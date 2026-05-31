прогноз на товарищеский матч перед стартом ЧМ-2026, ставка за 2.85

1 июня в рамках товарищеского матча сыграют Турция и Северная Македония. Начало встречи — в 20:30 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Турция — Северная Македония с коэффициентом для ставки за 2.85.

Турция

Перед матчем: Турецкая сборная продолжает подготовку к чемпионату мира. Национальная команда сыграет 2 товарищеских матча против Северной Македонией и Венесуэлы перед стартом мундиаля.

Чемпионат мира стартует 11-го июня, на групповой стадии сборная Турции сыграет против Австралии, Парагвая и США.

Последние матчи: В прошлом поединке национальная команда обыграла Косово со счетом 1:0, забив победный гол на 53-й минуте. Матчем ранее Турция одолела Румынию с таким же счетом.

У сборной продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 6 матчей подряд. За этот отрезок Турция сумела 5 раз победить и однажды сыграла вничью с Испанией (2:2).

Состояние команды: Турция провела отличную квалификацию ЧМ-2026, а затем выиграла два товарищеских матча в этом году. Теперь сборная встретится с Северной Македонией и наверняка будет доминировать.

У национальной команды есть нападающий Кенан Йылдыз, который может решить исход матча. За 7 последних официальных матчей за сборную Турции форвард забил 3 гола.

Северная Македония

Перед матчем: Эта сборная, в отличие от Турции, не смогла пробиться на чемпионат мира 2026-го года.

Северная Македония завершила квалификацию на 3-м месте в своей группе, национальной команде не хватило 3 балла для того, чтобы поехать на мундиаль.

Последние матчи: В прошлом поединке сборная сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной (0:0). До этого Северная Македония также не смогла обыграть Ирландию (0:0).

Национальная команда не может победить на протяжении 7-и последних матчей. За этот отрезок Северная Македония забила всего 2 гола при 12-и пропущенных.

Состояние команды: Сборная проведет всего один товарищеский матч в июне, а затем продолжит готовиться к матчам Лиги наций, которые пройдут уже в сентябре этого года.

В последних 5-и очных встречах Северная Македония только один раз обыграла Турцию (1:0), дважды уступила и столько же раз сыграла вничью. Получится ли на сей раз дать бой сопернику? Сейчас турецкая сборная в отличной форме, будет тяжело доставить им проблемы в гостях...

Статистика для ставок

Турция не проигрывает на протяжении 6-и последних матчей

Северная Македония не может победить в 7-и последних встречах

В последних 5-и очных встречах сборные победили по 2 раза при одном ничейном результате

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение Турции с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 5.80, а победа Северной Македонии — в 11.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.62 и 2.20.

Прогноз: В 1-м тайме сборные сыграют аккуратно, не выявив победителя в первые 45 минут встречи.

2.85 Ничья в 1-м тайме

Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.85.

Прогноз: Турция уверенно обыграет Северную Македонию. Сборная набрала отличный ход.

2.18 Победа сборной Турции с форой (-2)

Ставка: Победа сборной Турции с форой (-2) за 2.18.