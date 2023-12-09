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    Мечта о Лиге чемпионов и богатые владельцы. Как далеко может зайти «Жирона»?

    История каталонского клуба не настолько похожа на сказку о Золушке, как кажется на первый взгляд

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    «Жирона»
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    «Жирона»
    В Жироне заваривается что-то особенное, и это означает не только то, что болельщикам перед стадионом «Монтиливи» подают гигантскую паэлью перед матчем.
    В 15 туре они обыграли «Валенсию» со счетом 2:1 и остались лидерами Ла Лиги, на одном уровне с «Реалом» и на четыре очка опережая действующего чемпиона «Барселону», с которым им предстоит встретиться в воскресенье, 10 декабря. Была какая-то неизбежность в поздних голах легенды клуба Кристиана Стуани, 37-летнего футболиста, который забил дважды в последние восемь минут матча, сведя на нет гол Уго Дуро.

    Давление росло, как это часто бывает, когда большие команды пытаются отыграться во встречах с меньшими командами — за исключением того, что роль большой команды здесь играла «Жирона», проводящая свой втором сезон после возвращения в Ла Лигу, в матче против «Валенсии», шестикратного чемпиона Испании и двукратного финалиста Лиги чемпионов.

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    • Ни одна команда не набрала больше очков после потери своих позиций в пяти лучших лигах Европы, а три победы над «Валенсией» увеличили общее количество очков «Жироны» до 19. Они безжалостно изматывают своих соперников и продолжают придерживаться своего агрессивного, атакующего футбола, что бы ни случилось. «Они вертят тобой как хотят, они играют с тобой», — сказал Дуро из «Валенсии» после поражения. «Они великолепная команда, и есть причина, по которой они находятся на вершине».

    Больше всего впечатляет то, что это делается в рамках летней перестройки. Полузащитник Ориоль Ромеу был подписан «Барселоной», арендованные Родриго Рикельме («Атлетико Мадрид») и Тати Кастельянос («Лацио») вернулись в свои родные клубы, а защитник Сантьяго Буэно был продан в «Вулверхэмптон». Но скучать по ним не будут: Дэйли Блинд, Эрик Гарсия, Савио и Артем Довбик были среди тех, кто прибыл и легко адаптировался к требованиям проделавшего впечатляющую работу тренера Мичела, чей спринт по боковой линии после победного гола Стуани в матче с «Валенсией» был пока что одним из образов сезона.

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    С 38 очками к декабрю предсезонная цель «Жироны» по выживанию в Ла Лиге уже достигнута. Теперь есть более амбициозные цели, но при поддержке принадлежащей Абу-Даби City Football Group (CFG), которой принадлежат в общей сложности 13 клубов, включая «Манчестер Сити», «Нью-Йорк Сити», «Мельбурн Сити» и «Йокогама Ф. Маринос», так ли их история похожа на футбольную сказку о Золушке, как кажется на первый взгляд?

    ESPN поговорил с разными людьми из каталонского клуба, чтобы узнать больше об их невероятном восхождении на вершину испанской пирамиды и о том, куда они идут дальше.

    «Жирона» — «Валенсия»

    Для «Жироны», основанной в 1930 году, это всего лишь четвертый сезон в высшем дивизионе Испании. Совсем недавно, в 1999 году, они играли в региональном пятом дивизионе против местных каталонских команд перед толпой в 200 человек. Лишь в 2008 году они вернулись во вторую лигу после почти 50 лет отсутствия в двух высших дивизионах. В 2017 году они впервые вышли в Ла Лигу. В том же году, после повышения, CFG приобрела 44,3% акций клуба, и с тех пор эта доля выросла до 47%.

