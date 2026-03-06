The Athletic рассказывает, почему даже сторонники VAR признают, что система нуждается в пересмотре — от прозрачности переговоров и скорости принятия решений до возможного перехода к модели челленджей.

Вскоре после ежегодного общего собрания Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), прошедшего в Кардиффе в минувшие выходные, технический директор организации Дэвид Эллерэй выступил с заявлением.

«Сегодня мы согласились, что спустя 10 лет нам пора внимательно пересмотреть VAR (систему видеоассистентов арбитра).

Чего мы хотим от VAR в будущем? Как развивать систему на благо игры? », — сказал Эллерэй, бывший судья Премьер-лиги, в разговоре с журналистами.

Звучит почти как экзистенциальный вопрос для футбола. И, по словам Эллерэя, на поиск ответа потребуется немало времени — два года. Но учитывая, насколько система VAR расколола футбольное сообщество с момента, когда ее впервые одобрили на конференции IFAB в 2016 году, даже такой срок может оказаться излишне оптимистичным.

Эллерэй и Пьерлуиджи Коллина (коллега Эллерэя по IFAB и председатель Судейского комитета ФИФА) сошлись во мнении, что VAR сделал футбол лучше.

Однако у системы по-прежнему есть серьезные изъяны, поэтому и назрела необходимость полноценного пересмотра.

«В Италии говорят: в каждом прекрасном браке после семи лет наступает кризис.

Возможно, люди влюбились в VAR, а спустя несколько лет, как и в отношениях с женой, начался небольшой кризис» — сказал Коллина, арбитр финала ЧМ-2002, в субботу, сидя рядом с Эллерэем.

Для многих воспоминания о «медовом месяце» VAR (если он вообще был) выглядят натяжкой. Зато ощущение кризиса, которое Коллина озвучил без подсказок, становится всё сильнее по мере приближения чемпионата мира.

Всё громче звучат голоса, предлагающие варианты от радикальной перестройки системы до ее полной отмены.

Впрочем, отмена невозможна: ключевые заинтересованные стороны по-прежнему поддерживают VAR. Но пространство для улучшений очевидно. Болельщики, особенно те, кто регулярно ходит на стадионы, жалуются на затяжные паузы, «миллиметровые» офсайды и слабую коммуникацию. И всё чаще слышна романтическая тоска по тому, что VAR отнял у игры.

Мы оглядываемся назад через розовые очки, но спорт обязан принимать технологии. Люди ждут от VAR совершенства. Его никогда не будет, потому что футбол сам по себе несовершенен. Джон Мосс Руководитель судейского корпуса в Football Australia

Теперь назрел двойной вопрос: как убедить армию скептиков, что перемены в итоге пойдут игре на пользу и как именно можно улучшить саму систему?

VAR изначально был для футбола большой авантюрой. Вид спорта, который больше века формировали и определяли человеческие решения — и хорошие, и плохие, — долго сопротивлялся «костылю» в виде технологий, особенно в годы, когда ФИФА возглавлял Зепп Блаттер. Лишь когда его позиции пошатнулись и Джанни Инфантино открылась дорога к главному футбольному посту, ситуация начала меняться.

«Сегодня мы приняли историческое решение для футбола. Мы слушаем футбол и руководствуемся здравым смыслом», — сказал Инфантино на ежегодном общем собрании IFAB в 2016 году.

Но если бы всё действительно было так просто. Современная эпоха VAR по-настоящему началась на чемпионате мира 2018 года в России. До этого систему активно тестировали в Нидерландах, Австралии и США — и результаты убедили ФИФА рискнуть.

После удачного дебюта на чемпионате мира VAR подхватили ведущие лиги. Тогда Инфантино заявлял, что точность судейских решений по ходу турнира выросла с 95% до 99,2%. Серия А и Ла Лига внедрили систему в сезоне 2018/19, Премьер-лига — в 2019/20.

И у системы действительно было немало очевидных успехов: VAR исправлял бесчисленное количество явных ошибок, а заодно помогал бороться с грубой игрой.

