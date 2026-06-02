прогноз на международный товарищеский матч, ставка за 2.30

3 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Филиппины и Гуам. Начало игры — в 14:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Филиппины — Гуам с коэффициентом для ставки за 2.30.

Филиппины

Турнирное положение: Филиппинцы не вышли на чемпионат мира. Да и в Кубке Азии команда заняла 2 место в своей группе.

При этом Филиппины лишь по дополнительным показателям уступили Таджикистану. Команда в среднем забивает больше 2 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь удачно. Филиппинцы не смогли одолеть таджиков (1:1).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда нанесла поражение Мальдивам (2:0). Да и поединок с Восточным Тимором завершился успехом (3:1).

В пяти своих последних матчах Филиппины добыли 3 победы. В этих поединках команда забила 12 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Филиппинцы нынче вполне преуспевают в плане результатов. Команда не проигрывает 6 матчей кряду.

Причем Филиппины исторически удачно противостоят Гуаму. В четырёх очных поединках команда победила 4 раза.

Гуам

Турнирное положение: Гуамцы не попали на Мундиаль. Команда вылетела ещё на первом этапе квалификации.

Причем Гуам нынче поднаторел в плане результатов. В четырёх последних матчах команда победила 3 раза.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Гуамцы разгромили Американское Самоа (6:0).

До того команда была разбита Пуэрто-Рико (0:4). А вот чуть ранее она расправилась с Северными Марианскими островами (8:0).

При этом Гуам в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 16 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Гуамцы испытывают сложности в матчах с более-менее крепкими соперниками. Да и оборонительные редуты надёжностью не отличаются.

При этом Гуам лишь один раз в 4 матчах поразила ворота филиппинцев. Да и вообще, в кадровом плане команда выглядит скромно.

Команда не отличается стабильностью результатов. Да и тягаться с филиппинцами ей будет крайне сложно.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Филиппины в этом матче выглядят предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.05. Ничья оценена в 10.00, а победа оппонента — в скромные 19.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.22 и 4.20.

Прогноз: Филиппинцы способны поднатореть в плане реализации, к тому же традиционно успешно противостоят Гуаму.

2.30 Фора Филиппин -3.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч Филиппины — Гуам принесёт прибыль 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Фора Филиппин -3.5 за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники совершат голевой обмен.

2.37 Обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.37 на матч Филиппины — Гуам принесёт прибыль 1370₽, общая выплата — 2370₽

Ставка: Обе забьют за 2.37.

Пять причин, почему ставка зайдет