30 мая в рамках финального матча Лиги чемпионов сыграют «ПСЖ» и «Арсенал». Начало встречи — в 19:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч ПСЖ — Арсенал с коэффициентом для ставки за 2.31.

ПСЖ

В контексте сезона ПСЖ — почти безальтернативный фаворит. 44 гола в Лиге чемпионов — это абсолютный рекорд за всю историю турнира , обошедший «Барселону» 1999/2000 (45 голов было в 16 матчах против их 13).

ПСЖ забивал в каждой стадии плей-офф: «Монако» снёс на групповом этапе, «Челси» в плей-офф, «Ливерпулю» — 4:0 по сумме двух матчей с двумя победами на «Энфилде», «Баварии» в полуфинале — 6:5. Команда Луиса Энрике научилась тому, чего не умела в предыдущие годы: побеждать в больших матчах разными способами . В Париже с «Баварией» — открытый матч 5:4. В Мюнхене — структурный 1:1 с тактическими фолами и закрытыми зонами. Универсальность — главное оружие.

Луис Энрике за два года переформатировал клуб не тактически, а культурно. Мбаппе, Месси, Неймар ушли — и команда стала командой. Маркиньос пережил чистку и остаётся капитаном-стабилизатором. Дембеле перерос статус «дорогого неудачника из Барселоны» и взял «Золотой мяч 2024».

Тройка нападения Дембеле — Кварацхелия — Дуэ — это, возможно, самая сбалансированная атакующая связка Европы прямо сейчас: один создаёт через дриблинг, второй через скорость и прессинг, третий через техничный пас и движение между линиями.

Хвича Кварацхелия — единственный игрок в истории нынешнего формата Лиги чемпионов, забивший в каждом раунде плей-офф (10 голов и 7 ассистов за весь турнир). Его игровой стиль — обманчивая лень в начале, мгновенный перевод в максимум — труднее всего поддаётся подготовке защитников.

Полузащита — Витинья, Жоау Невеса, Фабиан Руис — обеспечивает то, что многие считают новой нормой: одновременно владение и резкий выход через прессинг. Это «средний треугольник», который заставит «Арсенал» решать, что важнее — закрывать центр или закрывать края.

Здесь у Луиса Энрике есть структурное преимущество: его команда умеет принимать решения по ходу матча, потому что играет вместе уже два года в одном составе. Защита Маркиньос — Уильям Пачо хорошо показала себя в полуфинале против Гарри Кейна — англичанин забил только на последних секундах второго матча, и это был не результативный момент.

Хакими и Нуно Мендеш на флангах добавляют атакующую глубину, которой у «Арсенала» нет в той же мере. Слабое звено — вратарь Матвей Сафонов, у которого хороший процент сейвов, но проблемы с выходами на верховые мячи и игрой ногами. При стандартах Арсенала это может стать решающим фактором.

Свежесть- это, возможно, главный аргумент у букмекеров. ПСЖ свою Лигу 1 закрыл 17 мая — за 13 дней до финала. У «Арсенала» с момента полуфинала ЛЧ против «Атлетико» (29 апреля) было два матча АПЛ, плюс психологическая нагрузка чемпионской гонки до самого конца — титул они оформили только 19 мая, ничьей «Сити» с «Борнмутом».

«Арсенал» физически и эмоционально дольше держал максимум. Луис Энрике, по сообщениям из лагеря команды, использовал последние две недели на тактическую подготовку именно под «Арсенал» — анализ их стандартов, противодействие связке Габриэль-Салиба, варианты вскрытия их низкого блока. Дембеле, который слегка повредил мышцу в полуфинале, по последним обновлениям клуба, готов сыграть и выйдет в стартовом составе. Травм у ПСЖ нет.

И главное — психология действующего чемпиона. ПСЖ в прошлом сезоне дошёл до финала и разгромил «Интер» 5:0 — самая односторонняя финальная игра в современной истории ЛЧ. И в полуфинале того сезона ПСЖ обыграл тот самый «Арсенал» с агрегатом 3:1. Игроки помнят.

«Арсенал» в финале ЛЧ был один раз — в 2006-м, проиграл «Барселоне». У ПСЖ как у клуба сейчас опыт побед в финалах, у Арсенала — опыт поражений. Это, по мнению Каррагера и Sky Sports в целом, может стать самым тонким, но важным фактором. «ПСЖ — лучшая команда, — сказал Каррагер. — Но в одной игре может быть что угодно. У "Арсенала" другой тип команды. Это может быть отличный матч».

«Арсенал»

«Арсенал» в этой Лиге чемпионов не проиграл ни одного из 14 матчей . Это его самая длинная безпроигрышная серия в турнире за всю историю.

