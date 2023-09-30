«Верю — не верю»: «Тоттенхэм» финиширует в топ-4, «Жирона» — чемпион, провал «МЮ»?

До этого слишком много шума. Игроки травмированы. Календари несбалансированные. Красные карточки и пенальти оказывают огромное влияние на общую результативность команды, равно как и одна-две плохие или хорошие игры.

Как только вы достигнете отметки в 10 игр, у вас обычно будет достаточно матчей, в которых неожиданная плохая игра становится серьезной проблемой, а удивительно впечатляющая игра становится источником радостного предвкушения. Случайные события, такие как красные карточки и пенальти, начинают выравниваться, и календари у всех начинают выглядеть примерно одинаково.

Просто возьмите этот момент в прошлом сезоне. За шесть матчей «Ньюкасл Юнайтед» набрал всего семь очков. Выглядело так, как будто команда Эдди Хау вернулась с небес на землю после того, как в предыдущем сезоне финишный рывок вывел их далеко за пределы зоны вылета в турнирной таблице. Тем временем Антонио Конте и компания продолжили с того места, на котором остановились в прошлом году, набрав 14 очков в шести турах, идя вровень с «Манчестер Сити» и отставая от первого места всего на одно очко.

По итогам сезона «Сороки» финишировали на 11 очков и 4 позиции впереди «Шпор». Хау был кандидатом на звание «Тренер года»; Конте был уже несколько месяцев безработным.

Эдди Хау globallookpress.com

Конечно, это не значит, что мы должны отмахиваться от всего. В таблице уже в начале прошлого сезона появились два самых больших сюрприза : «Арсенал» на первом месте с 15 очками в шести матчах, а «Лестер» на последнем — с одним. «Канониры» не выиграли чемпионат, но зарекомендовали себя как одна из лучших команд Европы, а «Лестер» завершил двухлетнее падение с пятого места в Премьер-лиге вплоть до Чемпионшипа.

Итак, давайте взглянем на некоторые из первых сюрпризов по всей Европе — с акцентом на Премьер-лигу — и попытаемся выяснить, является ли то, что мы видим, реальным или фальшивым.

«Тоттенхэм» — в четверке лучших АПЛ

Возможно, это не следует считать сюрпризом, учитывая, что «Шпоры» — одна из самых богатых команд в мире. Но в прошлом сезоне они финишировали восьмыми, ближе к «Фулхэму», чем к четвертому месту. Ах, да! Затем они потеряли, возможно, величайшего игрока в истории клуба и, возможно, лучшего игрока лиги, когда Гарри Кейн уехал в мюнхенскую «Баварию».

Перед началом сезона рынок прогнозов по Sporting Index дал «Шпорам» больше 59 очков, что поставило их на седьмое место, которое они делили с «Астон Виллой», после остальных игроков «Большой шестерки» и «Ньюкасла». За шесть игр они набрали ровно столько же очков, сколько и в прошлом сезоне перед воскресным матчем с «Ливерпулем» в Лондоне.

Это мираж, как и в прошлом году? Или первые признаки устойчивого успеха?

Эндж Постекоглу globallookpress.com

Сейчас многое изменилось по сравнению с прошлым годом. Да, у них новый, симпатичный, агрессивный австралийский тренер Эндж Постекоглу, но что еще важнее: у них много новых игроков. Кейн ушел, но среди 11 наиболее часто используемых игроков в этом сезоне восемь не входили в число 11 наиболее часто используемых игроков команды в прошлом сезоне.

Кейн — это разрушительная потеря, и абсурдно думать, что без него команда станет лучше, если рассматривать ситуацию в вакууме. Однако если «Шпоры» поднимутся на семь позиций выше без центрального нападающего, это более чем компенсирует потерю одного звездного игрока.

Но стоит ли нам верить в то, что это так?

На данный момент Sporting Index прогнозирует, что «Шпоры» финишируют с 66 очками — уже значительный рост по сравнению с предсезонными ожиданиями, но все же отставание от пяти других команд. А когда вы вычеркиваете время в которое команда играла в большинстве или меньшинстве, и удаляете пенальти, «Шпоры» занимают… шестое место по дифференциалу xG. Они превратили разницу xGD с плюс-3,51 в разницу мячей с плюс-10.

Справедливо ожидать, что «Шпоры» превзойдут свой xG, потому что их нынешний центральный нападающий Сон Хын Мин, возможно, лучший бомбардир за последние 10 лет, которого не зовут Лионель Месси. Но семь голов — это было бы разумное превышение ожиданий за весь сезон, а не только за шесть игр. Кроме того, в этом сезоне они играли по календарю, примерно среднему по всей лиге.

