24 мая завершился сезон 2025/26 Ла Лиги. «Барселона» защитила титул чемпиона, а «Мальорка», «Жирона» и «Овьедо» покинули элитный дивизион. Об этом и о других значимых итогах сезона — в материале LiveSport.Ru.

«Барселона»: подтвердили статус лучших

После успеха в сезоне 2024/25 в «Барселоне» почти ничего не поменяли. Единственное значимое изменение — вместо возрастных Войцеха Щесного и Марк-Андре тер Стегена за 25 млн евро купили вратаря «Эспаньола» Жоана Гарсию, а также арендовали у «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда.

Первую треть сезона «Барселона» держалась позади «Реала». После поражения в Эль-Классико отставание от «сливочных» возросло до 5 очков. Но оно не смутило сине-гранатовых, которые за оставшуюся часть чемпионата минимизировали потери. В следующих 25 матчах до оформления чемпионства команда Ханс-Дитера Флика потерпела только 2 поражения.

Особо приятным для «Барселоны» стал тот факт, что «золотым» стал ответный матч с «Реалом», который завершился победой со счетом 2:0. Тут уж каталонцы позволили себе расслабиться и в оставшихся трех матчах потерпели два поражения. Если бы не они, то «Барселона» повторила бы рекорд Ла Лиги по набранным очкам (100).

Но и без этого минувший сезон стал для сине-гранатовых лучшим с 2013 г. Решение продлить контракт с Фликом до лета 2028 г. с опцией продления на еще один сезон выглядит более чем логичным. Теперь у «Барселоны» 29 титулов чемпиона Испании — отставание от «Реала» сократилось до 7.

«Реал Мадрид»: тренеры не сладили с игроками

«Королевскому» клубу, в свою очередь, второй год подряд приходится довольствоваться вторым местом. Перед началом сезона пришлось поменять главного тренера: вместо Карло Анчелотти, который отправился тренировать сборную Бразилии, из «Байера» пригласили Хаби Алонсо.

Кроме того, в «Реале» продолжили постепенно обновлять команду. Мадрид покинули многолетние лидеры — Лука Модрич и Лукас Васкес. В то же время «сливочные» входили в сезон с почти новой оборонительной линией: клуб подписал Трента Александер-Арнольда, Дина Хёйсена и Альваро Каррераса. Как минимум, хуже не стало: «Реал» пропустил 35 голов — меньше всех в Ла Лиге и на 3 гола меньше, чем год назад.

Мадридцы завершили первый круг в 4 очках позади «Барселоны» и проиграли ей в Суперкубке. Неприятно, но вряд ли это весомый повод для расставания с тренером, которого назначили лишь полгода назад. Но у Алонсо возник конфликт с главными звездами «Реала» (Винисиусом, Родриго, Менди и др.), которые привыкли к более мягкому подходу Анчелотти.

Руководство приняло сторону футболистов и заменило немца на Альваро Арбелоа, который ранее работал только с молодежкой и дублем. Но и ему не удалось избежать недопонимания с игроками (Карвахалем, Асенсио, Рюдигером и др.). Из-за внутренних разборок у «Реала» не получилось угнаться за «Барселоной», а испанские футболисты впервые в истории не удостоились приглашения в национальную команду на чемпионат мира. Судя по всему, для исправления ситуации в Мадрид вернется Жозе Моуринью.

Борьба «Вильярреала» и «Атлетико» за бронзу

Нынешний сезон Ла Лиги подарил самый настоящий «бронзовый» финал. Перед последним туром «Вильярреал» и «Атлетико» имели по 69 очков. В первом круге победили «матрасники» со счетом 2:0, поэтому «желтой субмарине» требовалась только победа. И они ее одержали — 5:1.

«Вильярреал» провел лучший сезон с серебряного 2008-го года. Команда второй год подряд сильно провела чемпионат и после пятого места замкнула призовую тройку. Причем она пережила смену всей атакующей линии: Жорж Микаутадзе и Альберто Молейро смогли компенсировать уход Тьерно Барри, Ереми Пино и Алекса Баэны.

