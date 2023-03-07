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    Еще одна уверенная победа «Бенфики»

    «Бенфика» — «Брюгге». Ставка (к. 3.70) и прогноз на Лигу чемпионов 7 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Бенфика» — «Брюгге»
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    «Бенфика»
    Португальская «Бенфика» примет на своем поле бельгийский «Брюгге» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок пройдет во вторник, 7 марта, начало — в 23:00 мск. «Бенфика» — «Брюгге»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 07 Марта 2023 года
    Бенфика
  • Лиссабон
    •  Бенфика 23:00 Брюгге Брюгге
  • Брюгге
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    «Бенфика»

    «Орлы» в текущем сезоне чемпионата Португалии являются главными претендентами на чемпионство. В настоящий момент «красные» уверенно лидируют в турнирной таблице.

    «Бенфикисты» имеют в своем активе 62 очки. Они на восемь пунктов опережают «Порту» и на 13 баллов «Брагу». Конечно, играть еще долго, но думается, что команда из Лиссабона не должна растерять такое преимущество.

    Коэффициенты матча Бенфика — Брюгге

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    В Лиге чемпионов «славные» также показали себя очень хорошо, заняв первое место в группе с «ПСЖ», «Ювентусом» и «Маккаби». Именно благодаря этому команда из столицы Португалии имеет преимущество своего поля во второй игре.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В последних играх «Бенфика» переиграла «Фамаликан» (2:0), «Визелу» (2:0) и «Боавишту» (3:1). А до этого у подопечных Роджера Шмидта было поражение от «Браги» по пенальти в четвертьфинале Кубка Португалии.

    «Брюгге»

    Команда из Брюгге смогла пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов благодаря тому, что стала второй в своей группе. «Черно-синие» пропустили вперед «Порту», но оказались сильнее грозных «Байера» и «Атлетико».

    В чемпионате Бельгии дела у «Брюгге» складываются не лучшим образом. В настоящий момент команда занимает лишь четвертое место в турнирной таблице.

    В активе подопечных Скотта Паркера 46 очков после 28 туров. Они уже более чем на 20 пунктов отстают от лидирующего «Генка» и на 10 от «Антверпена» и «Юниона Сент-Жиллуа».

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    • В последних играх «Брюгге» проиграл «Остенде» (0:3), переиграл «Гент» и сыграл вничью с «Серкль-Брюгге» (2:2). Из Кубка Бельгии команда также уже давно вылетела, уступив «Сент-Трюйдену» (1:4).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры считают однозначным фаворитом хозяев поля. На победу «Бенфики» выставлен коэффициент 1.89. На викторию «Брюгге» можно поставить за 7.10, ничья оценена в 4.60.

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    На проход команд даже нет коэффициентов, поскольку после победы на выезде 2:0 все уверены, что «Бенфика» пройдет дальше.

    Наши прогноз и ставка — победа «Бенфики» минимум в два мяча.

    Также рискнем и поставим на то, что команды забьют четыре мяча на двоих.

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    «Бенфика» — «Брюгге»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 07.03.2023. Прогнозы на футбол. Еще одна уверенная победа «Бенфики»
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