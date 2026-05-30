Сумеет ли «Озгон» подтянуться к медальной зоне?

прогноз на матч 12-го тура чемпионата Кыргызстана, ставка за 2.76

31 мая в 12-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Алдиер» и «Озгон». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Алдиер — Озгон с коэффициентом для ставки за 2.76.

«Алдиер»

Турнирное положение: «Алдиер» привычно ходит в середняках. Команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Алдиер» на 6 очков отстаёт от топ-5. А вот забивает команда в среднем один мяч за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Алдиер» уступил «Токтогулу» (1:2).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда не сумела одолеть «Талант» (1:1). Зато поединок с «Дордоем» завершился викторией (2:1).

В пяти своих последних матчах «Алдиер» добыл 2 победы. В этих поединках команда забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Алдиер» нынче не преуспевает в плане результатов. Команда не побеждает 2 матча кряду.

Причем «Алдиер» традиционно сложно противостоит «Озгону». В двух очных поединках команда по разу победила и уступила.

«Озгон»

Турнирное положение: «Озгон» сражается за медали чемпионата. Команда пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

Причем «Озгон» на 5 очков отстаёт от медальной зоны. При этом команда в среднем забивает 2 мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Озгон» одолел «Дордой» (2:0).

До того команда уступила «Азии» Талас (2:4). А вот чуть ранее она разошлась миром с «Мурас Юнайтед» (0:0).

При этом «Озгон» в 5 своих последних поединках победил 2 раза. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Озгон» нынче выглядит вполне симпатично. Плюс имеются перспективы улучшить реализацию.

При этом «Озгон» имеет не особенно надёжные тылы. Пропускает команда в среднем один мяч за матч.

Команда относительно продуктивно выступает на полях соперников. В шести выездных поединках текущего чемпионата «Озгон» добыл 12 очков.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Алдиер» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.36. Ничья оценена в 3.55, а победа оппонента — в скромные 2.76.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти идентичными коэффициентами — 1.89 и 1.88.

Прогноз: «Озгон» борется за медали, к тому же весьма результативно атакует.

2.76 Победа «Озгона» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.76 на матч «Алдиер» — «Озгон» принесёт прибыль 1760₽, общая выплата — 2760₽

Ставка: Победа «Озгона» за 2.76.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше трёх мячей.

3.18 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.18 на матч «Алдиер» — «Озгон» принесёт чистый выигрыш 2180₽, общая выплата — 3180₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.18

Пять причин, почему ставка зайдет