    «Футбольная группа Жироны», возглавляемая Пере Гвардиолой, братом тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы, владеет 16% акций клуба. Пере пришел в клуб в 2015 году, помогая им выбраться из банкротства, и участвовал в сделке с CFG. Еще 35% с 2020 года принадлежат Марсело Клауре, президенту клуба «Боливар», боливийской команды, которая также является партнером CFG. Клер ранее также был связан с «Интер Майами». В общей сложности сейчас 13 клубов либо принадлежат, либо частично принадлежат, либо являются партнерами CFG: пять в Европе, три в Южной Америке и по одной команде в США, Австралии, Японии, Китае и Индии.

    «Они организовали все намного лучше», — рассказал спортивный директор «Жироны» Кике Карсель о том, что CFG привнесли в клуб. «Конечно, переход в Ла Лигу [незадолго до того, как они инвестировали] также помог улучшить многие вещи. Внутренняя инфраструктура значительно выросла. Владельцы — футбольные люди. Они знают футбол и создали несколько действительно хороших проектов».

    Карсель, бывший профессиональный футболист, работает в клубе с 2014 года. Фактически, большая часть руководства «Жироны» заняла свои посты еще до сделки с CFG. Президент Дельфи Гели, еще один бывший профессионал, который представлял «Жирону» и «Барселону» и играл за сборную Испании, занимает свою должность с 2015 года. В том же году к компании присоединился генеральный директор Игнасио Мас-Бага. Однако опыт CFG также способствовал их росту — в частности, благодаря генеральному директору группы Феррану Сориано, который родом из Каталонии, а также другим руководителям организации.

    Несмотря на это, после вылета из Ла Лиги в 2019 году им потребовалось три года, чтобы вернуться. Финиш прошлого сезона на 10-м месте было многообещающим, но никто не мог предсказать, что будет дальше.

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    • Улыбка расплывается на лице Мичела, когда он предвкушает уик-энд, который может иметь серьезные последствия для того, кому достанется (или не достанется) титул чемпиона Ла Лиги в этом сезоне. Лидеры из «Реал Мадрида» едут в гости к «Бетису», а «Жирона» совершает короткую поездку, чтобы встретиться с занимающей третье место «Барсой», которая после 15 игр отстает от лидера на четыре очка. «Нам следует спросить [тренера "Мадрида" Карло] Анчелотти, чьей победы он больше желает», — ухмыльнулся Мичел в интервью на этой неделе. «Жироны или Барсы?»

    Мичел смеется, но этот вопрос становится все более обоснованным. С одним поражением и потерей всего семи очков в этом сезоне, быстрый старт «Жироны» в кампании не замедлился, как многие прогнозировали. Предсезонная цель в виде выживания была заменена еврокубовыми стремлениями; а если обыграть «Барсу», то кто знает, где их потолок.

    Поэтому весьма примечательно осознавать, что два года назад, спустя 10 игр в карьере тренера «Жироны», работа Мичела оказалась под угрозой после всего лишь двух побед во втором дивизионе. «Я всегда говорю, что команда транслировала тот стиль игры, который мне нравился», — объяснил Карсель, вспоминая тот период. «Результаты не отражали то, что мы видели в каждой игре».

    «Я видел, как игроки растут, развиваются. Мы верили, что идея и стиль игры, которые мы хотели, приведут нас куда-то. Раньше я избавлялся от тренеров, потому что не видел связи с игроками или того, чего я хотел на поле. С Мичелом этого не произошло, и через несколько месяцев мы заработали повышение».

    Мичел

    «Жирона» — не просто лидер Ла Лиги. Они также являются лучшими бомбардирами лиги с 34 голами, занимая высокие позиции почти по всем атакующим показателям. Стиль игры, на который ссылается Карсель, часто сравнивают со стилем игры «Манчестер Сити». «Игровая философия очень похожа», — сказал защитник Эрик Гарсия, арендованный у «Барсы» и бывший игрок «Сити». «Мы стараемся строить атаку от обороны, прессинговать как можно быстрее, когда теряем мяч, и играть в атакующий футбол».

    «Очевидно, что из-за этого у наших соперников будут моменты, потому что при этом мы раскрываемся, хотя и пытаемся свести их шансы к минимуму. В этом смысле это очень похоже [на "Сити]".

