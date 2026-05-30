31 мая в рамках товарищеского матча сыграют Сингапур и Монголия. Начало встречи — в 14:30 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Сингапур — Монголия с коэффициентом для ставки за 2.57.

Сингапур

Перед матчем: Сингапур хоть и не смог квалифицироваться на чемпионат мира, но отбор на Кубок Азии-2027 команда прошла и сыграет на первенстве своего континента спустя год после ЧМ-2026.

Команда во второй раз в истории сыграет на главном турнире своего континента с 1984 года.

Последние матчи: В марте сингапурцы минимально переиграли Бангладеш в матче последнего тура отбора на Кубок Азии-2027.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

В ноябре команда выиграла у Сингапура (2:1) в отборе Кубка Азии и проиграли Таиланду (2:3) в товарищеской встрече.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Сингапур уверенно прошел квалификацию на Кубок Азии, ни разу не проиграв за шесть встреч — 4 победы и 2 ничьи.

Команда из города-государства также сейчас готовится к предстоящему чемпионату Юго-Восточной Азии, который пройдет в июле-августе этого года.

Монголия

Перед матчем: Монголия никогда не славилась какими-либо успехами в футболе, команда занимает 187-е место в рейтинге ФИФА и не рассчитывает на что-то большее.

Проще говоря, даже о хоккейной сборной этой страны известно немногим больше, чем о национальной команде в самом популярном виде спорта в мире.

Последние матчи: Команда свои последние матчи провела в декабре 2024 года — тогда монгольцы пытались попасть на чемпионат Восточной Азии, но безуспешно — поражения от Тайваня (0:4) и Гонконга (0:3) тому подтверждении.

До того команда не смогла попасть в квалификационную группу на Кубок Азии — Монголия проиграла в двухматчевом противостоянии сборной Восточного Тимора — сначала поражение 1:4 в гостях, а затем победа 2:0.

Состояние команды: Сборная Монголии, как упомянули ранее, давно не проводила международные встречи и о ее игровой форме трудно судить.

Но последние поражения говорят о том, что местный футбол в крайне плачевном положении и вряд ли стоит ожидать от местной национальной команды чудес.

Статистика для ставок

Монголия пропускала в одиннадцати последних матчах

Сингапур забивал в последних девяти встречах

Команды единственный раз сыграли друг против друга в 2018-м году, тогда Сингапур выиграл со счетом 2:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают Сингапур безоговорочным фаворитом с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.80, а победа Монголии — в 11.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с противоположными коэффициентами — 2.67 и 1.42.

Прогноз: Уровень команд примерно очевиден, вряд ли сингапурцы будут церемониться с одной из худших сборных Азии.

2.57 Победа Сингапура с форой -2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.57 на матч Сингапур — Монголия позволит вывести на карту выигрыш 1570₽, общая выплата — 2570₽

Ставка: Победа Сингапура с форой -2,5 за 2.57.

Прогноз: Также можно поставить на то, что Сингапур не пропустит.

2.15 Сухая победа Сингапура Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч Сингапур — Монголия позволит вывести на карту выигрыш 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: Сухая победа Сингапура за 2.15.