Он убирает очевидные фактические ошибки — те, с которыми людям обычно крайне тяжело мириться. Но есть ещё то, что остаётся за кадром. Из игры исчезли локти, которыми били прямо на поле. Стало меньше подкатов, которые тянут на красную карточку, — игроки ведут себя осторожнее. Больше не получается «бить исподтишка», когда судья не видит эпизод. Грэм Скотт Экс-арбитр Премьер-лиги

VAR тихо и без лишнего шума делает многое из того, что обещал — и в национальных чемпионатах, и в еврокубках, и на международном уровне.

Но до всеобщего удовлетворения системе по-прежнему далеко. Каждое неудачное, затянутое или излишне придирчивое решение перечеркивает позитив, выставляя VAR ненужным вмешательством и помехой для зрелища.

«Путь оказался длиннее, чем я ожидал. К нам приходили люди из регби-юнион и регби-лиги и предупреждали: это займёт очень много времени. Мы думали, что футбол сможет учиться у других видов спорта и справится быстрее.

Но тут есть два момента. Во-первых, футбол так и не научился у других и не воспринял уроки. У меня есть довольно простое объяснение: у футбола комплекс превосходства — ему кажется, что нет нужды брать что-то у видов спорта, которые считаются менее значимыми.

Во-вторых, футбол — это субъективность, непрерывная игра, театр, драма. Это не серия "линейных" решений, как в теннисе, и не игра, в которой многое опирается на технологии, как в крикете, где их точность принимают как данность.

В футболе — решение за решением. И некоторые из них неизбежно раскалывают болельщиков на два лагеря. Ожидания, что VAR будет устранять проблемы и почти всегда выдавать "правильный" вердикт, — чрезмерно завышены» — добавляет Скотт.

И это не проблема имиджа, характерная для какого-то одного турнира.

В тот же день, когда IFAB расширял полномочия VAR, включая возможность вмешательства при вторых желтых карточках и ошибочно назначенных угловых, главный тренер «Бернли» Скотт Паркер говорил о том, как грустно наблюдать за происходящим, после того как два «пограничных» эпизода привели к отмене двух голов его команды в матче Премьер-лиги против «Брентфорда» (3:4).

«Я считаю, что футбол без VAR лучше», — сказал Паркер после игры.

Эту точку зрения разделяет и Джей-Джей Уотт, бывший игрок НФЛ и миноритарный владелец «Бернли».

Вся задумка этой штуки (VAR) была в том, чтобы убирать явные и очевидные ошибки. А не в том, чтобы мы искали «вне игры» по ногтю на пальце ноги, который оказался впереди на три миллиметра. И не в том, чтобы мы под микроскопом пытались понять: это мяч задел руку или бедро? Если ты включаешь повтор и за 60 секунд всё равно не ясно — оставь в силе решение, принятое на поле. Джей-Джей Уотт Экс-игрок НФЛ и миноритарный владелец «Бернли»

Похожие настроения в последние недели звучали и в Серии А. Победа «Интера» над «Ювентусом» (3:2) была омрачена «явно ошибочным» удалением Пьера Калюлю: вторая желтая карточка французского защитника «Старой синьоры» была бы отменена в рамках новых полномочий VAR, которые вступят в силу со следующего сезона. Коллина на собрании IFAB назвал этот эпизод «кошмаром».

Испанская Ла Лига тоже регулярно сталкивается с проблемами. В конце августа сбой VAR оставил арбитров без возможности проверить спорное решение, после которого Ламин Ямаль реализовал пенальти в матче «Барселоны» с «Райо Вальекано» (1:1).

В Бундеслиге также нередко появляются протестные баннеры болельщиков. Один из них, вывешенный фанатами «Аугсбурга» в прошлом месяце, гласил: «Футбол с VAR — как скачки на ослах».

Открыв дверь для VAR, футбол пришел к тому, что глава судейского департамента УЕФА Роберто Розетти в прошлом месяце назвал смещением в сторону «микроскопических» вмешательств.

