под вопросом участие автора единственного гола миланского матча Браима Диаса, но, скорее всего, он успеет восстановиться. В списке травмированных Златан Ибрагимович.

Прогноз и ставки

После двух поражений подряд, да еще таких болезненных, «Тоттенхэм» наверняка положит все силы, чтобы реабилитироваться, тем более на домашнем стадионе. Так что шаткое преимущество «Милана», который играет на выезде не очень уверенно, может быстро исчезнуть.

Букмекеры считают, что в этот раз в основное время «Тоттенхэм» выиграет — 1.99 против 4.00. На ничью выставлена котировка 3.55.

«Шпоры» могут сравнять и тогда игра станет шахматной партией. При этом обе не так уж много забивают сейчас, поэтому может быть ничья.

Зрители не увидят много голов. Команды наверняка начнут от прошлого результата и затем скромный счет затянется до второго тайма, где будет решен исход — либо ничья, либо проход «Милана». Так что ставим на тотал меньше 2 за 2.55.

А еще есть дерзкая ставка на матч «Тоттенхэм» — «Милан» за 7.70.