прогноз на товарищеский матч при подготовке к ЧМ-2026, ставка за 2.05

3 июня в рамках товарищеского матча сыграют сборные Нидерландов и Алжира. Начало встречи — в 21:45 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Нидерланды — Алжир с коэффициентом для ставки за 2.05.

Нидерланды

Турнирное положение: в квалификации к чемпионату мира голландцы набрали 20 зачетных баллов и уверенно выиграли свою группу.

За восемь матчей «оранжевые» смогли 27 раз поразить ворота соперника и 4 раза пропустили в свои.

Последние матчи: в марте в товарищеских играх нидерландская национальная команда сыграла вничью с Эквадором (1:1) и победила Норвегию (2:1).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До этого же в рамках отбора на ЧМ-2026 «заводной апельсин» выиграл у Литвы (4:0) и поделил очки с Польшей (1:1).

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: все вызванные футболисты готовы к игре.

Состояние команды: подопечные Рональда Кумана точно не будут мальчиками для битья на чемпионате мира. Состав у сборной Нидерландов хороший, поэтому команда вполне может зацепиться за высокие стадии турнира.

На групповом же этапе главная команда Нидерландов сразится с Японией, Швецией и Тунисом. Из группы «летучие голландцы» точно должны выходить.

Алжир

Турнирное положение: алжирская национальная команда тоже не испытала особых проблем при выходе на мировое первенство.

«Лисы пустыни» смогли набрать целых 25 очков и уверенно выиграли свою квалификационную группу.

Алжирцы также смогли дойти до четвертьфинала Кубка африканских наций, где уступили Нигерии.

Последние матчи: в мартовских товарищеских играх «зеленые» сыграли вничью с Уругваем (0:0) и разгромили Гватемалу (7:0).

До этого в рамках плей-офф КАН главная команда Алжира сначала в овертайме победила ДР Конго (1:0), а потом проиграла Нигерии (0:2).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: подопечные Владимира Петковича могут стать темной лошадкой на предстоящем чемпионате мира. У сборной Алжира приличный состав, который точно может «выстрелить», но команде главное выйти из группы.

В одном квартете с алжирцами находятся Аргентина, Иордания и Австрия. Будет непросто.

Статистика для ставок

Нидерланды не проигрывают на протяжении 14 матчей

Алжир проиграл 1 из последних 23 матчей

Нидерланды не проигрывают на протяжении 14 матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Нидерланды считаются фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На их победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 4.60, а победа Алжира — в 8.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.72 и 2.05.

Прогноз: алжирцы обычно много не пропускают и играют от обороны, поэтому ждем низовой матч.

2.05 тотал меньше 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч Нидерланды — Алжир позволит вывести на карту выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.05.

Прогноз: Алжиру по силам навязать борьбу Нидерландам и даже не проиграть.

2.90 ничья или победа Алжира Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.90 на матч Нидерланды — Алжир принесёт чистый выигрыш 1900₽, общая выплата — 2900₽

Ставка: ничья или победа Алжира за 2.90.