Мне кажется, мы забыли, зачем вообще вводили VAR. Немного забыли. Везде. Роберто Розетти Глава судейского департамента УЕФА

Согласно данным, с которыми ознакомился The Athletic, в Лиге чемпионов VAR в этом сезоне вмешивается почти в каждом втором матче — этот показатель в целом сопоставим с Серией А. Для сравнения: в АПЛ видеопросмотр происходит примерно раз в четыре игры — английский чемпионат поощряет видеоассистентов вмешиваться лишь тогда, когда это действительно необходимо.

Но сроки принятия решений часто становятся отдельной головной болью. Матчи Премьер-лиги могут получать картинку сразу с трех десятков камер, и при необходимости просматриваются все углы, доступные вещателям. Чтобы ускорить процесс, внедрили полуавтоматическую систему определения офсайда (SOAT). Несмотря на это, «детские болезни» технологии привели к восьмиминутной паузе во время кубкового матча «Борнмута» с «Вулверхэмптоном» .

«Можно сколько угодно улучшать систему, но если вы вмешиваетесь не вовремя или тратите пять минут на решение — доверие уже потеряно. Такова реальность», — говорит Мосс.

Проблемы VAR многослойны, но часто всё начинается с плохой коммуникации. Футбол крайне неудачно выстроил «месседжинг» вокруг VAR: решения принимаются в удаленных телевизионных кабинках, а затем итоговый вердикт только передают. Правила смягчили, разрешив арбитру объявлять финальное решение и его мотивировку по стадионной системе оповещения, но процесс всё равно остается несовершенным.

Лишь когда медиа публикуют записи переговоров на поле по спорным эпизодам (спустя дни или недели), появляется хотя бы какое-то понимание. В Англии это, например, ежемесячное шоу Премьер-лиги Mic’d Up, в Испании — Tiempo di Revision («Время проверки»).

Но на данный момент это предел открытости, на который готов пойти IFAB.

«Когда VAR только внедряли, к нам приходил Уэйн Барнс (ныне завершивший карьеру английский арбитр по регби-юнион).

На тренировочном сборе он сделал очень сильную презентацию о том, как судьи в регби сначала принимали решения "за закрытыми дверьми" и просто объявляли их стадиону как свершившийся факт.

Он сказал, что это не сработало, и они перешли к тому, что делают сейчас — проговаривают весь процесс принятия решения. Это стало переломным моментом: люди начали принимать вердикты, даже если не всегда с ними соглашались. Он говорил предельно прямо: "Парни, именно это вы и должны делать".

Он вышел из комнаты — и нам тут же сказали, что так нельзя, потому что ФИФА этого не позволит. Пока это не изменится, проблемы никуда не денутся», — рассказывает Скотт.

По мнению Мосса, помогло бы серьезное обучение. Он снова приводит в пример регби-юнион: там арбитр в режиме реального времени проговаривает весь процесс просмотра, и болельщики на стадионе и у экранов слышат каждое слово.

«Не каждый способен говорить четко и убедительно — для некоторых судей это стало бы испытанием.

Премьер-лига, вероятно, была готова к объявлениям по стадионной связи на год раньше, чем это произошло, но арбитров просто не успели к этому подготовить.

Сейчас это выглядит слишком описательно. Есть судьи, которым явно не по себе, они ёрзают — и это создает неловкость. Они всё еще привыкают. Но если мы хотим "продавать" эту идею, давайте делать это правильно.

Если бы люди слышали весь аудиоряд, они бы лучше понимали происходящее. В этом и есть "театр", а не в том, что кто-то подошел к монитору, вернулся и выдал короткое объяснение. Споры всё равно останутся — в футболе постоянно бывают субъективные решения. Это никуда не исчезнет», — признает Мосс.

Самая радикальная перестройка VAR могла бы означать переход к модели Video Football Support (VS). Этот совсем иной подход изначально задумывался как способ внедрить технологическую поддержку в турнирах и странах, у которых нет ресурсов для полноценного VAR.