И все же, нельзя сказать, что «Тоттенхэм» входит в четверку лучших команд лиги. Если бы мы сегодня начали сезон заново и сбросили очки до нуля, у них не было бы шансов финишировать в четверке лучших. Тем не менее, они уже набрали достаточно очков, поэтому могут играть как шестая лучшая команда в лиге и при этом финишировать четвертыми.

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Они также могут стать лучше, поскольку эти игроки проводят все больше времени вместе и сыгрываются, а их тренер настраивает те кадровые комбинации, которые работают лучше всего. Согласно прогнозам Sporting Index на весь сезон, они всего на два очка отстают от «Ньюкасла», занявшего четвертое место, и на одно от «Брайтона», занявшего пятое место.

«Тоттенхэм» в четверке лучших: реально

Серу Гирасси и Виктор Бонифасе — следующие нападающие-суперзвезды

Если вы не следите за Бундеслигой, то возможно не в курсе, но нападающий «Штутгарта» Серху Гирасси уже забил 10 голов не с пенальти в пяти матчах. Ни один другой игрок в лигах «Большой пятерки» Европы, большинство из которых уже сыграли на одну-две встречи больше, не настрелял больше восьми.

Но это еще не все. С 2010 года ни один другой игрок — ни Месси, ни Роналду, ни Левандовский, ни Суарес, ни Холанн, ни Мбаппе, никто другой — не забил больше восьми голов в своих первых пяти матчах чемпионата. Добавьте сюда одну результативную передачу Гирасси, и он уже принял участие в 11 голах не с пенальти за сезон. Это дает ему 2,3 гола без пенальти/ассистов за 90 минут. Лучший результат в карьере Месси — 1,8.

Серу Гирасси globallookpress.com

В прошлом сезоне Серж Гнабри, Рандаль Коло Муани, Кристофер Нкунку и Маркус Тюрам забили 13 голов без пенальти — и это обеспечило им лидерство в бомбардирской гонке Бундеслиги на весь год. Только 12 игроков Бундеслиги забили 10 голов в прошлом сезоне, Гирасси добрался до этой отметки, имея в запасе 29 игр.

Такая результативность долго не продлится, потому что такого никогда не было раньше — во многих отношениях. На старте Гирасси забил 10 голов всего за 22 удара. А ведь средний коэффициент конверсии составляет около 12%, а не почти 50%.

Статистика Гирасси espn.com

Другими словами, у Гирасси 10 голов из 4,3 xG. Несмотря на нестабильное завершение, показатель xG по-прежнему занимает четвертое место среди всех игроков Европы в этом сезоне. По шкале «за 90 минут» это составляет 0,9 xG, что почти вдвое превышает карьерный показатель Гирасси, составляющий 0,48.

Игроки постоянно совершают резкие скачки в статистике, но в 27 лет это случается редко. Вдобавок ко всему, он ни разу не сыграл 2000 минут за один сезон из-за травм и предпочтений тренера. По этим причинам мы говорим следующее:

Потенциальный лучший год в карьере Гирасси: реально

Гираcси как один из лучших нападающих Европы: нереально

Что касается Виктора Бонифасе, то что, черт возьми, делать с этой информацией? С 2010 года только три игрока нанесли более 35 ударов в первых пяти играх сезона: Роналду, Месси и Бонифасе. Ребята, это новая гора Рашмор.

Что касается xG без пенальти, только девять игроков с 2010 года за пять игр набрали больше, чем 4,97 Бонифасе:

Игроки превзошедшие Бонифасе

(Да, Эрлинг Холанн, возможно, в этом году будет еще лучше)

По сути, это список всех лучших нападающих последнего десятилетия плюс Роберто Сольдадо, который разочаровал в «Тоттенхэме», но за 18-летнюю карьеру записывал на свой счет в среднем 0,6 гола без пенальти или ассиста за 90 минут.

В отличие от Гирасси, Бонифасе всего 22 года. Он огромен и вдобавок к тому, что был монстром в плане ударов, также отлично двигал мяч и помогла в развитии атак . Как и в случае с любым нападающим Бундеслиги, эта атакующая игра вызывает изрядную долю скептицизма со стороны любого клуба, не входящего в Бундеслигу, который потенциально хочет его приобрести. Но даже если вы отбросите большую часть нынешних результатов Бонифасе (по приблизительным оценкам, игроки, переходящие из Германии в Премьер-лигу, должны ожидать снижения xG за 90 минут примерно на 0,07), у вас все равно останется молодой игрок. выступающий на действительно высоком уровне.

Виктор Бонифасе globallookpress.com

Да, прошло всего пять игр! Это правда, но это также один из лучших стартов сезона из пяти игр, которые мы видели в современную эпоху, и при этом он не испытывает какой-то эффект суперкоманды, когда «Байер» намного лучше, чем все, с кем они играли. Парень нанес восемь ударов в ворота мюнхенской «Баварии»!

