Позволит ли Уэльс вспомнить Гане о победах?

прогноз на матч в рамках подготовки к ЧМ-2026, ставка за 1.88

2 июня в товарищеском матче по футболу сыграют сборные Уэльса и Ганы. Начало игры — в 21:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз на матч Уэльс — Гана с коэффициентом для ставки за 1.88.

Уэльс

Турнирное положение: Уэльс не сыграет в финальной части мундиаля после того, как не смог успешно выступить в квалификации турнира.

Команда заняла вторую позицию в группе отбора, уступив первое ее победителю Бельгии, после чего в полуфинале плей-офф уступила дальнейший путь Боснии и Герцеговине.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на своем поле разошлась мировой с Северной Ирландией (1:1).

Перед этим поединке полуфинала плей-офф отборочного цикла на чемпионат мира коллектив на домашней арене в серии пенальти потерпел поражение от Боснии и Герцеговины (1:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Уэльс ни разу не проиграл в основное время при двух победах и двух ничьих.

Такая форма говорит о неплохих шансах хозяев если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно на своем поле, тем не менее, добиться этого будет непросто, если учесть силу их соперника.

Гарри Уилсон — лучший бомбардир национальной команды в отборе на ЧМ-2026 с пятью голами.

Гана

Турнирное положение: Гана, в отличие от соперника, сыграет в финальной части мундиаля, заняв первую позицию в своей группе отбора.

Команда в африканской квалификации на шесть очков опередила своего ближайшего преследователя Мадагаскар, а также на семь баллов — третий в таблице Мали.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, коллектив на чужой арене потерпел поражение от Мексики (0:2).

Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив также остался ни с чем, когда снова-таки на выездной арене уступил Германии со счетом 1:2.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые были товарищескими, Гана только проигрывала.

Такая форма говорит о плохих шансах гостей даже на мировой исход, особенно если учесть силу нынешнего соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Джордан Айю — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с семью голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах Уэльса забивали обе команды

в шести из восьми последних матчей Ганы забивала только одна команда

в пяти последних матчах Гана проиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Уэльс — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.88. Ничья — в 3.40, успех Ганы — в 4.15.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.10 и 1.70.

Прогноз: в пяти последних матчах гости проиграли. Так же было и в их пяти последних выездных поединках.

Между тем, в двух из четырех последних матчах хозяева выиграли.

Ставка: Уэльс победит за 1.88.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, и при этом будет забито больше 1,5 голов, ведь в трех последних матчах гости проиграли, а забито было больше 1,5 голов.

Ставка: Уэльс победит и тотал больше 1,5 голов за 2.45