В обороне — 6 пропущенных голов за весь сезон в ЛЧ, что в три с лишним раза меньше, чем у ПСЖ (22). По метрике «ожидаемые пропущенные голы» (xGA) у Арсенала 0,84 за матч — это лучший показатель в Европе. У ПСЖ — 1,38, у «Атлетико» было 1,38 же. Иными словами, «Арсенал» в полтора раза эффективнее в обороне обоих финалистов прошлого сезона . Из последних 13 победителей ЛЧ семь имели средний xGA меньше 1,0. У «Арсенала» это есть. И это первый аргумент.

Микель Артета построил команду по принципу баланса. Не самой атакующей, не самой контратакующей — а самой структурно надёжной. Связка центральных защитников Габриэль Магальяэш — Уильям Салиба — одна из лучших в мире.

Габриэль — это тот защитник, который догнал убегающего один на один Симеоне-младшего в полуфинале с «Атлетико» и спас матч одним движением (мы об этом писали в превью финала). Салиба — самый сбалансированный молодой центральный защитник Европы.

Дэвид Райя — вратарь надёжный и спокойный, без эпизодов, после которых хочется его поменять. Деклан Райс провёл больше минут в этом сезоне, чем любой полевой игрок Арсенала, и переносит большие нагрузки лучше всех. Бен Уайт или Юрриен Тимбер на правом фланге — оба способны бороться с Кварацхелией один в один, особенно если им поможет Райс из центра.

В атаке — Виктор Дьёкереш. Швед, подписанный за £64 млн прошлым летом, в первой половине сезона буксовал (5 голов в АПЛ к январю), а сейчас вышел на уровень, на котором его и покупали (14 в АПЛ, 21 во всех турнирах).

В полуфинале против «Атлетико» он не просто забивал — он держал мяч и создавал шансы партнёрам. Букайо Сака — лидер по голам, ассистам и решающим моментам. Мартин Эдегор и Эберечи Эзе создают через центр и фланг. Если у «Арсенала» что-то и работает в атаке против сильных команд, это стандарты. Arsenal в АПЛ забил больше всех в Европе с угловых и штрафных — это связка Габриэль/Салиба плюс лучшие в лиге исполнители стандартов. ПСЖ при всех своих достоинствах не самая высокая команда в воздухе. Через стандарт «Арсенал» может забить, не открываясь сам в открытом матче.

Артета знает, что переиграть ПСЖ в открытом матче — самоубийство. Он почти наверняка предложит низкий блок, осторожное прессинговое движение в нужных зонах, длинные передачи на Дьёкереш, контратаки через Саку и Эзе.

Если «Арсенал» сможет довести матч до 60-й минуты при счёте 0:0 или 0:1 в свою пользу — психологическая динамика поменяется. ПСЖ сильнее всех первые 30 минут — это их фирменный пик. Если их пройти без больших потерь — дальше становится труднее для парижан. Энрике это знает.

Поэтому Луис Энрике, по сообщениям из лагеря, планирует не давать передохнуть в первые полчаса. Тут будет дуэль психологий: кто кого пересидит. «Арсенал» в полуфинале против «Атлетико» именно это и сделал — выстоял первые полчаса, потом забил Сака на 44-й, и игра пошла по их сценарию.

И последнее — Opta. До 28 мая суперкомпьютер ставил на «Арсенал»: 55,77% против 44,23%. Это была устойчивая позиция Opta на протяжении всего сезона — арсенальцев они считали фаворитами. И только в самые последние дни Opta перевернулся в пользу ПСЖ (56% против 44%). Дело не в том, что Арсенал стал хуже — дело в том, что Дембеле точно сыграет, а 44 гола ПСЖ в турнире — фактор, который алгоритму трудно игнорировать.

Но смена прогноза за два дня до матча — это не уверенность Opta в ПСЖ, а признание паритета. Стивен Джеррард на TNT Sports сказал прямо: «У Арсенала есть шанс. Я знаю, что говорю — мы с "Ливерпулем" в 2005-м тоже были аутсайдерами в финале против "Милана". Получилось».

Каждый аналитик, поставивший на ПСЖ, делает оговорку «но это игра одна, всё может случиться». Это говорит о том, что фактический разрыв между командами меньше, чем показывают букмекерские коэффициенты. И в финалах Лиги чемпионов разрыв в 13% часто значит, что побеждает кто угодно.

Статистика для ставок

«Арсенал» забивал более двух раз за игру только в одной из девятнадцати последних игр

В матчах с участием «ПСЖ» ни разу не было забито менее двух мячей за игру

Команды играли между собой в последний раз в полуфинале Лиги чемпионов — тогда «ПСЖ» выиграл на своем поле со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «ПСЖ» фаворитом. На победу парижан можно поставить с коэффициентом 2.33. Ничья оценена в 3.40, а победа «Арсенала» — в 9.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.96 и 1.79.

Прогноз: Вполне стоит ожидать от этой игры, что игроки «Арсенала» будут порой грубовато останавливать атакующую мощь парижан.

Прогноз: Вполне стоит ожидать также, что парижане больше одного раза поразят ворота «Арсенала».

