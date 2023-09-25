Трансферный дайджест. 19 — 25 сентября

Юссуфа Мукоко

«Боруссия» Д, нападающий, 18 лет

Форвард «шмелей» приковал внимание целого ряд топ-клубов Европы и уже в ближайшее время может покинуть «Боруссию».

Как сообщает Bild, в услугах Мукоко заинтересованы «Реал», «Ливерпуль», «Челси», «Ювентус» и «Барселона». Именно эти команды будут вести борьбу за нападающего, но пока что одна из них точно является главным претендентом.

Мадридский «Реал» всерьез рассматривает возможность приобретения Мукоко. Этому трансферу может поспособствовать полузащитник «сливочных» и бывший одноклубник Юссуфа Джуд Беллингем, который уже разговаривал с боссами «Реала» по поводу возможности этого перехода.

Руководство и тренерский штаб «Боруссии» не против продать футболиста, которым не очень довольны в последнее время. «Шмели» попросят за трансфер Мукоко около 35-40 млн. евро. К слову, по данным Transfermarkt, нападающий стоит 30 миллионов.

Юссуфа Мукоко globallookpress.com

В нынешнем сезоне Мукоко провел 5 матчей за «Боруссию» во всех турнирах и отметился одним забитым голом. В прошлом сезоне игрок принял участие в 26-и встречах Бундеслиги, забил 7 мячей при 3-х ассистах.

Наш прогноз: Мукоко пополнит состав «Реала».

Усман Диоманде

«Спортинг», защитник, 19 лет

В свои 19 лет этот защитник приковал внимание нескольких топ-клубов английской Премьер-лиги, выступая в чемпионате Португалии. Диоманде уже в ближайшее время может играть на самом высоком уровне.

Как сообщает Goal, главным претендентом на защитника является лондонский «Арсенал», который уже сделал несколько предложений «Спортингу» о трансфере, но пока безуспешно. Боссы португальского клуба не согласны отпускать игрока за 30 млн. евро.

Дело в том, что «Спортинг» не хочет расставаться с молодым и перспективным защитником, заламывая цену до 80 млн. евро. Стоит отметить, что португальцы имеют на это право, ведь в пункте контракта об отступных фигурирует именно эта сумма.

К слову, еще летом этого года другая команда из Лондона «Челси» также проявлял интерес к Диоманде, но никаких подвижек не случилось.

Усман Диоманде globallookpress.com

В нынешнем сезоне защитник сыграл в 6-и матчах «Спортинга» во всех турнирах, забил 2 гола и сделал голевую передачу. Один из голов Диоманде забил на групповом этапе Лиги чемпионов.

Наш прогноз: Диоманде доиграет нынешний сезон в «Спортинге», а летом 2024 года перейдет в «Арсенал».

Эван Фергюсон

«Брайтон», нападающий, 18 лет

Этот молодой талант всколыхнул всю английскую общественность, показывая в 18 лет футбол высокого уровня. Поэтому, нет ничего удивительного в том, что на Фергюсона нацелились почти все топ-клубы английской Премьер-лиги.

Эван Фергюсон globallookpress.com

По информации издания Sky Sports, лидер чемпионата Англии «Манчестер Сити» всерьез нацелился на приобретение форварда. Боссы «горожан» видят отличную связку с другим нападающим команды Эрлингом Холанном.

Как сообщает ESPN, «Манчестер Юнайтед» также попытается заполучить Фергюсона, но пока безуспешно. Боссы «красных дьяволов» предложили «Брайтону» 50 млн. евро за этот трансфер. Руководство «чаек», в свою очередь, назвало это предложение «смехотворным».

Сам Эванс доволен тем, что «Брайтон» не смог договориться с «Ман Юнайтед» о трансфере, ведь на данном этапе карьеры форвард хочет продолжать выступать за «чаек».

В нынешнем сезоне Фергюсон провел 6 матчей за «Брайтон» в АПЛ и забил 4 гола. А в сезоне 2022/2023 форвард отличился 6-ю голами и 2 ассистам за 19 встреч.

Наш прогноз: Фергюсон продолжит выступать за «Брайтон».