Идея VS строится на том, что инициатива лежит на главном тренере: именно он должен оспорить любое решение (речь о голах, пенальти, красных карточках и ошибочной идентификации игрока), которое считает неправильным.

Тренер делает характерный жест — «крутит пальцем» в воздухе — и запускает процедуру: арбитр подходит к монитору у кромки поля и пересматривает эпизод. В матчах нет VAR как такового — присутствует лишь оператор, обеспечивающий просмотр.

Пилотные проекты, включая нынешний сезон в чемпионате Мальты, предусматривают по два «челленджа» на команду — в целом это напоминает тренерский челлендж в НБА и капитанский челлендж, который используется в регби.

Мосс видел систему вживую: за последние 12 месяцев VS тестировали в чемпионате Австралии.

«Это похоже на VAR, и оспаривать можно только определённые вещи, но работало действительно здорово. Клубам понравилось. В самой идее "капитанских решений" есть важный смысл: вы возвращаете часть власти клубам. Субъективные эпизоды всё равно останутся, но я вот ходил на матч "Нью-Йорк Никс" и даже не знал, что у них есть тренерские челленджи.

Мы были в Madison Square Garden, и там загораются огни — coaches challenge. Потом тренер подходит, смотрит повтор в наушниках — и затем объявляет: Denied!. И как он это подал, как "вручил" решение тренеру — это была отличная драма», — говорит Мосс.

Скотт тоже видит в этом привлекательность: «Я бы перешел на систему челленджей, которую тестирует ФИФА: Думаю, это помогло бы изменить динамику между судьями и тренерами клубов. Это возвращает инициативу менеджерам».

Но IFAB пока не убежден в этом. Есть сомнения в скорости процесса: арбитру на поле придется просматривать несколько вариантов повторов у монитора, что потенциально может приводить к затяжным паузам. Учитывая, что при успешном оспаривании команда сохраняет свой челлендж, теоретически остановок может стать очень много. А в концовках матчей команда, у которой остались «неиспользованные» челленджи, может начать бросать отчаянные попытки «на авось», просто потому что есть чем рисковать.

Эллерэй также затронул, пожалуй, самое неприятное из непредвиденных последствий.

«Если все челленджи уже использованы и происходит серьезная ошибка, которая решает исход матча, — ее уже нельзя исправить», — сказал Эллерэй, призвав присутствующих не «перевозбуждаться» из-за результатов испытаний.

Эллерэй, предсказуемо, продолжает отстаивать VAR — спустя десять лет после того, как IFAB дал системе зеленый свет. Он говорит об улучшениях в скорости работы и о том, что футбол стал лучше понимать, в каких случаях VAR приносит максимальную пользу. При этом он признает: изъяны системы сегодня видны особенно отчетливо и воспринимаются болезненнее.

Графические объяснения на основе ИИ, которые показывают, например, как плечо Джейдона Энтони из «Бернли» оказалось в офсайде перед подачей, после которой Зиан Флемминг забил «Брентфорду», мало помогают завоевать симпатии болельщиков, когда голы отменяют.

Один из вариантов — увеличить «погрешность» в 5 см, которую Премьер-лига использует при измерении офсайда, но решающие линии всё равно придётся где-то проводить.

«Правила писали не с оглядкой на технологии. Некоторые из этих эпизодов вы бы не увидели невооруженным глазом. Теперь технологии позволяют показать, что был офсайд, но никто не хочет, чтобы это считалось офсайдом. VAR всего лишь следует правилам игры.

Значит, придется корректировать то, насколько "судебно-точной" может быть полуавтоматическая система определения офсайда (SAOT).

VAR еще на ранней стадии, и я по-прежнему считаю, что это полезная вещь. Системы пока не идеальны, но футбол не готов принять то, что уже сделали другие виды спорта», — говорит Мосс.

А произойдет ли это когда-нибудь? Окончательный ответ не найдешь у монитора на бровке.