С такими результатами клубному руководству стоило договориться с главным тренером Марселино Торалем о продлении сотрудничества. Но оно почему-то было готово предложить специалисту только однолетний контракт, на что тот не согласился. Так что сейчас в «Вильярреале» ожидают Иньиго Переса, который вывел «Райо Вальекано» в финал Лиги конференций.

Начало сезона в исполнении «Атлетико» стало худшим за последние 15 лет: 13 очков в первых 8 турах. Это подтолкнуло «матрасников» если не забить на Ла Лигу, то поставить в приоритет матчи Кубка Испании и Лиги чемпионов. Добиться максимальных успехов там не удалось (финал и полуфинал, соответственно), но и в чемпионате избежали провала — четвертое место.

Да, при Диего Симеоне это лишь третий случай за 14 лет непопадания «Атлетико» в топ-3. Но сам президент мадридского клуба Энрике Сересо признал, что команда провела очень хороший сезон. А потому аргентинский тренер точно останется на еще один год и будет справляться с уходом Антуана Гризманна и, вероятно, Хулиана Альвареса.

Кто еще попал в еврокубки

Испанские клубы в текущем сезоне еврокубков заработали для Ла Лиги пятую путёвку в общий этап Лиги чемпионов УЕФА. И ее забрал себе «Бетис», который вернулся в главный клубный турнир Европы спустя 21 год. Это стало закономерным результатом последних шести лет работы Мануэля Пеллегрини, который по ходу сезона договорился с севильским клубом о продлении контракта минимум до лета 2027 г.

Под руководством чилийского специалиста бело-зеленые, будучи самой возрастной командой чемпионата (в этом году их средний возраст составил 29,3 лет), стабильно завершали сезон в зоне 5-7 мест. Сейчас не помешали даже травмы такого системообразующего игрока, как Иско. Его в центре поля успешно заменил Пабло Форнальс, который в 30 лет выдал, наверное, свой лучший сезон в карьере (выбил 9+6 и провел на поле времени больше всех в команде).

«Бетис» вошёл в топ-5 довольно комфортно: ближайшего соперника — «Сельту» — опередили на 6 очков. В итоге «кельты» второй год подряд отобрались в общий этап Лиги Европы. Хотя в начале сезона, когда команда Клаудио Хиральдеса на протяжении первых 9 матчей не могла победить и, тем самым, установила новый клубный антирекорд, более вероятным казалась борьба за выживание. Но коллектив во главе с нестареющим Яго Аспасом справился с игровым кризисом и даже помог Борхе Иглесиасу забить 14 голов и в 33 года отправиться на свой первый чемпионат мира.

И если «Сельте», которая играет в привлекательный футбол и привлекает в состав много воспитанников, симпатизируют многие нейтральные болельщики, то про «Хетафе» подобное сказать нельзя. Хосе Бордалас ставил команде самый настоящий «антифутбол»: плотная и глубокая оборона, частые мелкие фолы, быстрые фланги, забросы на мощного форварда. Зато такая тактика позволила тёмно-синим с третьим с конца по стоимости составом забраться так высоко.

При этом отметим, что «Хетафе» после 22 тура с 23 очками занимал 17 место. Но команда из пригорода Мадрида, которая еще летом страдала из-за невозможности зарегистрировать игроков, зимой усилила атаку арендованными Мартином Сатриано (из «Лиона») и Луисом Васкесом (из «Андерлехта»). Благодаря этому удался рывок (28 очков за 16 матчей), который позволил пробиться в раунд плей-офф Лиги конференций. Кроме того, у «Хетафе» в следующем сезоне будет шанс вернуть симпатии нейтральных болельщиков: Бордалас из-за разногласий с руководством решил не продлевать контракт с клубом, а его преемником может стать наш старый знакомый Фабио Челестини.

Еще один испанский участник еврокубков — «Реал Сосьедад». Команда завершила чемпионат на десятом месте, но она выиграла Кубок Испании. На пути к этому успеху бело-голубые пережили смену тренера: назначенный в межсезонье тренер дубля Серхио Франсиско довел команду до зоны вылета. Ситуацию смог исправить экс-наставник «Штутгарта» и «Хоффенхайма» Пеллегрино Матараццо, ратующий за футбол с радикальным давлением (прямо как у чемпионской «Барселоны»).