    Нынешняя модель игры была признана Карселем не подлежащей обсуждению в 2018 году, когда Эусебио Сакристан заменил Пабло Мачина. До сих пор никто не реализовал это в "Жироне" на уровне Мичела, который смог разобраться в мышлении своего коллеги из "Сити" Гвардиолы — и его даже считали возможным преемником на стадионе "Этихад". "[Гвардиола] общается с Мичелом", — сказал ESPN генеральный директор Мас-Бага. "Конечно, они говорят о футболе. Когда они не работают, они говорят о футболе, потому что они оба живут игрой. У них хорошие отношения, они хорошо общаются, они говорят на одном языке".

    Попытка играть как "Сити" — это одно, но, как добавляет Мас-Бага, есть и другие требования, такие как размер бюджета клуба, которые часто больше влияют на успех. "Цель — консолидироваться в Ла Лиге в ближайшие годы", — продолжил он. "Здорово быть на вершине, нам нравится это, есть волнение от того, что мы пишем историю… но это не навязчивая идея. Мы также реалисты и [знаем, что] опережаем то положение, где должны быть".

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    • "Бюджеты, как правило, являются хорошим показателем. Тот, кто вкладывает больше средств, обычно показывает лучшие результаты на поле. Но также могут появиться и хорошие истории, подобные нашей, истории маленького клуба, если вы осмелитесь играть одинаково, будь то против команды из нижней части таблицы или 'Барсы' с Мадридом".

    Строгие финансовые правила Ла Лиги также гарантируют, что "Жирона" не перерасходует средства. Их лимит расходов на текущий сезон составляет 52 миллиона евро, это 14-е место в лиге между "Райо Вальекано" и "Кадисом". Возможно, это лучший показатель их истинного места в Ла Лиге, но у членства в CFG есть и другие преимущества, не являющиеся строго финансовыми. Возможно, именно поэтому тренер "Алавеса" Луис Гарсия сказал, что баскскую команду нельзя сравнивать с "Жироной", когда его спросили, может ли успех каталонского клуба послужить источником вдохновения. для таких команд, как его.

    Большая рука CFG приходит на помощь в форме селекции. Бразильцы Ян Коуто и Савио арендованы у других команд, принадлежащих CFG (»Манчестер Сити« и "Труа"), а в прошлом сезоне они также воспользовались арендой Кастельяноса через "Нью-Йорк Сити". Янхель Эррера перешел в клуб на постоянной основе прошлым летом из "Сити", а ранее был взят в аренду. Звездный полузащитник Алейш Гарсия — еще один игрок, чей первый контакт с "Жироной" состоялся в виде аренды у "Сити". Список прошлых и настоящих трансферов можно продолжать и продолжать.

    Особый интерес представляет случай с 19-летним форвардом Савио, который в этом сезоне забил пять голов и организовал еще четыре, поскольку он был подписан у "Труа" в 2022 году после того, как его заметил Карсель. Ходили слухи, что однажды он может стать первым, кто перейдет в противоположном направлении, из "Жироны" в "Сити", в то время как "Барса", как сообщается, также следит за ним.

    Савио

    "Мы работаем на 100% внутри компании", — объяснил Карсель, как работает селекция. "У нас есть отношения [с CFG] уже много лет, что позволило нашей базе знаний вырасти. Но решения принимаются здесь на 100%. Очевидно, что у нас есть конкурентное преимущество в виде знаний об игроках в клубах группы, что позволяет нам держать в уме игроков, как в случае с Кастельяносом или Савио, а ранее с Эррерой и Коуто. Это одно из конкурентных преимуществ, но бюджет, который у нас есть, установлен Ла Лигой. Мы не можем превысить его, и мы серьезно работаем над тем, чтобы достичь того, что мы имеем сегодня, и мы способны построить действительно конкурентоспособную команду при скромном бюджете".

