В этом экспрессе рассмотрим предстоящие товарищеские матчи. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Экспресс дня 2 июня с коэффициентом для ставки за 7.19.

Хорватия — Бельгия

Футбол. Товарищеский матч

Сборная Хорватии уверенно прошла квалификацию на чемпионат мира, заняв первое место в своей группе. Команда одержала семь побед и один раз сыграла вничью, хотя уровень соперников нельзя назвать высоким.

Весной хорваты проверили свои силы в матчах с более серьёзными оппонентами: обыграли Колумбию со счётом 2:1, а затем уступили Бразилии (1:3). Это поражение прервало впечатляющую серию из восьми товарищеских встреч без неудач. Несмотря на постепенное обновление состава, важную роль в команде по-прежнему играют опытные футболисты во главе с Лукой Модричем.

Бельгия также уверенно выиграла свою отборочную группу, опередив Уэльс и Северную Македонию. Команда одержала пять побед и трижды сыграла вничью, продемонстрировав высокую результативность. При этом часть голов была забита в матчах против аутсайдеров, поэтому реальные атакующие возможности команды оценивать стоит осторожнее. Бельгийцы продолжают перестройку состава, однако такие лидеры, как Кевин де Брёйне и Ромелу Лукаку, всё ещё остаются важными фигурами. В товарищеских матчах сборная также выглядит стабильно — серия без поражений насчитывает восемь встреч.

Обе команды находятся в процессе смены поколений и используют контрольные игры для отработки различных игровых аспектов. В такой ситуации тренеры могут сделать акцент на обороне, особенно учитывая высокий уровень соперника.

Ставка: ТМ 2.5 гола за 1.94.

Грузия — Румыния

Футбол. Товарищеский матч

Сборная Грузии не сумела пробиться на чемпионат мира, завершив квалификацию лишь на третьем месте в своей группе. За шесть матчей команда одержала только одну победу, однако в последних товарищеских встречах выглядела достаточно уверенно. Подопечные Вилли Саньоля сыграли вничью с Израилем (2:2), а затем обыграли Литву со счётом 2:0. При этом грузины забивают уже в трёх матчах подряд, а лидером атак остаётся Хвича Кварацхелия. Правда, футболисту в предстоящей игре был предоставлен отдых.

Румыния также не смогла завоевать путёвку на мундиаль. Команда получила шанс через плей-офф Лиги наций, но уступила Турции в полуфинале. После этого румыны проиграли ещё и Словакии (0:2) в товарищеской встрече. В последнее время результаты Румынии оставляют желать лучшего: в четырёх предыдущих матчах команда потерпела три поражения.

Обе сборные рассматривают предстоящий матч как возможность проверить игровые сочетания и улучшить взаимодействие перед следующим международным циклом.

Грузия дома традиционно действует активнее и регулярно создаёт моменты у чужих ворот. В то же время оборона Румынии не выглядит надёжной — команда пропустила 13 мячей в десяти последних встречах.

Ставка: Обе команды забьют за 1.71.

Уэльс — Гана

Футбол. Товарищеский матч

Сборная Ганы подходит к июньским матчам после серьёзных перемен. После череды неудачных результатов федерация решила расстаться с Отто Аддо и доверила команду опытному Карлушу Кейрушу. Перед новым наставником поставлена амбициозная задача — достойно выступить на чемпионате мира и как минимум добраться до четвертьфинала.

Последние результаты «чёрных звёзд» вызывают тревогу. Гана проиграла пять товарищеских матчей подряд, уступив Японии, Южной Корее, Австрии, Германии и Мексике. За этот период команда пропустила 12 мячей и сумела забить лишь дважды. Несмотря на наличие ярких исполнителей в атаке, игра в обороне остаётся главным слабым местом африканской сборной.

Уэльс, напротив, не сумел пробиться на чемпионат мира и теперь использует товарищеские встречи для подготовки к осеннему розыгрышу Лиги наций. Команда Крейга Беллами болезненно пережила поражение от Боснии и Герцеговины в стыковых матчах, поэтому настрой на ближайшие игры должен быть максимальным.

В последних пяти встречах валлийцы одержали две победы, один раз сыграли вничью и потерпели два поражения. Особенно стоит отметить уверенную победу над Северной Македонией (7:1), которая показала потенциал команды в атаке. При этом оборона хозяев также не выглядит безупречной — восемь пропущенных мячей за пять матчей говорят сами за себя.

Фактор своего поля и желание реабилитироваться за неудачу в квалификации должны стать серьёзным преимуществом для Уэльса. Однако Гана обладает достаточным набором атакующих футболистов, чтобы воспользоваться ошибками соперника и отличиться хотя бы один раз.

Прогноз: Победа Уэльса за 2.17.

