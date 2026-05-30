прогноз на товарищеский матч перед ЧМ-2026, ставка за 2.08

31 мая в товарищеской встрече перед стартом чемпионата мира 2026 года по футболу сыграют Япония и Исландия. Начало встречи — 13:25 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Япония — Исландия с коэффициентом для ставки за 2.08.

Япония

Турнирное положение: в отборе на ЧМ-2026 Япония уверенно выиграла группу С с 23 очками и напрямую отобралась на турнир.

Последние матчи: в конце марта в товарищеском матче Япония выиграла у Англии со счётом 1:0. Соперник владел преимуществом, создал больше моментов, но в итоге проиграл. Единственный мяч на счету Митомы — на 23‑й минуте.

Ранее с таким же счётом, несколькими днями ранее, была обыграна Шотландия (1:0).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: все лидеры в строю.

Состояние команды: с 2018 года Японией успешно руководит местный специалист Ходзимэ Мориясу. Он снова сделал сборную одной из сильнейших на азиатском континенте, успешно с ней выступил на ЧМ-2022 и на Кубке Азии. Сейчас у японцев неплохое поколение, лидерами которого являются защитник «Баварии» Ито, хавбеки «Айнтрахта» и «Кристал Пэлас» Доан и Камада, а также вингер Митома.

Исландия

Турнирное положение: в группе D отборочного турнира на ЧМ-2026 Исландия финишировала на третьем месте в своей группе и пропустит мундиаль.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в конце марта Исландия не смогла обыграть в товарищеской встрече Гаити (1:1). Команда, на удивление, выглядела пассивной, а единственный гол забил на 61‑й минуте ветеран Сигурдссон.

До этого была ничья с Канадой (2:2) и разгромное поражение от Мексики (0:4).

Не сыграют: потерь ведущих игроков нет.

Состояние команды: сейчас Исландия переживает не лучшие времена и перестала попадать на ведущие мировые турниры. С января 2025 года сборную возглавляет Арнар Гюннлёйгссон, отзывы о работе которого со стороны специалистов довольно противоречивые.

Статистика для ставок

В 2012 году в товарищеском матче Япония была сильнее со счётом 3:1.

В 2004 году Япония тоже победила (3:2).

Япония выиграла пять матчей кряду во всех турнирах. Исландия не знает побед на протяжении последних четырёх встреч.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Японии дают 1,24, а на Исландию — 11,0; ничью букмекеры оценивают в 6,0.

Тотал меньше 3,5 идёт за 1,62, а тотал больше 3,5 можно взять за 2,22.

Прогноз: Япония выходит на финишный этап подготовки. Лидеры команды из европейских клубов переводят дух после напряжённого сезона, а остальные находятся под большими нагрузками, и никто из них не будет играть на 100 %. Исландия, понятно, что сейчас слабее, но команда с характером и даст бой.

2.08 Победа Исландии с форой +1,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч Япония — Исландия принесёт чистый выигрыш 1080₽, общая выплата — 2080₽

Основная ставка: победа Исландии с форой +1,5 за 2,08.

Прогноз: также можно рассмотреть гораздо более рисковый вариант.

6.00 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 6.00 на матч Япония — Исландия принесёт чистый выигрыш 5000₽, общая выплата — 6000₽

Дополнительная ставка: ничья за 6,0.