Трансферный дайджест. 28 февраля — 6 марта

Тэмми Абрахам

«Рома», нападающий, 25 лет

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам может сменить команду во время летнего трансферного окна. Форвард может вернуться на родину.

The Athletic проинформировал о том, что большой интерес к 25-летнему английскому футболисту проявляют «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Оба клуба намерены начать переговоры по трансферу игрока в самое ближайшее время.

Тэмми Абрахам globallookpress.com

Ранее также была информация, что Абрахам интересен «Арсенал», однако «канониры» вряд ли смогут навязать борьбу за переход игрока.

В этом сезоне Абрахам, который является воспитанником «Челси», провел за «Рому» 25 матчей в Серии А, в которых забил шесть мячей и отдал три результативные передачи.

Наш прогноз: Абрахам за большие деньги вернется в английскую Премьер-лигу.

Уссэм Ауар

«Лион», полузащитник, 24 года

Хавбек «Лиона» Уссем Ауар близок к тому, чтобы пойти на повышение уже ближайшим летом. Footmercato сообщает, что «Наполи» и «Рома» готовы поспорить за трансфер игрока.

Именно эти итальянские команды являются фаворитами в борьбе за 24-летнего полузащитника. Игрок с большой долей вероятности покинет французский клуб на правах свободного агента летом 2023 года, когда закончится действие его контракта.

Уссем Ауар globallookpress.com

В тоже время Sport1 информирует, что в услугах Ауара также заинтересованы «Айнтрахт», «Бетис» и «Милан».

Помимо этого, ранее была информация, что «МЮ», «Ливерпуль», «Арсенал», «Ювентус», «Атлетико» и «Тоттенхэм» проявляют интерес к французскому футболисту, но это уже в прошлом.

В этом сезоне на счету Ауара 10 матчей, 1 гол и 1 результативная передача.

Наш прогноз: Ауар летом покинет «Лион» и пойдет на повышение.

Роберто Фирмино

«Ливерпуль», нападающий, 31 год

Бразильский форвард Роберто Фирмино точно покинет «Ливерпуль» по окончании сезона. Сам игрок и тренерский штаб мерсисайдцев уже подтвердили данную информацию.

Таким образом, летом нападающий станет свободным агентом и может перейти в новую команду абсолютно бесплатно.

La Gazzetta dello Sport сообщает, что в услугах 31-летнего футболиста заинтересован миланский «Интер». Игрок даже готов снизить заработную плату ради перехода в клуб Серии А.

Роберто Фирмино globallookpress.com

Ранее Daily Mirror также информировал, что Фирмино получил предложение от саудовского клуба «Аль-Наср». Сам игрок хочет остаться в Европе.

В нынешнем сезоне Роберто Фирмино принял участие в 13 матчах английской Премьер-лиги, забил семь голов и отдал три результативные передачи.

Наш прогноз: Фирмино останется в Европе.

Радамель Фалькао

«Райо Вальекано», нападающий, 37 лет

Нападающий «Райо Вальекано» Радамель Фалькао летом, скорее всего, покинет испанскую команду в качестве свободного агента. Стороны не ведут переговоры о пролонгации соглашения, которое заканчивается в июне 2023 года.

По информации Marca, может продолжить карьеру в малазийском клубе «Джохор Дарул Такзим». 37-летний колумбийский футболист уже дал свое согласие на переезд в столь экзотический чемпионат.

Радамель Фалькао globallookpress.com

Ранее была информация, что Фалькао зимой был близок к переходу в московский ЦСКА на правах аренды до конца сезона. Трансфер не состоялся из-за того, что у Радамеля есть недвижимость в США, а на «армейцев» наложены американские санкции.

В текущем сезоне Фалькао принял участие в 19 матчах за «Райо Вальекано» в испанской Примере и забил два мяча.

Наш прогноз: Фалькао уедет доигрывать в Малайзию.

Адама Траоре

«Вулверхэмптон», полузащитник, 27 лет

Хавбек «Вулверхэмптона» Адама Траоре не намерен оставаться в английской команде по окончании сезона. У испанского футболиста малийского происхождения заканчивается контракт с клубом и стороны не намерены его продлевать.

По данным 90min, на 27-летнего игрока претендует «Атлетико». Мадридский клуб намерен подписать полузащитника на правах свободного агента.

Адама Траоре globallookpress.com

Сообщается, что стороны уже провели первые переговоры по поводу возможного перехода игрока в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Траоре забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 23 матчах за «Вулверхэмптон» в английской Премьер-лиге. Ранее он уже выступал за «Барселону».

Наш прогноз: Траоре точно не останется в «Вулверхэмптоне», однако у него могут появиться и другие предложения.

Пауло Дибала

«Рома», полузащитник, 29 лет

Хавбек «Ромы» Пауло Дибала может сменить команду уже во время летнего трансферного окна. Это случится если римляне не смогут квалифицироваться в Лигу чемпионов.

Fichajes информирует о том, что 29-летний аргентинский футболист попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико».

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Сообщается, что в контракте полузащитника есть опция выкупа за 12 миллионов евро для клубов из других чемпионатов, поэтому он является лакомым кусочком для многих топ-клубов.

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Игрок сборной Аргентины определится со своим будущим по окончании текущего сезона.

В нынешнем сезоне Пауло Дибала сыграл за «Рому» 24 матча во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал семь результативных передач.

Наш прогноз: Дибала останется в «Роме».