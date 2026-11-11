Оформит ли Черногория повышение в классе?

прогноз на матч пятого тура Лиги наций, ставка за 1.80

12 ноября в рамках пятого тура группового раунда дивизиона C Лиги наций сыграют Черногория и Латвия. Начало встречи — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.

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Черногория

Турнирное положение: Черногория после четырех туров текущего раунда занимает первую строчку в квартете 2, набрав 10 очков.

Команда на три балла опережает своего ближайшего преследователя, Кипр, и на шесть — третью в таблице Армению, а также на девять пунктов — четвертую Латвию.

Последние матчи: в прошлой игре в рамках четвёртого тура группового раунда Лиги наций сборная в домашних стенах сыграла вничью с Арменией (0:0).

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Ранее коллектив набрал максимум очков, когда в предыдущем туре теперь уже на выездной арене со счетом 2:1 одержал победу как раз над нынешним соперником.

Календарь и таблица Лиги наций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Лигу наций, Черногория выиграла три раза при одной ничьей.

Нынешняя форма хозяев позволяет им рассчитывать на победу, особенно с учетом их превосходства в классе над оппонентом и поддержки домашних трибун.

Никола Крстович и Василие Аджич — лучшие бомбардиры команды в Лиге наций текущего розыгрыша с двумя голами.

Латвия

Турнирное положение: Латвия после четырех туров текущего раунда занимает последнюю, четвертую строчку в квартете с одним баллом в активе.

Команда на девять очков отстает от лидирующей Черногории и на шесть — от второго в таблице Кипра, а также на три пункта — от вышестоящей Армении.

Последние матчи: в прошлой игре в рамках четвертого тура группового раунда Лиги наций сборная в чужих стенах проиграла Кипру (1:2).

Ранее коллектив также остался без очков, когда в предыдущем туре теперь на домашней арене со счетом 1:2 потерпел поражение от Черногории.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, четырех из которых были официальными, Латвия проиграла пять раз при одной ничьей.

Текущие результаты не дают гостям особых оснований рассчитывать даже на ничью, особенно в выездной игре против соперника, который заметно превосходит их в классе.

Маркусс Стродс и Эдуард Дашкевич — авторы пока что двух голов команды в Лиге наций текущего розыгрыша.

На что ставят в матче Черногория — Латвия Букмекерские коэффициенты на матч Черногория — Латвия: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в четырёх из пяти последних матчей Черногории забивали обе команды

в четырёх из пяти последних матчей Черногории забивали больше двух голов

в шести из восьми последних матчей Латвии забивали меньше трех голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Черногория — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.33. Ничья — в 5.20, успех Латвии — в 9.40.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.80 и 2.00.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали больше двух мячей. Так было и в их четырех из шести предыдущих домашних поединков.

Между тем, в двух последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.

1.80 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч Черногория — Латвия принесёт прибыль 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, поскольку такой расклад сыграл в четырёх из пяти последних матчей Черногории.

2.27 Обе команды забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.27 на матч Черногория — Латвия принесёт прибыль 1270₽, общая выплата — 2270₽

Ставка: обе команды забьют за 2.27