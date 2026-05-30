Возьмут ли «лисы» три очка?

прогноз на матч 18-го тура чемпионата Бразилии, ставка за 2.01

1 июня в 18-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Крузейро» и «Флуминенсе». Начало игры — в 02:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Крузейро — Флуминенсе с коэффициентом для ставки за 2.01.

«Крузейро»

Турнирное положение: «Лисы» намерены побороться за попадание в пятёрку. Команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Крузейро» на 3 пункта отстаёт от пятой позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Лисы» разгромили «Барселону Гуаякиль» (4:0).

До того команда нанесла поражение «Шапекоэнсе» (2:1). А вот поединок с «Бока Хуниорс» завершился паритетом (1:1).

В пяти своих последних матчах «Крузейро» добыл 3 победы. В этих поединках команда забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Состояние команды: «Лисы» нынче преуспевают в плане результатов. Команда победила дважды подряд.

Причем «Крузейро» традиционно сложно противостоит «Флу». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при двух поражениях.

«Флуминенсе»

Турнирное положение: «Флу» сражается за чемпионский титул. Команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Флуминенсе» на один пункт отстаёт от второй позиции. При этом команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Флу» одолел «Депортиво» Ла-Гуайра (3:1).

До того команда потерпела поражение от «Мирассола» (0:1). А вот чуть ранее она сумела переиграть «Боливар» (2:1).

При этом «Флуминенсе» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Флу» в последних матчах выглядел вполне выгодно. Вот только надёжность тылов оставляет желать лучшего.

При этом «Флуминенсе» неудачно выступает на полях соперников. В восьми выездных матчах команда набрала всего 8 очков.

«Флу» без малого два года не может переиграть «Крузейро». Плюс в двух последних очных встречах команда не сумела поразить ворота соперника.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Крузейро» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.01. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.08 и 1.73.

Прогноз: «Крузейро» явно способен поднатореть в плане реализации, тогда как «Флу» слабовато выступает вне родных стен.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

