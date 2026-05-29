30 мая в 12-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Абдыш-Ата» и «Нефтчи» Кочкор-Ата. Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Абдыш-Ата — Нефтчи Кочкор-Ата с коэффициентом для ставки за 2.05.
«Абдыш-Ата»
Турнирное положение: «Абдыш-Ата» полностью провалила старт чемпионата. Команда находится на 15 месте турнирной таблицы.
При этом «Абдыш-Ата» победил всего один раз в 10 матчах. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Абдыш-Ата» уступила «Алаю» (1:2).
До того команда была бита «Барсом» (0:3). Да и поединок с «Озгоном» завершился поражением (1:2).
В пяти своих последних матчах «Абдыш-Ата» добыла одну победу. В этих поединках команда забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 9.
Состояние команды: «Абдыш-Ата» заметно просела в плане результатов. Команда уступила 4 раза подряд.
Причем «Абдыш-Ата» имеет крайне ненадёжные тылы. Команда в среднем пропускает два мяча за матч.
«Нефтчи» Кочкор-Ата
Турнирное положение: «Нефтчи» Кочкор-Ата находится в группе середняков. Команда пребывает на 8 месте турнирной таблицы.
Причем «Нефтчи» Кочкор-Ата на 7 очков отстаёт от топ-5. При этом команда в среднем забивает гол за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Нефтчи» Кочкор-Ата не уступил «Барсу» (1:1).
До того команда была разбита «Мурас Юнайтед» (2:6). А вот чуть ранее она расправилась с «Бишкек Сити» (2:1).
При этом «Нефтчи» Кочкор-Ата в 5 своих последних поединках победил 2 раза. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Нефтчи» Кочкор-Ата нынче выглядит бледновато. Команда не побеждает 2 матча кряду.
При этом «Нефтчи» Кочкор-Ата имеет не столь надёжные тылы. Пропускает команда в среднем чаще одного мяча за матч.
Команда не столь продуктивно выступает на полях соперников. В пяти выездных поединках текущего чемпионата «Нефтчи» Кочкор-Ата добыл 6 очков.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Нефтчи» Кочкор-Ата в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 3.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.
Прогноз: «Нефтчи» Кочкор-Ата борется за попадание в пятёрку, да и «Абдыш-Ата» нынче угодила в кризис.
Ставка: Победа «Нефтчи» Кочкор-Ата за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше трёх мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.75
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Абдыш-Ата» в среднем забивает реже гола за матч
- «Нефтяники» в среднем забивают гол за матч
- «Абдыш-Ата» уступила в 4 своих последних матчах
- «Нефтчи» Кочкор-Ата набрал 6 очков в 5 выездных поединках
- «Абдыш-Ата» в среднем пропускает 2 мяча за матч