30 мая в 18-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Гремио» и «Коринтианс». Начало игры — в 23:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Гремио — Коринтианс с коэффициентом для ставки за 2.57.

«Гремио»

Турнирное положение: «Мушкетёры» намерены побороться за попадание в десятку.  Команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Гремио» на 3 пункта оторвался от опасной зоны.  А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Мушкетёры» не сумели одолеть «Монтевидео Сити» (2:2).

До того команда нанесла поражение «Сантосу» (3:2).  Да и поединок с «Палестино» завершился успехом (2:0).

В пяти своих последних матчах «Гремио» добыл 3 победы.  В этих поединках команда забила 11 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Состояние команды: «Мушкетёры» нынче преуспевают в плане результатов.  Команда до последней ничьей победила дважды подряд.

Причем «Гремио» традиционно неудачно противостоит «тимао».  В пяти последних очных поединках команда уступила 2 раза при трёх ничьих.

«Коринтианс»

Турнирное положение: «Тимао» сражаются за выживание в элите.  Команда пребывает на 15 месте турнирной таблицы.

Причем «Коринтианс» на 3 очка опережает зону вылета.  При этом команда в среднем забивает один мяч за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Тимао» уступили «Платенсе» (0:2).

До того команда нанесла поражение «Атлетико Минейро» (1:0).  А вот чуть ранее она расписала мировую с «Пеньяролем» (1:1).

При этом «Коринтианс» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы.  Команда отличилась 4 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Тимао» в последних матчах выглядели не столь выгодно.  Да и голы даются команде натужно.

При этом «Коринтианс» неудачно выступает на полях соперников.  В восьми выездных матчах команда набрала всего 7 очков.

«Тимао» в среднем пропускают фактически один мяч за матч.  Зато «Гремио» команда не проигрывает уже семь с половиной лет.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Гремио» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.57.  Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 2.82.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.40 и 1.53.

Прогноз: «Гремио» явно способен поднатореть в плане реализации, тогда как «тимао» слабовато выступают в гостях.

Ставка: Победа «Гремио» за 2.57.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

Ставка: Обе забьют за 2.00

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Коринтианс» слабовато выступает вне родных стен
  • «Мушкетёры» не проигрывают 5 матчей кряду
  • «Гремио» в родных стенах набрал 17 очков в 8 поединках
  • Обе команды забивают в среднем гол за матч
  • «Тимао» на выезде не побеждали 4 матча подряд