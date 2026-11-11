12 ноября в 4-м туре группового этапа Женской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Барселона» (жен) и «Арсенал» (жен). Начало игры — в 20:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.25.

«Барселона» (жен)

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 1-м месте турнирной таблицы основного раунда Женской Лиги чемпионов.

При этом «Барселона» (жен) в трех турах набрала максимум очков. Команда забила 19 мячей при двух пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно, уверенно одолев «Мадрид» — 5:1.

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До того «Барселона» (жен) переиграла еще и «Бадалону» — 4:0, а вот несколько ранее разгромила «Кёге» — 8:0. Команда победила в четырех последних матчах.

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Состояние команды: «Барселона» (жен) имеет шикарный подбор атакующих исполнителей, и уж точно постарается закрепиться в лидерах.

При этом «Барселона» (жен) победила во всех шести домашних поединках текущего сезона. В них каталонки забивали как минимум три мяча. К тому же Эва Пайор отличилась четырьмя голами в главном женском турнире Европы. Плюс команда ныне пребывает в прекрасной форме, снося всех и вся на своем пути.

Команда явно будет активно нестись в атаку. «Барселона» (жен) весьма результативна, да и Пайор мотивирована побороться за звание лучшего бомбардира турнира.

«Арсенал» (жен)

Турнирное положение: «Арсенал» (жен) в главном женском клубном турнире Старого Света выступает продуктивно. Команда на текущий момент находится на 3-м месте турнирной таблицы.

При этом «Арсенал» (жен) набрал семь зачетных баллов в трех турах. Команда забила шесть мячей при двух пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда нанесла поражение «Ливерпулю» — 2:1.

До того «Арсенал» (жен) подписал мировую с «Астон Виллой» — 1:1, а вот чуть ранее разгромил «Бенфику» — 3:0. Команда не уступила в пяти последних поединках.

Состояние команды: «Арсенал» (жен) победил в двух последних выездных матчах, к тому же имеет достаточно надежные тылы.

При этом «Арсенал» (жен) намерен закрепиться в квартете лучших. Команда в среднем пропускает реже гола за матч, да и Алессия Руссо отличилась четырьмя голами в Женской Лиге чемпионов. В последних матчах она просто-таки феерила. Да и каталонок «канонирки» не боятся.

Нет сомнений, что команда будет действовать с оглядкой на тылы. Вот только «Арсенал» (жен) в последнее время забивает с некоторой натугой.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Барселона» (жен) — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 1.29. Ничья — в 5.50, выигрыш «Арсенала» (жен) — в 10.00.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.30, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 3.40.

Прогноз: «Барселона» (жен) мотивирована сохранить за собой первую строчку, тогда как англичанки испытывают сложности в плане реализации.

2.25 Обе не забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Барселона» (жен) — «Арсенал» (жен) позволит вывести на карту выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Обе не забьют за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что по итогам первого тайма соперника подпишут мирное соглашение.

3.00 Ничья в 1-м тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.00 на матч «Барселона» (жен) — «Арсенал» (жен) позволит вывести на карту выигрыш 2000₽, общая выплата — 3000₽

Ставка: Ничья в 1-м тайме за 3.00.

Пять причин, почему ставка зайдёт