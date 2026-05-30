прогноз на товарищеский матч перед ЧМ-2026, ставка за 1.75

31 мая в товарищеской встрече перед стартом чемпионата мира по футболу сыграют Швейцария и Иордания. Начало встречи — 16:00 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Швейцария — Иордания с коэффициентом для ставки за 1.75.

Швейцария

Турнирное положение: Швейцария уверенно выиграла группу В в отборе на чемпионат мира 2026 года с 14 очками.

Последние матчи: в конце марта Швейцария сыграла в товарищеском матче вничью с Норвегией со счётом 0:0. Игра получилась не самой привлекательной, не изобиловала моментами, и результат закономерен.

Несколькими днями ранее было поражение от Германии со счётом 3:4.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: все сильнейшие готовятся к ЧМ-2026.

Состояние команды: подопечные Мурата Якина, который возглавляет Швейцарию с 2021 года, подходят к предстоящему чемпионату мира в ранге тёмной лошадки. Состав там очень крепкий, и с этой сборной будет всем очень непросто.

Иордания

Турнирное положение: в отборе на ЧМ-2026 в азиатской зоне Иордания заняла второе место в группе В и напрямую отобралась в финальную часть турнира.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: последний раз Иордания собиралась в конце марта и сыграла вничью с Нигерией (2:2) в товарищеской встрече. Голы забивали лидер сборной Аль-Тамари и Аль-Дауд.

До этого, несколькими днями ранее, случилась ничья с тем же счётом с Коста-Рикой (2:2).

Не сыграют: серьёзных потерь нет.

Состояние команды: с 2024 года с Иорданией очень успешно работает марокканский специалист Жамаль Селлами, который сделал её одной из сильнейших на континенте и вывел на ЧМ-2026, не имея больших звёзд в составе. Самым известным считается вингер «Ренна» Муса Аль-Тамари.

Статистика для ставок

Никогда ранее сборные между собой не играли.

В последних 12 матчах Швейцария проиграла только раз — Германии (3:4).

Три последних встречи Иордания завершила с одинаковым счётом — 2:2.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Швейцарии дают 1,24, а на Иорданию — 12,0; ничью букмекеры оценивают в 5,70.

Тотал меньше 2,5 идёт за 2,23, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,61.

Прогноз: вряд ли тут стоит ждать искромётного и результативного футбола. Обе сборные выходят на пик формы перед стартом мундиаля и точно не будут играть с максимальной самоотдачей.

1.75 Тотал меньше 3 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.75 на матч Швейцария — Иордания принесёт прибыль 750₽, общая выплата — 1750₽

Основная ставка: тотал меньше 3 за 1,75.

Прогноз: Иордания — это сборная со специфическим и неприятным стилем игры, которая может удивить.

2.04 Победа Иордании с форой +1,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.04 на матч Швейцария — Иордания позволит вывести на карту выигрыш 1040₽, общая выплата — 2040₽

Дополнительная ставка: победа Иордании с форой +1,5 за 2,04.