    "Савио… произвел большое впечатление, и мы приняли решение попытаться подписать его, но никто не мог ожидать такого влияния, которое он оказал. Мы сделали на него большую ставку, потому что верили в него, но он также удивил нас своей игрой".

    "Жирона" все более успешно справляется с конкуренцией со стороны более крупных европейских клубов, а также с трансферными целями, не связанными с CFG. Игроки сборной Украины Артем Довбик и Виктор Цыганков присоединились за 7,75 и 5 миллионов евро соответственно. Игрок сборной Нидерландов Блинд, ранее выступавший за "Баварию", "Манчестер Юнайтед" и "Аякс", также подписал контракт летом, привнеся свой опыт, наряду с такими игроками, как Давид Лопес и Стуани.

    Мичел, который ранее вывел в Ла Лигу "Райо Вальекано" из своего родного города и "Уэску", прежде чем получить работу в "Жироне", был приманкой для этих игроков.

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    • "У нас было несколько хороших разговоров о том, как он видит футбол, как он хочет играть и как он видит меня в своей схеме и в своем игровом стиле", — сказал защитник Блинд ESPN. "Меня это заинтриговало, это было приятно. [Он] проявил ко мне большое доверие, и это было то, чего я искал".

    "Вы видите, как мы играем, [Мичел] хочет играть в атакующий футбол, он хочет доминировать в играх, сохранять владение мячом. Это все, что мне нравится в футболе, и я думаю, что мне больше подходит. Футбол был похож на то, во что я хочу играть, и клуб вселил в меня большую уверенность, проявив интерес на протяжении длительного времени".

    Мичел переехал в центр Жироны после того, как устроился на работу, впечатлив местных жителей своим решением выучить каталонский язык. Это живописный город с разноцветными висячими домами над рекой Оньяр, идеальный для фото в соцсетях. Еврейский квартал и собор использовались в качестве локаций в сериале "Игра престолов", а учитывая, что пляжи Коста-Бравы неподалеку и Барселона всего в часе езды к югу, это делает город популярным туристическим местом в течение многих месяцев в году.

    Однако традиционно Жирона не была футбольным городом. Велосипедисты стекаются туда круглый год, и баскетбольная команда всегда пользуется относительно хорошей поддержкой, но футбол? Не то ,чтобы очень. С населением около 100 000 человек это также не особенно большой город — два фактора, которые все же могут подорвать надежды "Жироны" на рост числа фанатов.

    Матч на «Монтиливи»

    Однако если копнуть немного глубже, вы увидите, что в провинции Жирона, охватывающей северную часть Каталонии, проживает более 800 000 человек. Если не считать "Барсы" и "Эспаньола", который в прошлом сезоне вылетел во второй дивизион, в регионе не так уж много конкурентов. Все это означает огромный потенциал.

    "То, где мы находимся сейчас, ведя борьбу с большими клубами, привлекает людей", — сказал Карсель. "Мы добиваемся этого постепенно. Сейчас на улицах полно детей в футболках 'Жироны'. Десять лет назад, когда я приехал, их не было. Все были в футболках 'Барсы'. Вот где нам нужно бороться за рост числа болельщиков. Я тоже вижу футболки 'Жироны' в Барселоне. Для меня это очень эмоционально. Это действительно важно и показывает, что мы больше не являемся командой с окраины".

    Любая лояльность "Жироне" и "Барселоне" будет подвергнута испытанию в воскресенье, когда обе команды встретятся на Олимпийском стадионе. Тренер "Барсы" Хави Эрнандес признал, что "Жирона" теперь является "прямым соперником" в борьбе за титул в этом сезоне, хотя игроки "Жироны" пока не позволяют себе делать столь громкие заявления.

    "Мы смотрим на сезон как на игру, идущую за игрой, и на нас не оказывается давление", — настаивал Блинд. "Барса — отличная команда, у них есть отличные индивидуальные игроки. Это будет очень трудная игра, но это те игры, в которые с детства хочется играть против таких команд. Это будет отличный матч против великих игроков, великой команды. и нам нужно быть на высоте, чтобы добиться результата, мы это знаем".

