3 июня в рамках товарищеского матча сыграют сборные Нидерландов и Алжира. Начало встречи — в 21:45 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Нидерланды — Алжир с коэффициентом для ставки за 2.05.
Нидерланды
Турнирное положение: в квалификации к чемпионату мира голландцы набрали 20 зачетных баллов и уверенно выиграли свою группу.
За восемь матчей «оранжевые» смогли 27 раз поразить ворота соперника и 4 раза пропустили в свои.
Последние матчи: в марте в товарищеских играх нидерландская национальная команда сыграла вничью с Эквадором (1:1) и победила Норвегию (2:1).
До этого же в рамках отбора на ЧМ-2026 «заводной апельсин» выиграл у Литвы (4:0) и поделил очки с Польшей (1:1).
Не сыграют: все вызванные футболисты готовы к игре.
Состояние команды: подопечные Рональда Кумана точно не будут мальчиками для битья на чемпионате мира. Состав у сборной Нидерландов хороший, поэтому команда вполне может зацепиться за высокие стадии турнира.
На групповом же этапе главная команда Нидерландов сразится с Японией, Швецией и Тунисом. Из группы «летучие голландцы» точно должны выходить.
Алжир
Турнирное положение: алжирская национальная команда тоже не испытала особых проблем при выходе на мировое первенство.
«Лисы пустыни» смогли набрать целых 25 очков и уверенно выиграли свою квалификационную группу.
Алжирцы также смогли дойти до четвертьфинала Кубка африканских наций, где уступили Нигерии.
Последние матчи: в мартовских товарищеских играх «зеленые» сыграли вничью с Уругваем (0:0) и разгромили Гватемалу (7:0).
До этого в рамках плей-офф КАН главная команда Алжира сначала в овертайме победила ДР Конго (1:0), а потом проиграла Нигерии (0:2).
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: подопечные Владимира Петковича могут стать темной лошадкой на предстоящем чемпионате мира. У сборной Алжира приличный состав, который точно может «выстрелить», но команде главное выйти из группы.
В одном квартете с алжирцами находятся Аргентина, Иордания и Австрия. Будет непросто.
Статистика для ставок
- Нидерланды не проигрывают на протяжении 14 матчей
- Алжир проиграл 1 из последних 23 матчей
- Нидерланды не проигрывают на протяжении 14 матчей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Нидерланды считаются фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На их победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 4.60, а победа Алжира — в 8.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.72 и 2.05.
Прогноз: алжирцы обычно много не пропускают и играют от обороны, поэтому ждем низовой матч.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.05.
Прогноз: Алжиру по силам навязать борьбу Нидерландам и даже не проиграть.
Ставка: ничья или победа Алжира за 2.90.