Георгий Судаков

«Шахтер», полузащитник, 21 год

Судаков стал основным игроком в центре поля для «Шахтера», но в ближайшее время полузащитник может сменить прописку, ведь у него появится шанс попробовать свои силы в европейских топ-чемпионатах.

Как сообщает CalcioMercato, в услугах Судакова заинтересован «Ювентус», который следит за игроком полузащитника, но пока не делает конкретных предложений.

Георгий Судаков globallookpress.com

Сам Судаков не против попробовать свои силы в Европе. Игрок также слышал об интересе «Ювентуса», но никаких конкретных предложений не поступало. К тому же, по данным СМИ, Судаков может перейти в английскую Премьер-лигу, где пару клубов также интересуются футболистом.

На данный момент полузащитник доволен в «Шахтере». В апреле этого года Судаков продлил контракт с донецкой командой на 5 лет. По данным Transfermarkt, стоимость полузащитника оценивается в 15 млн. евро.

В нынешнем сезоне Судаков провел 5 матчей за «Шахтер» во всех турнирах и забил 2 гола, а в сезоне 2022/2023 полузащитник отличился 5-ю голами и 7-ю ассистами в 29-и матчах.

Наш прогноз: Судаков все-таки перейдет в «Ювентус».

Эрон Рамсдейл

«Арсенал», вратарь, 25 лет

В последних матчах Рамсдейл потерял место в основном составе «Арсенала», поэтому голкипер в ближайшее время может пополнить состав другой команды топ-уровня.

По данным Daily Mail, в подписании вратаря «канониров» заинтересованы «Челси» и «Бавария». Пока что нет явного фаворита в гонке за Рамсдейла, но обоим клубам явно придется раскошелиться. «Арсенал» хочет получить за голкипера 60 млн. евро, и если это произойдет, то англичанин станет самым дорогим вратарем в мире.

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«Челси» хочет укрепить свою вратарскую линию, несмотря на недавнее подписание Роберта Санчеса. «Бавария», в свою очередь, активно ищет преемника Мануэлю Нойеру, который в последнее время часто подвержен травмам.

Боссы «канониров» не хотят расставаться с голкипером, не желая потерять сильную пару вратарей в своем арсенале. Если другой голкипер команды Давид Райя окончательно вытеснит Рамсдейла, то «Арсенал» будет готов продать футболиста уже в зимнее трансферное окно.

Эрон Рамсдейл globallookpress.com

В нынешнем сезоне Рамсдейл провел 4 матча за «Арсенал» в АПЛ, в одном из которых сыграл на ноль. В сезоне 2022/2023 голкипер принял участие в 38-и матчах и в 16-и оставил свои ворота в неприкосновенности.

Наш прогноз: Рамсдейл доиграет нынешний сезон в «Арсенале».

Гарри Кейн

«Бавария», нападающий, 30 лет

Да, игрок только-только перешел в «Баварию» и продолжает клепать голы один за другим, но в трансфере Кейна из «Тоттенхэма» появился еще один виток событий.

Стало известно, что в соглашении с «Баварией» был прописан пункт об обратном выкупе Кейна в «Тоттенхэм» без определенной суммы.

То есть «шпоры» имеют права выкупить форварда первыми, если тот решить покинуть мюнхенский клуб. Об этом сообщил председатель совета директоров «Тоттенхэма» Даниэль Леви, но тут есть одна загвостка.

Кейн счастлив в «Баварии». Игрок хочет одержать победу в Лиге чемпионов, а не только забивать голы. «Тоттенхэм» пока не является одним из фаворитов на главный трофей Европы. К тому же, по данным Daily Mail, Кейн не захочет возвращаться в стан «шпор», пока клубом руководит Леви.

Гарри Кейн globallookpress.com

В нынешнем сезоне форвард провел 7 матчей за «Баварию», забил 8 голов и сделал 4 голевые передачи. В сезоне 2022/2023 Кейн принял участие в 38-и встречах за «Тоттенхэм» в АПЛ, отличился 30-ю голами и 3 ассистами.

Наш прогноз: Кейн и дальше будет радовать голами болельщиков «Баварии».