1 июня в 18-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Крузейро» и «Флуминенсе». Начало игры — в 02:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Крузейро — Флуминенсе с коэффициентом для ставки за 2.01.
«Крузейро»
Турнирное положение: «Лисы» намерены побороться за попадание в пятёрку. Команда находится на 9 месте турнирной таблицы.
При этом «Крузейро» на 3 пункта отстаёт от пятой позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Лисы» разгромили «Барселону Гуаякиль» (4:0).
До того команда нанесла поражение «Шапекоэнсе» (2:1). А вот поединок с «Бока Хуниорс» завершился паритетом (1:1).
В пяти своих последних матчах «Крузейро» добыл 3 победы. В этих поединках команда забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Состояние команды: «Лисы» нынче преуспевают в плане результатов. Команда победила дважды подряд.
Причем «Крузейро» традиционно сложно противостоит «Флу». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при двух поражениях.
«Флуминенсе»
Турнирное положение: «Флу» сражается за чемпионский титул. Команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы.
Причем «Флуминенсе» на один пункт отстаёт от второй позиции. При этом команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Флу» одолел «Депортиво» Ла-Гуайра (3:1).
До того команда потерпела поражение от «Мирассола» (0:1). А вот чуть ранее она сумела переиграть «Боливар» (2:1).
При этом «Флуминенсе» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Флу» в последних матчах выглядел вполне выгодно. Вот только надёжность тылов оставляет желать лучшего.
При этом «Флуминенсе» неудачно выступает на полях соперников. В восьми выездных матчах команда набрала всего 8 очков.
«Флу» без малого два года не может переиграть «Крузейро». Плюс в двух последних очных встречах команда не сумела поразить ворота соперника.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Крузейро» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.01. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.08 и 1.73.
Прогноз: «Крузейро» явно способен поднатореть в плане реализации, тогда как «Флу» слабовато выступает вне родных стен.
Ставка: Победа «Крузейро» за 2.01.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья за 3.30.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Флуминенсе» слабовато выступает вне родных стен
- «Лисы» не проигрывают 7 матчей кряду
- «Крузейро» победил в 2 своих последних поединках
- Обе команды забивают в среднем чаще гола за матч
- «Флу» на выезде не побеждал 5 матчей подряд