    "Я думаю, что 'Жирона' по-прежнему небольшой клуб, который находится в стадии формирования, мы сейчас находимся в хорошей форме. Надеюсь, клуб сможет продолжать в том же духе, и нам нужно посмотреть, где мы будем играть в следующем сезоне. До сих пор мы наслаждаемся моментом". Мы усердно работаем каждую неделю и постараемся сделать все возможное на выходных и выигрывать каждый матч».

    «Жирона» — «Барселона»

    Карсель признает, что теперь основной целью является скорее первая для клуба квалификация в еврокубки. «Очевидно, что цель на сезон изменилась», — сказал он. «Мы никогда не могли ожидать, что после 15 игр у нас будет 38 очков. Это историческое событие. Это больше не повторится, потому что это так сложно».

    «Цель сейчас — попробовать и быть в еврокубковой зоне, [в первой семерке], потому что очки, которые мы набрали, заставляют нас думать, что мы можем побороться за это. Вот где мы находимся, думая о следующей игре с "Барселоной", но также и о том, что конечной целью должна быть борьба за чемпионство. Прямо сейчас мы должны думать, что Европа — это наша цель».

    Финиш в четверке лучших и квалификация «Жироны» в Лигу чемпионов могут поставить CFG в интересное и затруднительное положение. На вопрос, смогут ли «Жирона» и «Манчестер Сити», находящиеся под эгидой CFG, участвовать в элитном турнире Европы, если они оба квалифицируются, представитель УЕФА сослался на статью 5 правил Лиги чемпионов. Законодательство гласит: «Ни одно физическое или юридическое лицо не может иметь контроль или влияние более чем на один клуб, участвующий в клубном турнире УЕФА». Это предполагает, что это невозможно, но и «Зальцбург», и «РБ Лейпциг» [которые принадлежат Red Bull] нашли способ обойти формулировку, и хотя случаи разные, CFG, возможно, черпает оптимизм из этого прецедента.

    «Я не эксперт в этой области, но, очевидно, если это в итоге произойдет, и мы финишируем в четверке лучших, что будет действительно сложно, но я думаю, что если "Жирона" добьется этого, тогда, да, мы будем играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне», — сказал Карсель ESPN.

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    • Хотя в этом сезоне они очень активно борются за попадание в Лигу чемпионов, соревноваться так на ежегодной основе невозможно при нынешней инфраструктуре. Они, наконец, начинают перерастать «Монтиливи», их стадион на 13 000 мест, который трясется на ветру, в то время как тренировочная база первой команды, столь же красивая, как и ее расположение с видом на горы и соседствующая с гольф-курортом PGA, по сути, представляет собой лишь одно поле и несколько переносных кабинок. Академия и другие команды клуба тренируются в других местах.

    «Когда пришли новые владельцы, мы обозначили некоторые цели», — пояснил Мас-Бага. «Первая задача — стать устойчивым и прибыльным бизнесом. Далее — стать платформой для развития молодых талантов… Затем — стать коммерческим и социальным ориентиром… Последнее — улучшить всю клубную инфраструктуру».

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    Мас-Бага унаследовал от генерального директора CFG Сориано убеждение, что каждая мелочь помогает в стремлении к совершенству, поэтому новый учебный центр и улучшенный стадион только пополнят уже имеющийся персонал.

    «Мы все винтики в машине», — добавил он. «Мне нравится так говорить, потому что мы все вносим свой вклад в то, чтобы мяч попал в ворота. Как называется книга Сориано: "Мяч не попадает в ворота случайно". Мы стараемся увеличить вероятность [успеха]. Из-за кулис мы стараемся, чтобы игрокам, тренеру, спортивному директору было немного легче достичь поставленных целей. В данном случае, это значит выигрывать каждый матч, что привело нас на такое высокое место в таблице, о котором мы и мечтать не могли».

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