У Арсена Захаряна в этом сезоне проблем со здоровьем было меньше, чем обычно, но полузащитник не смог выиграть конкуренцию у одноклубников. Ситуация стала еще хуже с приходом нового наставника, при котором россиянин конкретно присел в запас (не выходил на поле аж 7 матчей подряд). В связи с этим в инсайды о возможной продаже или аренде Арсена верится все сильнее.

Борьба за выживание как голодные игры

Точнее описать то, что происходило во второй половине таблицы, вряд ли получится. Посудите сами: по итогам 38 тура 13-е место с 43 очками заняла «Севилья», а 19-е место с 41 очком — «Жирона».

Кстати, концовка сезона обиднее всего сложилась именно для жиронцев. Два года назад они завоевали бронзу Ла Лиги и выступали в Лиге чемпионов. А сейчас вылетели в Сегунду, хотя в последнем туре все было в их руках. Нужно было только дома обыграть «Эльче». Но матч завершился вничью, и хозяева остались в зоне вылета, а илиситанцы, вернувшись в элитный дивизион, сумели сохранить прописку в ней.

Вообще-то «Жирона» набрала столько же очков, что и год назад (41), просто тогда их хватило, чтобы спастись, а сейчас нет. Здесь вина клуба, который на протяжении двух сезонов, с одной стороны, явно недоработал на трансферном рынке, и с другой стороны, продолжал верить в главного тренера. Мичел же, в свою очередь, в разгар борьбы за выживание, якобы, устно договорился с «Аяксом».

Вылет «Овьедо», который занял последнее место, был предсказуем. Команда с последним по стоимости составом в Ла Лиге провела в высшем дивизионе первый за 25 лет сезон. Клуб стал в чемпионате единственным, решившимся на две тренерские отставки, но это не помогло.

Третьим неудачником сезона стала «Мальорка». А ведь она набрала столько же очков, сколько «Осасуна» и «Леванте». Но островитяне уступили им по результатам личным встреч. Если бы можно было, то они наверняка поменяли домашнюю победу над мадридским «Реалом» на победу над одним из своих прямых соперников. «Мальорку» не спас даже Ведат Мурики, который в 32 года побил личный рекорд результативности и в гонке бомбардиров уступил только Килиану Мбаппе (23 против 25).

Про вышеупомянутый «Леванте» стоит сказать отдельно. Команда, вернувшаяся из Сегунды, большую часть чемпионата шла в зоне вылета: после 25-го тура шла на предпоследнем месте, отставая от спасительной 17-й строчки на 7 очков. Но подопечные Луиша Каштру, которого назначили после первого круга, в последних 13 турах одержали 7 побед (причем 3 из них с победными голами после 80-й минуты). «Леванте» показал характер и спасся по дополнительным показателям.

Герой и неудачник сезона

Скорее не героем, а прорывом сезона стал Жоан Гарсия. Новоиспеченный вратарь «Барселоны», который ранее в Ла Лиге провел лишь один полноценный сезон, уверенно возложил на себя обязанности первого номера каталонцев. Голкипер, которому 4 мая исполнилось 25 лет, отыграл 30 матчей и половину из них «засушил». Всего на его счету 76 сейвов при 21 пропущенном голе.

Такое успешное выступление не только помогло «Барселоне» вновь взять золото Ла Лиги, но и самому Гарсии получить первый в карьере вызов во взрослую сборную Испании. Теперь вратарь отправляется в Северную Америку на чемпионат мира и составит конкуренцию Унаю Симону (из «Атлетика») и Давиду Райи (из «Арсенала»).

«Ливерпуль» год назад очень хотел продлить контракт с защитником Трентом Александер-Арнольдом. Но он предпочел получить новый вызов, сменить обстановку и перешел в «Реал», который как раз нуждался в усилении правого фланга обороны. Однако 27-летний футболист провел за мадридцев далеко не выдающийся сезон: случались травмы, проигрывал конкуренцию и оставался в запасе.

То, что Трент ничего не выиграл за «Реал», ничего страшного — все можно изменить уже в следующем сезоне. А вот невключение в заявку сборной Англии на чемпионат мира может дорогого стоит. Сейчас англичане в числе главных фаворитов и вполне способны выиграть долгожданный трофей, но уже без защитника.