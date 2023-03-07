Затянувшийся отдых. Почему Рафаэль Бенитес до сих пор без работы?

Его можно было увидеть на Sky Sports в феврале в качестве гостя студии на матче между двумя английскими клубами, где его любят больше всего, —

После анализа игры двух не чужих ему команд Бенитеса спросили о его собственной рабочей ситуации, которая встала на паузу с тех пор, как он покинул «Эвертон» в январе 2022 года.

«Нужен правильный проект», — сказал он. «Мне посчастливилось управлять многими командами, и я выиграл несколько трофеев — теперь я могу сказать: "Мне не нравится этот проект, мне нравится тот".

Моя проблема в том, что я счастлив в Англии — с точки зрения футбола Премьер-лиги, моей семьи и всего остального. Иногда приходится принимать решения, сопряженные с риском, но реальность такова, что Премьер-лига — лучшая лига в мире, и я хочу работать в Европе».

Он повторил это, когда дал интервью на BBC 5Live в четверг, 2 марта, и еще раз перед матчем «Манчестер Сити» с «Ньюкаслом» в субботу, 4 марта, заявив на BT Sport, что хочет найти новый проект «как можно скорее».

Рафаэль Бенитес globallookpress.com

Он также написал статью для Daily Mail об игре между «Ливерпулем» и «Реалом» и дал интервью Guardian, в которых было немало приятной ностальгии и воспоминаний о матчах Лиги чемпионов на «Энфилде», но в нем также были слова Бенитеса:

«Проблема в том, что все меняется очень быстро, клубы говорят, что им нужен современный, атакующий тренер. У меня на компьютере самые новые программы, и я анализирую каждую игру. Я смотрю на игроков и учусь каждый день. Я в курсе способов использования "больших данных".

У опытных тренеров больше шансов на успех. Молодые тренеры, конечно, могут добиться успеха — я добился успеха в "Валенсии", — но у старших тренеров шансов больше, потому что они постоянно учатся. Я сейчас лучше, чем был 10 лет назад».

Рафаэль Бенитес хочет вернуться в игру. В частности, в игру Премьер-лиги.

На первый взгляд может показаться немного странным, что этот опытный, проверенный тренер просто просиживает штаны, в то время как различные клубы в нижней половине таблицы Премьер-лиги переживают хаос и турбулентность. Но не все так просто.

Во-первых, следует пояснить, что телефон Бенитеса не молчал последние 14 месяцев. У него были предложения, но он не хотел соглашаться на что-то, только ради того, чтобы иметь работу.

На 5Live он подтвердил, что ему предлагали около 20 должностей, в том числе работу в сборной Мексики, а еще один вариант, который он не назвал, был ближе всего к тому, что он хотел, но «время было выбрано неподходящее».

Он хочет остаться в Европе, желательно в Премьер-лиге, и человек с его карьерой за плечами вполне резонно может считать, что имеет право быть разборчивым.

Рафаэль Бенитес globallookpress.com

Но при этом, восемь клубов Премьер-лиги поменяли тренеров в этом сезоне (еще один почти сменил), и ни один из них не выбрал новым тренером Бенитеса.

В паре случаев это можно довольно легко объяснить. «Челси» и «Эвертон» были очевидно не вариантами, поскольку раньше наслаждались опытом работы с Бенитесом — и это не тот случай, который многие болельщики хотели бы повторить. Его стиль игры никогда не подходил для «Брайтона», где Грэма Поттера заменили на Роберто Де Дзерби.

«Астон Вилла» и «Вулверхэмптон» выбрали двух из трех последних победителей Лиги Европы — Унаи Эмери и Хулена Лопетеги. «Борнмут» после ухода Скотта Паркера нанял временного тренера в лице Гэри О’Нила, чтобы он справился с ситуацией, пока шла их продажа, а затем дал ему эту работу на постоянной основе после ряда хороших результатов осенью.

Остаются «Саутгемптон» и «Лидс». Первый посмотрел на цифры и решил выбрать кого-то необычного, но эпоха Нейтана Джонса войдет в историю как одно из самых катастрофических назначений в истории Премьер-лиги; человек, который одержал столько же побед в АПЛ (одну), сколько затеял драк с тренером клуба «Хавант энд Уотерлувилл», выступающем в шестом дивизионе. Рубен Селлес, со своей стильной черной водолазкой, был назначен тренером до конца сезона после победы над «Челси».

А еще есть «Лидс». Их поиск замены Джесси Маршу был почти таким же хаотичным, как и работа Джонса на южном побережье. После увольнения американца в замену ему определили Андони Ираолу, но не смогли выкупить его из «Райо Вальекано». Затем они рассматривали босса «Фейеноорда» Арне Слота, но он решил, что пребывание на вершине таблице Эредивизи выглядит предпочтительнее. Затем потенциальный переход Алфреда Схрёдера был отклонен из-за негативной реакции фанатов.

