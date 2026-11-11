12 ноября в рамках пятого тура группового раунда дивизиона C Лиги наций сыграют Черногория и Латвия. Начало встречи — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.
Черногория
Турнирное положение: Черногория после четырех туров текущего раунда занимает первую строчку в квартете 2, набрав 10 очков.
Команда на три балла опережает своего ближайшего преследователя, Кипр, и на шесть — третью в таблице Армению, а также на девять пунктов — четвертую Латвию.
Последние матчи: в прошлой игре в рамках четвёртого тура группового раунда Лиги наций сборная в домашних стенах сыграла вничью с Арменией (0:0).
Ранее коллектив набрал максимум очков, когда в предыдущем туре теперь уже на выездной арене со счетом 2:1 одержал победу как раз над нынешним соперником.
Календарь и таблица Лиги наций
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Лигу наций, Черногория выиграла три раза при одной ничьей.
Нынешняя форма хозяев позволяет им рассчитывать на победу, особенно с учетом их превосходства в классе над оппонентом и поддержки домашних трибун.
Никола Крстович и Василие Аджич — лучшие бомбардиры команды в Лиге наций текущего розыгрыша с двумя голами.
Латвия
Турнирное положение: Латвия после четырех туров текущего раунда занимает последнюю, четвертую строчку в квартете с одним баллом в активе.
Команда на девять очков отстает от лидирующей Черногории и на шесть — от второго в таблице Кипра, а также на три пункта — от вышестоящей Армении.
Последние матчи: в прошлой игре в рамках четвертого тура группового раунда Лиги наций сборная в чужих стенах проиграла Кипру (1:2).
Ранее коллектив также остался без очков, когда в предыдущем туре теперь на домашней арене со счетом 1:2 потерпел поражение от Черногории.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних матчах, четырех из которых были официальными, Латвия проиграла пять раз при одной ничьей.
Текущие результаты не дают гостям особых оснований рассчитывать даже на ничью, особенно в выездной игре против соперника, который заметно превосходит их в классе.
Маркусс Стродс и Эдуард Дашкевич — авторы пока что двух голов команды в Лиге наций текущего розыгрыша.
Статистика для ставок
- в четырёх из пяти последних матчей Черногории забивали обе команды
- в четырёх из пяти последних матчей Черногории забивали больше двух голов
- в шести из восьми последних матчей Латвии забивали меньше трех голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Черногория — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.33. Ничья — в 5.20, успех Латвии — в 9.40.
ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.80 и 2.00.
Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали больше двух мячей. Так было и в их четырех из шести предыдущих домашних поединков.
Между тем, в двух последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, поскольку такой расклад сыграл в четырёх из пяти последних матчей Черногории.
Ставка: обе команды забьют за 2.27