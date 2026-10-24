Сместит ли «Фрайбург» с вершины «Баварию»?

прогноз на центральный матч 7-го тура Бундеслиги, ставка за 1.90

25 октября в седьмом туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Фрайбург» и «Бавария». Начало встречи — в 19:30 по мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК BetBoom 10 000 рублей. Получить фрибет →

«Фрайбург»

Турнирное положение: «Фрайбург» после шести поединков нового сезона Бундеслиги занимает третье место с 13-ю очками в активе.

Команда на один балл отстаёт от лидирующей «Баварии», и от второй в таблице, «Боруссии» Дортмунд, а также по разнице мячей опережает ближайшего преследователя — «Байер».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках второго тура основного этапа Лиги конференций клуб на выезде проиграл «Монако» (0:3).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Перед этим коллектив также остался ни с чем, когда в шестом туре чемпионата Германии теперь снова-так в чужих стенах потерпел поражение от «Байера» (1:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Бундеслиги

Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Фрайбург» проиграл.

С такой формой хозяевам поля не светят хорошие перспективы даже на мировой исход, пусть и на своём поле, тем более если учитывать перевес соперника в классе.

Юито Судзуки — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с четырьмя голами.

«Бавария»

Турнирное положение: «Бавария» после шести туров немецкой Бундеслиги с 14-ю баллами занимает первую строчку.

Команда лишь по дополнительным показателям опережает как своего ближайшего преследователя, «Боруссию» Дортмунд, а также на один пункт — «Фрайбург».

Последние матчи: ранее в игре третьего тура Лиги чемпионов мюнхенский клуб на своем поле сыграл вничью с лондонским «Арсеналом» — 2:2.

Перед этим в рамках предыдущего тура национального первенства коллектив набрал максимум очков, когда снова-таки в домашних стенах разгромил «РБ Лейпциг» (6:1).

Не сыграют: травмированы — Бухманн, Диас и Мусиала, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Бавария» три раза сыграла вничью при одной победе.

Данные результаты подталкивают к выводам, что у гостей не лучшие шансы на выигрыш, тем более на выезде, но куда более высокий уровень, чем у соперника, все же делают их явным фаворитом.

Майкл Олисе — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с пятью голами.

На что ставят в матче Фрайбург — Бавария Букмекерские коэффициенты на матч Фрайбург — Бавария: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в 13-ти из 15-ти последних матчей «Фрайбург» не проиграл

в четырех последних матчах «Баварии» забивали обе команды при тотал больше 3,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Бавария» сыграла вничью.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.38. Ничья — в 5.80, выигрыш «Фрайбурга» — в 6.40.

ТБ 2,5 считается букмекерами куда более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.25 и 3.85.

Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали оба соперника, и при этом было забито больше трех мячей. Так было и в их двух последних выездных поединках.

При этом в четырех из шести последних домашних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

1.90 Обе команды забьют и тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Фрайбург» — «Бавария» позволит вывести на карту выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 3,5 голов за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 4,5 мячей, ведь такой расклад сыграл в трех из пяти последних матчей «Баварии».

2.38 Тотал больше 4,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.38 на матч «Фрайбург» — «Бавария» принесёт прибыль 1380₽, общая выплата — 2380₽

Ставка: тотал больше 4,5 голов за 2.38