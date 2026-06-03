Нидерланды и Алжир уже обеспечили себе участие на мундиале, поэтому их встреча в Роттердаме — это не просто контрольный матч. Для команды Роналда Кумана игра на «Де Кёйп» станет проверкой формы перед сложной группой и последним шансом для части игроков закрепиться в стартовой обойме. Для Алжира это редкий и важный тест против элитного европейского соперника перед первым чемпионатом мира с 2014 года. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

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21:00 Матч обслужит австрийская бригада арбитров во главе с Якобом Землером. Помогать ему на линиях будут Мартин Хёфлер и Александер Боруцки, четвёртым арбитром назначен Кристиан-Петру Чохирка. За систему ВАР отвечает Алан Кияс, ассистент ВАР — Йозеф Шпурны.

Нидерланды

Нидерланды прошли квалификацию без поражений: шесть побед и две ничьи в восьми матчах позволили финишировать выше Польши. После этого команда продолжила серию в мартовских товарищеских встречах — обыграла Норвегию и сыграла вничью с Эквадором, несмотря на раннее удаление Дензела Дюмфриса. Сейчас беспроигрышная серия «оранжевых» достигла 10 матчей, и возвращение на «Де Кёйп» только добавляет уверенности. Роттердам традиционно считается одной из самых сильных домашних арен для сборной.

Куман задержал объявление заявки на два дня, чтобы оценить состояние Мемфиса Депая и Юрриена Тимбера. Оба в итоге попали в состав, но их нагрузку в товарищеской игре могут ограничить. Есть и важные потери: из-за травм недоступны Йерди Схаутен, Стефан де Врей, Маттейс де Лигт и Хави Симонс. Вместо Схаутена вызван Мартен де Рон, а дебютный шанс получил вингер «Вест Хэма» Крисенсио Саммервилл, который пропускал мартовский сбор из-за повреждения.

Ожидается, что Нидерланды сыграют по схеме 4-2-3-1. В атакующей группе у Кумана достаточно вариантов. Доньелл Мален может начать справа, Коди Гакпо — слева, Тиджани Рейндерс — под нападающим. На острие ожидается Брайан Бробби. Такая конфигурация даёт Нидерландам скорость на флангах, давление в штрафной и возможность активно перегружать полуфланги.

Алжир

Алжир едет на чемпионат мира впервые за 12 лет. Команда Владимира Петковича уверенно прошла африканскую квалификацию, выиграла группу G и потерпела всего одно поражение в 10 матчах. Для сборной, которая не играла на мировом первенстве с 2014 года, это важный шаг и эмоциональный перезапуск.

На чемпионате мира Алжир попал в группу J, где сыграет с Иорданией, Австрией и действующим чемпионом мира Аргентиной. Именно матч с Аргентиной станет стартовым, поэтому встреча с Нидерландами идеально подходит для подготовки — соперник будет много владеть мячом, быстро менять направление атак и проверять оборону через несколько каналов.

Петковичу важно понять, насколько команда готова выдерживать давление без мяча. Последние результаты в этом смысле обнадёживают: после победы над Гватемалой со счётом 7:0 и нулевой ничьей с Уругваем Алжир довёл число сухих матчей до пяти в семи последних встречах. Против Нидерландов сохранить такую же устойчивость будет намного сложнее, но именно поэтому спарринг ценен.

В составе Алжира есть важные возвращения. Набил Бенталеб снова вызван после пропуска Кубка африканских наций, а Амин Гуири восстановился после травмы плеча и уже успел ярко вернуться в сборную, в игре с Гватемалой он поучаствовал в трёх голах. При этом отсутствие Исмаэля Беннасера выглядит заметной кадровой интригой — полузащитника неожиданно не оказалось в заявке. В воротарскую группу включён Лука Зидан, несмотря на серьёзную травму, полученную в Ла Лиге. Капитанскую роль, как ожидается, сохранит Рияд Марез.

Главная интрига

Для Нидерландов этот матч — проверка управляемости перед чемпионатом мира. Куман должен понять, насколько команда готова контролировать игру без Хави Симонса, как работает связка де Йонга и Гравенберха, кто убедительнее выглядит в атаке и насколько надёжна оборона при кадровых потерях в центре защиты.

Для Алжира ключевой вопрос другой: выдержит ли команда высокий темп соперника, не развалится ли при длительном давлении и сможет ли находить выходы через Мареза, Гуири и Аит-Нури. Петковичу не обязательно добиваться результата любой ценой, но ему важно увидеть, что Алжир способен быть компактным, терпеливым и опасным в переходах.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.05