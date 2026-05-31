1 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Австрия и Тунис. Начало игры — в 21:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Австрия — Тунис с коэффициентом для ставки за 2.50.

Австрия

Турнирное положение: Австрийцы сумели квалифицироваться на Мундиаль. Команда заняла 1 место в своей отборочной группе.

При этом Австрия в 8 матчах отбора набрала 19 очков. Команда на два очка опередила Боснию и Герцеговину.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Австрийцы переиграли Южную Корею (1:0).

До того команда учинила разгром Гане (5:1). А вот поединок с Боснией и Герцеговиной завершился паритетом (1:1).

В пяти своих последних матчах Австрия добыла 3 победы. В этих поединках команда забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Состояние команды: Австрийцы нынче преуспевают в плане результатов. Команда победила дважды подряд.

Причем Австрия не проигрывает уже 4 матча кряду. Да и забивает команда в среднем фактически три мяча за матч.

Тунис

Турнирное положение: Тунисцы вышли на чемпионат мира. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы своей отборочной группы.

Причем Тунис на 13 очков опередила ближайшего преследователя. Да и забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Тунисцы не смогли одолеть Канаду (0:0).

До того команда натужно переиграла Гаити (1:0). А вот чуть ранее она в серии пенальти уступила малийцам.

При этом Тунис в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Тунисцы нынче выглядят не столь монолитно. Зато команда не проигрывает уже 4 матча кряду.

При этом Тунис имеет весьма надёжные тылы. Команда в отборочном турнире не пропустила ни разу в десяти сыгранных поединках.

Команде крайне натужно даются поединки с крепкими оппонентами. Да и забила она только раз в двух своих последних поединках.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Австрия в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 5.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.05 и 1.75.

Прогноз: Австрия явно способна поднатореть в плане реализации, да и тунисцам голы даются натужно.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