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Самая большая причина нажать на тормоза заключается в том, что все это появилось из ниоткуда: его показатель результативности за 90 минут более чем в три раза превышает тот, который он записал на свой счет в бельгийской лиге в прошлом сезоне. Итак, здесь все еще существует масса неопределенности, но даже средняя результативность до конца сезона оставила бы Бонифасе с отличными показателями за весь сезон.

Возможность того, что Виктор Бонифасе станет суперзвездой: внезапно стала реальностью

«Манчестер Юнайтед» на самом деле настолько плох

Четыре показателя статистики с начала сезона:

— Очки (и место в Премьер-лиге): девять, делят 8-е место

— Разница мячей (без учета пенальти и красных карточек) за 90 минут: минус-0,67, делят 14-е место.

— Разница xG (без учета пенальти и красных карточек) за 90: минус-0,19, 12-е место

— Сложность календаря по рейтинговой системе Stats Perform: 14-е место.

В совокупности это рисует картину команды, которая, несмотря на не особенно сложный график, находится в середине таблицы без каких-либо показателей, позволяющих предположить, что они должны быть выше. Другими словами: команда, которая действительно настолько плоха, если не еще хуже.

В преддверии сезона аналитики ставили «Юнайтед» на четвертое место в Премьер-лиге. В основном их рассматривали их как пятую или шестую лучшую команду в лиге в прошлом году (несмотря на третье место), а затем увидели, как они сделали дорогие трансферы (хотя и неэффективно), чтобы укрепить трем самые слабые позиции команды: центральный нападающий (Расмус Хёйлунн), прессинг (Мейсон Маунт) и вратарь (Андре Онана).

Расмус Хёйлунн globallookpress.com

Однако центральный нападающий почти не играл, прессингующий полузащитник большую часть сезона был травмирован, а вратарь испытывал трудности. Добавьте к этому полную пустоту на правом фланге, небольшой регресс для Маркуса Рашфорда, потенциальное начало конца для Каземиро, отсутствие обновлений на позиции фуллбэка и травмы в линии обороны, и вот так вы опуститесь с четвертого на девятое место.

На выходных они одержали победу над «Бернли», но, помимо того, что они набрали три очка, этот матч стал еще одним показателем, позволяющим предположить, что эта команда на самом деле может быть не очень и хороша:

xG «Бернли» был выше, чем у «МЮ» espn.com

Однако, как всегда, есть причины ожидать, что «Юнайтед» придет в норму. Они никогда не настолько плохи, как вы думаете, и никогда не так хороши, как вы думаете — это вечная история «Юнайтед» после сэра Алекса Фергюсона.

Грубо говоря, практически невозможно потратить столько денег, сколько «Манчестер Юнайтед» потратил на свою команду, и быть настолько плохими. Ладно, нет ничего невозможного: посмотрите на «Челси» в прошлом сезоне. Но эти игроки, похоже, со временем начнут играть немного лучше. Лисандро Мартинес не лучший центральный защитник ни в лиге, ни в мире; но он также не является той огромной обузой, которой был до сих пор в этом сезоне.

Кроме того, у «Юнайтед» есть ряд недоступных пока игроков. В настоящее время травмированы Тайрел Маласия, Маунт, Люк Шоу, Аарон Ван-Биссака и Мартинес. Джейдон Санчо был отстранен главным тренером Эриком тен Хагом, а Антони собирается вернуться в команду после некоторого отсутствия, в то время как полицейские расследования по обвинениям в насилии продолжаются.

Виктор Онана globallookpress.com

Против «Бернли» стартовали Джонни Эванс, Серхио Регилон, Скотт Мактоминей и Ханнибал Межбри. Это не те игроки, которые должны выходить в стартовом составе команды с амбициями высокого уровня. И хотя во многом это связано с недоступностью некоторых игроков, это также говорит о недостаточное глубине состава, которая будет оставаться проблемой на протяжении всего сезона, поскольку команда пытается конкурировать внутри страны и в Лиге чемпионов.

Никого не удивит, если «Юнайтед» выздоровеет и снова поднимется по таблице, вернувшись в зону Лиги чемпионов, но на данный момент это кажется гораздо менее вероятным, чем то, что они просто останутся без Кубка европейских чемпионов. Они не девятая лучшая команда в лиге и не четвертая лучшая команда в лиге. Вероятно, они окажутся где-то посередине: шестыми или седьмыми.

«МЮ» настолько плох: нереально

Надежды «МЮ» на Лигу чемпионов уже в опасности: реально

«Жирона» — лучшая команда Европы

У них 19 очков и 18 голов. Больше ни у кого нет ни того, ни другого.

Сможет ли эта команда... выиграть Ла Лигу? ОК, да, всякое может случиться. И да, «Жирона» в этом сезоне показывает себя довольно хорошо.

