31 мая в товарищеском матче по футболу сыграют сборные Южной Кореи и Тринидад и Тобаго. Начало игры — в 04:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз на матч Южная Корея — Тринидад и Тобаго с коэффициентом для ставки за 2.02.

Южная Корея

Турнирное положение: Южная Корея сыграет в финальной части чемпионата мира 2026 года, где попала в одну группу с Чехией, Мексикой и ЮАР.

Команда на шесть очков опередила своего ближайшего преследователя в группе — Йорданию, а также на семь баллов — третий в секстете Ирак.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на чужом поле потерпела поражение от Австрии (0:1).

Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив также остался ни с чем, когда теперь в нейтральных стенах разгромно проиграл с Кот-д'Ивуару (0:4).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних матчах, которые были товарищескими, Южная Корея проиграла после трех побед кряду.

Такая форма вороде бы говорит о не лучших шансах хозяев на победу, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество в классе над нынешним соперником.

Ли Джэ Сон и О Хён Гю — лучшие бомбардиры команды в отборе на ЧМ-2026 с четырьмя голами.

Тринидад и Тобаго

Турнирное положение: Тринидад и Тобаго не смог пробиться в финальную часть чемпионата мира 2026 года, поэтому сейчас спокойно готовится к другим турнирам.

Команда в марте также выступила в турнире ФИФА, где заняла последнюю, четвертую позицию в группе, где также выступали Узбекистан, Венесуэла и Габон.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской на вышеупомянутом турнире, коллектив в серии пенальти потерпел поражение от Габона (1:2).

Перед этим еще в другом поединке коллектив того же первенства также остался ни с чем, когда теперь разгромно проиграл Венесуэле (1:4).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые были товарищескими, Тринидад и Тобаго проиграл, а шести последних поединках не выиграл.

Такая форма говорит о плохих шансах гостей не то, что на победу, а даже на мировой исход, особенно если учесть перевес соперника в классе.

Тайрес Спайсер и Коби Анри — лучшие бомбардиры команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей Южной Кореи забивали меньше 2,5 голов

в пяти из шести последних матчей Тринидад и Тобаго забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей Тринидад и Тобаго забивали больше 3,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Южная Корея — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.13. Ничья — в 7.30, успех Саудовской Аравии — в 24.00.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.40 и 2.75.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей номинальных гостей забивали больше 3,5 голов. У сборной не слишком надежная оборона, что обещает результативную игру.

Между тем, номинальные хозяева явно превосходят соперника в классе.

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.02.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в пяти из шести последних матчей Тринидад и Тобаго.

Ставка: обе команды забьют за 2.40