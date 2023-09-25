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    Трансферный дайджест. 19 — 25 сентября

    «Тоттенхэм» все никак не может отпустить Кейна, а молодой талант из «Брайтона» Фергюсон может перейти в команду Хосепа Гвардиолы

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    Юссуфа Мукоко — форвард дортмундской «Боруссии»
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    Юссуфа Мукоко — форвард дортмундской «Боруссии»
    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Юссуфа Мукоко

    «Боруссия» Д, нападающий, 18 лет

    Форвард «шмелей» приковал внимание целого ряд топ-клубов Европы и уже в ближайшее время может покинуть «Боруссию».

    Как сообщает Bild, в услугах Мукоко заинтересованы «Реал», «Ливерпуль», «Челси», «Ювентус» и «Барселона». Именно эти команды будут вести борьбу за нападающего, но пока что одна из них точно является главным претендентом.

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    • Мадридский «Реал» всерьез рассматривает возможность приобретения Мукоко. Этому трансферу может поспособствовать полузащитник «сливочных» и бывший одноклубник Юссуфа Джуд Беллингем, который уже разговаривал с боссами «Реала» по поводу возможности этого перехода.

    Руководство и тренерский штаб «Боруссии» не против продать футболиста, которым не очень довольны в последнее время. «Шмели» попросят за трансфер Мукоко около 35-40 млн. евро. К слову, по данным Transfermarkt, нападающий стоит 30 миллионов.

    Юссуфа Мукоко
    globallookpress.com

    В нынешнем сезоне Мукоко провел 5 матчей за «Боруссию» во всех турнирах и отметился одним забитым голом. В прошлом сезоне игрок принял участие в 26-и встречах Бундеслиги, забил 7 мячей при 3-х ассистах.

    Наш прогноз: Мукоко пополнит состав «Реала».

    Усман Диоманде

    «Спортинг», защитник, 19 лет

    В свои 19 лет этот защитник приковал внимание нескольких топ-клубов английской Премьер-лиги, выступая в чемпионате Португалии. Диоманде уже в ближайшее время может играть на самом высоком уровне.

    Как сообщает Goal, главным претендентом на защитника является лондонский «Арсенал», который уже сделал несколько предложений «Спортингу» о трансфере, но пока безуспешно. Боссы португальского клуба не согласны отпускать игрока за 30 млн. евро.

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    • Дело в том, что «Спортинг» не хочет расставаться с молодым и перспективным защитником, заламывая цену до 80 млн. евро. Стоит отметить, что португальцы имеют на это право, ведь в пункте контракта об отступных фигурирует именно эта сумма.

    К слову, еще летом этого года другая команда из Лондона «Челси» также проявлял интерес к Диоманде, но никаких подвижек не случилось.

    Усман Диоманде
    globallookpress.com

    В нынешнем сезоне защитник сыграл в 6-и матчах «Спортинга» во всех турнирах, забил 2 гола и сделал голевую передачу. Один из голов Диоманде забил на групповом этапе Лиги чемпионов.

    Наш прогноз: Диоманде доиграет нынешний сезон в «Спортинге», а летом 2024 года перейдет в «Арсенал».

    Эван Фергюсон

    «Брайтон», нападающий, 18 лет

    Этот молодой талант всколыхнул всю английскую общественность, показывая в 18 лет футбол высокого уровня. Поэтому, нет ничего удивительного в том, что на Фергюсона нацелились почти все топ-клубы английской Премьер-лиги.

    Эван Фергюсон
    globallookpress.com

    По информации издания Sky Sports, лидер чемпионата Англии «Манчестер Сити» всерьез нацелился на приобретение форварда. Боссы «горожан» видят отличную связку с другим нападающим команды Эрлингом Холанном.

    Как сообщает ESPN, «Манчестер Юнайтед» также попытается заполучить Фергюсона, но пока безуспешно. Боссы «красных дьяволов» предложили «Брайтону» 50 млн. евро за этот трансфер. Руководство «чаек», в свою очередь, назвало это предложение «смехотворным».

    Сам Эванс доволен тем, что «Брайтон» не смог договориться с «Ман Юнайтед» о трансфере, ведь на данном этапе карьеры форвард хочет продолжать выступать за «чаек».

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    • В нынешнем сезоне Фергюсон провел 6 матчей за «Брайтон» в АПЛ и забил 4 гола. А в сезоне 2022/2023 форвард отличился 6-ю голами и 2 ассистам за 19 встреч.