Тренер молодежной команды Майкл Скубала был назначен исполняющим обязанности после двух матчей против «Манчестер Юнайтед», а затем клуб объявил, что он останется на этом посту в обозримом будущем, только для того, чтобы сменить его на Хави Грасию после вялого поражения от «Эвертона».

Но не на Бенитеса.

Рафаэль Бенитес globallookpress.com

Возможно, ближе всего клуб Премьер-лиги подошел к назначению Бенитеса в этом сезоне, когда даже не было вакантного места. В октябре «Ноттингем Форест» находился на грани перемен, и Бенитес был в их списке потенциальных замен Стиву Куперу, но они предпочли довериться человеку, который вернул их обратно в высший дивизион. Если бы турнирная таблица включала только результаты с момента, когда Купер подписал свой новый контракт, «Форест» был бы 11-м, поэтому будет сложно утверждать, что они сделали неправильный выбор.

Так что же остается Бенитесу? Все еще есть несколько альтернатив. Наиболее очевидным вариантом является «Вест Хэм», но, несмотря на поражение от «Брайтона» со счетом 0:4 на выходных, обстановка в клубе не предполагает, что изменения неизбежны.

«Лестер»? Несмотря на то, что они проиграли «Саутгемптону» в субботу, в последнее время они выглядят достаточно бодро, чтобы предположить, что Брендану Роджерсу ничего не грозит. «Кристал Пэлас»? Их форма оставляет желать лучшего, но было бы очень странным решением — заменить Патрика Виейра.

Чтобы найти работу Бенитесу где-то еще, должно произойти что-то довольно драматичное. Таким образом, этот сезон может закончиться, а вариантов в Премьер-лиге для испанца так и не представится.

Имя Бенитеса всегда всплывает, когда речь идет о том, что команде нужен порядок.

Теоретически он рассматривается как стабилизирующая сила, как человек «останавливающий кровотечение». Он мог бы разобраться с защитой «Борнмута». Сделал «Саутгемптон» более солидным. Привел в порядок состав «Лидса». Но почему ни одна команда Премьер-лиги не позвонила ему?

Может быть, его период работы в «Эвертоне» было настолько токсичным, что его репутация в Англии была подорвана? Его статус героя «Ливерпуля» часто приводится в качестве доказательства того, что у него не было шансов с самого начала — на самом деле это утверждение цитирует и сам Бенитес — но если бы он выиграл больше игр, большинство фанатов «Эвертона» не были бы настолько упертыми, чтобы отвергнуть его только по этой причине.

Он также поссорился с Люкой Динем, в то время одним из лучших игроков «Эвертона», до такой степени, что его продали в «Астон Виллу» — этот шаг был подтвержден за три дня до увольнения Бенитеса — и уволил главу медицинской службы клуба Дэнни Доначи.

Рафаэль Бенитес globallookpress.com

Тем не менее, испанец — далеко не единственный тренер за последнее десятилетие, потерпевший неудачу на «Гудисон Парк», и он справедливо отметил, что потратил всего 1,7 миллиона фунтов стерлингов на трансферы, купив Демарая Грея.

Еще одной потенциальной проблемой является контроль. Прошлый стиль работы Бенитеса на посту тренера, как правило, идет вразрез со структурой многих клубов Премьер-лиги, которые четко разделяют работу главного тренера и спортивного директора, который в основном отвечает за трансферы.

Бенитес вряд ли будет рад чужому контролю над этими решениями. Ему было трудно достичь компромисса по поводу трансферных целей с бывшим футбольным директором «Эвертона» Марселем Брэндсом, который покинул «Гудисон Парк» примерно за месяц до того, как то же самое сделал испанец.

Есть также вопрос стиля футбола Бенитеса, который, мягко говоря, не всегда красив. К сожалению, его часто просто невозможно смотреть. Но не все хотят или нуждаются в красивом футболе, если он эффективен.

В прошлом тоже были вопросы по поводу навыков Бенитеса в управления людьми, хотя нельзя добиться успеха, которого он добился, если вы никому не нравитесь; титул чемпиона Ла Лиги, а также знаменитая победа в Лиге чемпионов в 2005 году и победа в Лиге Европы с «Челси» до сих пор являются яркими напоминаниями о его способностях.

Тем не менее, последним трофеем Бенитеса был титул победителя Чемпиошипа, завоеванный с «Ньюкаслом» в 2017 году. Его последним успехом на высшем уровне стал Кубок Италии 2014 года, выигранный с «Наполи».

Рафаэль Бенитес globallookpress.com

В Премьер-лиге все очень быстро меняется. Достаточно нескольких плохих результатов, чтобы открылась тренерская позиция. Его день еще может прийти снова и, возможно, скоро. Но на данный момент кажется, что его варианты, или, по крайней мере, варианты, которые он хочет, сокращаются в количестве.

Бенитес был одним из лучших тренеров своего поколения. Он герой для многих; человек, который принес им одни из самых счастливых дней и чье значение выходит за рамки футбола. Для других он тот, чьи лучшие дни остались в прошлом, и кто больше никогда не переживет эту славу.

В любом случае, будет обидно, если его время в Англии закончится вот так.