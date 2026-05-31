1 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Австрия и Тунис. Начало игры — в 21:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Австрия — Тунис с коэффициентом для ставки за 2.50.
Австрия
Турнирное положение: Австрийцы сумели квалифицироваться на Мундиаль. Команда заняла 1 место в своей отборочной группе.
При этом Австрия в 8 матчах отбора набрала 19 очков. Команда на два очка опередила Боснию и Герцеговину.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Австрийцы переиграли Южную Корею (1:0).
До того команда учинила разгром Гане (5:1). А вот поединок с Боснией и Герцеговиной завершился паритетом (1:1).
В пяти своих последних матчах Австрия добыла 3 победы. В этих поединках команда забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Состояние команды: Австрийцы нынче преуспевают в плане результатов. Команда победила дважды подряд.
Причем Австрия не проигрывает уже 4 матча кряду. Да и забивает команда в среднем фактически три мяча за матч.
Тунис
Турнирное положение: Тунисцы вышли на чемпионат мира. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы своей отборочной группы.
Причем Тунис на 13 очков опередила ближайшего преследователя. Да и забивает команда в среднем 2 гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Тунисцы не смогли одолеть Канаду (0:0).
До того команда натужно переиграла Гаити (1:0). А вот чуть ранее она в серии пенальти уступила малийцам.
При этом Тунис в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: Тунисцы нынче выглядят не столь монолитно. Зато команда не проигрывает уже 4 матча кряду.
При этом Тунис имеет весьма надёжные тылы. Команда в отборочном турнире не пропустила ни разу в десяти сыгранных поединках.
Команде крайне натужно даются поединки с крепкими оппонентами. Да и забила она только раз в двух своих последних поединках.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Австрия в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 5.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.05 и 1.75.
Прогноз: Австрия явно способна поднатореть в плане реализации, да и тунисцам голы даются натужно.
Ставка: Фора Австрии -1.5 за 2.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.05.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Тунис забил всего один мяч в двух своих последних матчах
- Австрийцы имеют в своём составе качественных атакующих исполнителей
- Австрия победила в 2 своих последних поединках
- Тунис не пропускал в 2 своих последних матчах
- Австрийцы забивают в среднем фактически 3 мяча за матч