    Наш прогноз: Фергюсон продолжит выступать за «Брайтон».

    Георгий Судаков

    «Шахтер», полузащитник, 21 год

    Судаков стал основным игроком в центре поля для «Шахтера», но в ближайшее время полузащитник может сменить прописку, ведь у него появится шанс попробовать свои силы в европейских топ-чемпионатах.

    Как сообщает CalcioMercato, в услугах Судакова заинтересован «Ювентус», который следит за игроком полузащитника, но пока не делает конкретных предложений.

    Георгий Судаков
    globallookpress.com

    Сам Судаков не против попробовать свои силы в Европе. Игрок также слышал об интересе «Ювентуса», но никаких конкретных предложений не поступало. К тому же, по данным СМИ, Судаков может перейти в английскую Премьер-лигу, где пару клубов также интересуются футболистом.

    На данный момент полузащитник доволен в «Шахтере». В апреле этого года Судаков продлил контракт с донецкой командой на 5 лет. По данным Transfermarkt, стоимость полузащитника оценивается в 15 млн. евро.

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    • В нынешнем сезоне Судаков провел 5 матчей за «Шахтер» во всех турнирах и забил 2 гола, а в сезоне 2022/2023 полузащитник отличился 5-ю голами и 7-ю ассистами в 29-и матчах.

    Наш прогноз: Судаков все-таки перейдет в «Ювентус».

    Эрон Рамсдейл

    «Арсенал», вратарь, 25 лет

    В последних матчах Рамсдейл потерял место в основном составе «Арсенала», поэтому голкипер в ближайшее время может пополнить состав другой команды топ-уровня.

    По данным Daily Mail, в подписании вратаря «канониров» заинтересованы «Челси» и «Бавария». Пока что нет явного фаворита в гонке за Рамсдейла, но обоим клубам явно придется раскошелиться. «Арсенал» хочет получить за голкипера 60 млн. евро, и если это произойдет, то англичанин станет самым дорогим вратарем в мире.

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    «Челси» хочет укрепить свою вратарскую линию, несмотря на недавнее подписание Роберта Санчеса. «Бавария», в свою очередь, активно ищет преемника Мануэлю Нойеру, который в последнее время часто подвержен травмам.

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    Боссы «канониров» не хотят расставаться с голкипером, не желая потерять сильную пару вратарей в своем арсенале. Если другой голкипер команды Давид Райя окончательно вытеснит Рамсдейла, то «Арсенал» будет готов продать футболиста уже в зимнее трансферное окно.

    Эрон Рамсдейл
    globallookpress.com

    В нынешнем сезоне Рамсдейл провел 4 матча за «Арсенал» в АПЛ, в одном из которых сыграл на ноль. В сезоне 2022/2023 голкипер принял участие в 38-и матчах и в 16-и оставил свои ворота в неприкосновенности.

    Наш прогноз: Рамсдейл доиграет нынешний сезон в «Арсенале».

    Гарри Кейн

    «Бавария», нападающий, 30 лет

    Да, игрок только-только перешел в «Баварию» и продолжает клепать голы один за другим, но в трансфере Кейна из «Тоттенхэма» появился еще один виток событий.

    Стало известно, что в соглашении с «Баварией» был прописан пункт об обратном выкупе Кейна в «Тоттенхэм» без определенной суммы.

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    • То есть «шпоры» имеют права выкупить форварда первыми, если тот решить покинуть мюнхенский клуб. Об этом сообщил председатель совета директоров «Тоттенхэма» Даниэль Леви, но тут есть одна загвостка.

    Кейн счастлив в «Баварии». Игрок хочет одержать победу в Лиге чемпионов, а не только забивать голы. «Тоттенхэм» пока не является одним из фаворитов на главный трофей Европы. К тому же, по данным Daily Mail, Кейн не захочет возвращаться в стан «шпор», пока клубом руководит Леви.

    Гарри Кейн
    globallookpress.com

    В нынешнем сезоне форвард провел 7 матчей за «Баварию», забил 8 голов и сделал 4 голевые передачи. В сезоне 2022/2023 Кейн принял участие в 38-и встречах за «Тоттенхэм» в АПЛ, отличился 30-ю голами и 3 ассистами.

    Наш прогноз: Кейн и дальше будет радовать голами болельщиков «Баварии».

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