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    Трансферный дайджест. 28 февраля — 6 марта

    Борьба за Ауара, бесплатные Фирмино и Фалькао, Дибала и Абрахам с предложениями

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    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Тэмми Абрахам

    «Рома», нападающий, 25 лет

    Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам может сменить команду во время летнего трансферного окна. Форвард может вернуться на родину.

    The Athletic проинформировал о том, что большой интерес к 25-летнему английскому футболисту проявляют «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Оба клуба намерены начать переговоры по трансферу игрока в самое ближайшее время.

    Тэмми Абрахам
    globallookpress.com

    Ранее также была информация, что Абрахам интересен «Арсенал», однако «канониры» вряд ли смогут навязать борьбу за переход игрока.

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    • В этом сезоне Абрахам, который является воспитанником «Челси», провел за «Рому» 25 матчей в Серии А, в которых забил шесть мячей и отдал три результативные передачи.

    Наш прогноз: Абрахам за большие деньги вернется в английскую Премьер-лигу.

    Уссэм Ауар

    «Лион», полузащитник, 24 года

    Хавбек «Лиона» Уссем Ауар близок к тому, чтобы пойти на повышение уже ближайшим летом. Footmercato сообщает, что «Наполи» и «Рома» готовы поспорить за трансфер игрока.

    Именно эти итальянские команды являются фаворитами в борьбе за 24-летнего полузащитника. Игрок с большой долей вероятности покинет французский клуб на правах свободного агента летом 2023 года, когда закончится действие его контракта.

    Уссем Ауар
    globallookpress.com

    В тоже время Sport1 информирует, что в услугах Ауара также заинтересованы «Айнтрахт», «Бетис» и «Милан».

    Помимо этого, ранее была информация, что «МЮ», «Ливерпуль», «Арсенал», «Ювентус», «Атлетико» и «Тоттенхэм» проявляют интерес к французскому футболисту, но это уже в прошлом.

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    Наш прогноз: Ауар летом покинет «Лион» и пойдет на повышение.

    Роберто Фирмино

    «Ливерпуль», нападающий, 31 год

    Бразильский форвард Роберто Фирмино точно покинет «Ливерпуль» по окончании сезона. Сам игрок и тренерский штаб мерсисайдцев уже подтвердили данную информацию.

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    Таким образом, летом нападающий станет свободным агентом и может перейти в новую команду абсолютно бесплатно.

    La Gazzetta dello Sport сообщает, что в услугах 31-летнего футболиста заинтересован миланский «Интер». Игрок даже готов снизить заработную плату ради перехода в клуб Серии А.

    Роберто Фирмино
    globallookpress.com

    Ранее Daily Mirror также информировал, что Фирмино получил предложение от саудовского клуба «Аль-Наср». Сам игрок хочет остаться в Европе.

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    • В нынешнем сезоне Роберто Фирмино принял участие в 13 матчах английской Премьер-лиги, забил семь голов и отдал три результативные передачи.

    Наш прогноз: Фирмино останется в Европе.

    Радамель Фалькао

    «Райо Вальекано», нападающий, 37 лет

    Нападающий «Райо Вальекано» Радамель Фалькао летом, скорее всего, покинет испанскую команду в качестве свободного агента. Стороны не ведут переговоры о пролонгации соглашения, которое заканчивается в июне 2023 года.

    По информации Marca, может продолжить карьеру в малазийском клубе «Джохор Дарул Такзим». 37-летний колумбийский футболист уже дал свое согласие на переезд в столь экзотический чемпионат.

    Радамель Фалькао
    globallookpress.com

    Ранее была информация, что Фалькао зимой был близок к переходу в московский ЦСКА на правах аренды до конца сезона. Трансфер не состоялся из-за того, что у Радамеля есть недвижимость в США, а на «армейцев» наложены американские санкции.

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    • В текущем сезоне Фалькао принял участие в 19 матчах за «Райо Вальекано» в испанской Примере и забил два мяча.

    Наш прогноз: Фалькао уедет доигрывать в Малайзию.

    Адама Траоре

    «Вулверхэмптон», полузащитник, 27 лет

    Хавбек «Вулверхэмптона» Адама Траоре не намерен оставаться в английской команде по окончании сезона. У испанского футболиста малийского происхождения заканчивается контракт с клубом и стороны не намерены его продлевать.

    По данным 90min, на 27-летнего игрока претендует «Атлетико». Мадридский клуб намерен подписать полузащитника на правах свободного агента.

    Адама Траоре
    globallookpress.com

    Сообщается, что стороны уже провели первые переговоры по поводу возможного перехода игрока в летнее трансферное окно.

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    • В текущем сезоне Траоре забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 23 матчах за «Вулверхэмптон» в английской Премьер-лиге. Ранее он уже выступал за «Барселону».

    Наш прогноз: Траоре точно не останется в «Вулверхэмптоне», однако у него могут появиться и другие предложения.

    Пауло Дибала

    «Рома», полузащитник, 29 лет

    Хавбек «Ромы» Пауло Дибала может сменить команду уже во время летнего трансферного окна. Это случится если римляне не смогут квалифицироваться в Лигу чемпионов.

    Fichajes информирует о том, что 29-летний аргентинский футболист попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико».

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    Сообщается, что в контракте полузащитника есть опция выкупа за 12 миллионов евро для клубов из других чемпионатов, поэтому он является лакомым кусочком для многих топ-клубов.

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    Игрок сборной Аргентины определится со своим будущим по окончании текущего сезона.

    В нынешнем сезоне Пауло Дибала сыграл за «Рому» 24 матча во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал семь результативных передач.

    Наш прогноз: Дибала останется в «Роме».

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