Не только в смысле результатов; конечно, у них были хорошие результаты... они лидировали в Ла Лиге после семи туров. И если анализировать только по результатам, то они на табло и в турнирной таблице. Но «Жирона» также была одной из лучших команд Испании в этом сезоне с точки зрения того, что делают все хорошие футбольные команды в долгосрочной перспективе: создают больше моментов (и лучше качеством), чем позволяют делать это своим противникам.

xG за 90 минут espn.com

Они были второй лучшей атакующей командой в Испании, и, хотя их защита была ниже среднего, у них, похоже, правильный баланс, поскольку пока только «Реал Мадрид» и «Барселона» добились лучших показателей xG. Быть лучше всех, кроме «Мадрида» и «Барсы», вероятно, было абсолютным пределом ожиданий клуба в преддверии этого сезона, но даже это слишком далекая цель.

Судя по средним рейтингам клубов соперников по статистике Stats Perform, только две команды в этом сезоне играли по более легкому графику, чем «Жирона». Кроме того, они закончили прошлый сезон с отрицательной разницей xG, а затем потеряли, возможно, своего лучшего защитника, полузащитника, вингера и нападающего в этом межсезонье.

Хотя, возможно, они все же нашли способ обновить состав — нападающий Виктор Цыганков и защитник Дэйли Блинд, а также потрясающий 19-летний вингер Савиньо и арендованный в «Барсе» Эрик Гарсия — все они могут стать приносящими победы игроками — но похоже, что это все результат того, что команда играла в веселом стиле с высокой вариативностью и добилась серии впечатляющих выступлений при мягком графике в начале сезона. В эти выходные они сыграют с «Реалом».

«Жирона» как настоящий претендент на титул: нереально

«Жирона» потенциально в Лиге Чемпионов в следующем сезоне? С преимуществом в шесть очков это реально.

Все вышедшие команды Премьер-лиги вылетят в низшую лигу.

В последний раз все три команды, получившие повышение, были немедленно вылетели из Премьер-лиги еще в 1998 году, когда «Кристал Пэлас», «Барнсли» и «Болтон» были отправлены обратно, откуда они пришли. Двадцать шесть лет спустя три вышедшие команды в сумме набрали столько же очков, сколько и «Борнмут», который занимает 17-е место. «Бернли» и «Лутон Таун» сыграли на одну игру меньше, чем все остальные, но сейчас конец сентября, и все три команды, получившие повышение, имеют только по одному очку каждая.

Нет оснований полагать, что это не три худшие команды лиги. В частности, «Шеффилд Юнайтед» выглядит как одна из худших команд Премьер-лиги за долгое время:

Ожидаемые пропущенные и забитые голы за 90 минут espn.com

Во всех букмекерских конторах указаны три худшие команды как три команды, которые с наибольшей вероятностью вылетят в низшую лигу. А модель прогнозирования Stats Perform дает «Лутону» вероятность вылета в низшую лигу в 76,9%, «Шеффилд Юнайтед» — 75%, а «Бернли» — 51,2%. Однако в совокупности это составляет лишь 29,5% шансов на то, что все три команды, получившие повышение, вылетят в низшую лигу.

В этом сезоне у «Бернли» самый сложный график (вместе с «Ньюкаслом»), и они вошли в сезон с лучшим прогнозом среди трех худших, но я думаю, что есть большая вероятность, что их переоценили, потому что они играли в красивый футбол и значительно превзошли свои основные показатели.

Кроме того, по мере того, как график станет легче, «Бернли» фактически начнет играть с командами, которые созданы для того, чтобы разрушить их подход, основанный на владении мячом. Это не значит, что «Вест Хэм» для них более легкий соперник, чем «Манчестер Сити», скорее, снижение уровня сложности может быть не таким благоприятным для такой команды, как «Бернли», как для всех остальных.

Однако даже если увеличить шансы «Бернли» на вылет, это не изменило бы основную идею. Наиболее вероятное трио команд, вылетевших в низшую лигу, — это три команды, пошедшие на повышение. Но более вероятным исходом будет то, что хотя бы одна из них найдет способ выжить.

Эти три команды — худшие в лиге: реально

Все трое вылетят в низшую лигу: пока нереально .List1Data



1. Роберт Левандовский, «Бавария», 21/22: 6,14



2. Эрлинг Холанн, «Манчестер Сити», 23/24: 5,61



3. Роберто Сольдадо, «Валенсия», 11/12: 5,61



4. Эдинсон Кавани, ПСЖ: 17/18: 5,22



5. Криштиану Роналду, «Ювентус», 18/19: 5,20



6. Эдин Джеко, «Рома», 17/18: 5,11



7. Лионель Месси, «Барселона», 13/14: 5,10



8. Роберт Левандовский, «Бавария», 16/17: 5,03



9. Гонсало Игуаин, «Реал Мадрид», 12/13: 5,01