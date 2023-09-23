Нагельсман — удачный ход для сборной Германии, но Клопп все еще маячит на горизонте

Некоторые детали еще не выяснены, но специалист, уволенный с поста тренера мюнхенской «Баварии» в марте, откажется от крупной суммы денег (7 миллионов евро в год), которая должна была бы ему причитаться по его контракту с чемпионами Германии, заключенному до 2027 года. Испытывающая финансовые проблемы немецкая футбольная ассоциация может заплатить всего около 4 миллионов евро за его 10-месячное пребывание на посту наставника сборной.

Краткосрочная работа Нагельсмана до конца чемпионата Европы, который пройдет в Германии следующим летом, спасает спортивного директора их футбольной ассоциации Руди Феллера от необходимости самому ложиться на амбразуру, возглавляя команду, как он делал это в 2000 году, и как снова сделал в начале сентября.

Но это также вызывает массу вопросов. Главный из них такой: кто придет после Евро-2024?

Нагельсману придется смириться с курьезной ситуацией: спекуляции о его преемнике начнутся еще до того, как он переступит порог штаб-квартиры немецкой футбольной ассоциации во Франкфурте.

Однако он сам этого хотел.

Хотя ассоциация предпочла бы подписать его до следующего чемпионата мира в 2026 году, Нагельсман видит себя прославленным «Feuerwehrmann» (пожарным), помогающим своей стране перед неизбежным возвращением в клубный футбол. По словам источника, знакомого с сделкой, у тренера нет возможности продлить контракт после домашнего турнира в следующем году.

Необходимость назначить еще одного тренера не позднее чем через 10 месяцев удвоит усилия заместителя председателя немецкой футбольной ассоциации и исполнительного директора дортмундской «Боруссии» Ханса-Йоахима Вацке по привлечению Юргена Клоппа. Тренер «Ливерпуля» уже давно является предпочтительным вариантом для Вацке, и в отличие от марта 2021 года, когда Йоахим Лёв объявил, что уйдет в отставку тем летом после отложенного и перенесенного из-за пандемии Евро-2020, в следующем году сроки могут совпасть лучше.

Презентация Нагельсмана globallookpress.com

Однако это все равно может создать некомфортную ситуацию для Клоппа и его клуба. Его имя будет у всех на устах в Германии месяцами подряд, пока он публично не примет того или иного решения. И даже если Клопп в конечном итоге возьмет самоотвод, не все в это поверят.

Агент Клоппа Марк Косицке заявил на прошлой неделе, что его клиент «имеет долгосрочный контракт с "Ливерпулем" (до 2026 года) и не доступен для работы на должности тренера сборной», и клуб Премьер-лиги, как предполагается, спокойно относится к ситуации.

У них, конечно, никогда не было никаких оснований полагать, что Клопп не останется в команде на весь срок действия контракта. Первоначально намереваясь начать творческий отпуск в 2024 году, Клопп подписал продление в апреле 2022 года, поскольку чувствовал себя обязанным руководить перестройкой команды, которая, как он знал, была на горизонте. После трудностей прошлого сезона в последние месяцы он выглядел полным сил и воодушевленным тем, чего можно достичь с его обновленным «Ливерпулем».

Юрген Клопп globallookpress.com

Дело не в том, что работа в сборной Германии не привлекает его. Ранее этим летом, когда на Sky Germany его спросили, Клопп сказал: «Работа тренера национальной команды является и будет большой честью, в этом нет никаких сомнений. Проблема, которая стоит на пути всего этого, — моя лояльность».

«Я не могу просто покинуть "Ливерпуль" и сказать, что возглавлю сборную Германии на короткое время. Это так не работает, и даже нет такого запроса. Если я должен это сделать в какой-то момент, то я должен быть доступен, а сейчас ситуация не такая. У меня есть ответственность перед клубом».

«В принципе, это интересная работа. Но я пока не знаю, займусь ли я чем-то совершенно другим после того, как покину "Ливерпуль". Я хочу, чтобы мои варианты оставались открытыми».

В лучшем случае для «Ливерпуля» сезон 2023/24 пройдет на фоне постоянной шумихи. И если Клопп действительно удивит «Энфилд», уйдя следующим летом, владельцы клуба из Fenway Sports Group не будут сильно утешаться тем фактом, что в лице Нагельсмана им будет доступен по крайней мере один высококлассный вариант.

Что касается Нагельсмана, то на нем будет лежать ответственность показать, что он может извлечь уроки из своего преждевременного ухода из Мюнхена менее чем через два года. Игроки «Баварии» жаждали большей тактической ясности, более четкого управления игроками и более тесной эмоциональной связи.

Этот первый пункт кажется особенно актуальным в контексте национальных сборных, где значимые тренировки между турнирами можно пересчитать по пальцам одной руки.

Игроки похвалили Феллера и его тренерскую команду за простоту после того, как они вмешались после поражения 9 сентября от Японии со счетом 1:4, которое решило судьбу Ханси Флика, и победы над Францией со счетом 2:1 три дня спустя. Нагельсману придется немного обуздать свои интервенционистские инстинкты.

Улучшить связь со своими игроками можно благодаря умным назначениям в его тренерском штабе. Нагельсман может обратиться к видеоаналитику, которому доверяет, Бенджамину Глюку и помощнику тренера Ксаверу Земброду, с которыми он работает еще со времен его пребывания в «Баварии», но его бывший Номер 2, Дино Топпмёллер, теперь является главным тренером франкфуртского «Айнтрахта», что требует привлечения кого-то нового.

Юлиан Нагельсман globallookpress.com

Хотя назначение Нагельсмана будут приветствовать полузащитники «Баварии» Йозуа Киммих и Леон Горецка, которые оба хорошо ладили с ним, их коллега Мануэль Нойер, возможно, будет менее воодушевлен этими новостями.

37-летний футболист поссорился с Нагельсманом из-за увольнения тренера вратарей «Баварии» Тони Тапаловича в январе, когда капитан клуба и сборной Нойер начал восстановление после перелома ноги после чемпионата мира. Будет интересно посмотреть, как новый тренер справится с этим деликатным вопросом, если и когда Нойер снова будет готов играть за Германию.

Календарь и таблица Евро-2024

Тем временем, однако, немецкая футбольная ассоциация должна быть довольна этим назначением.

Нагельсман с первого дня был выдающимся претендентом и, несомненно, лучшим немецким тренером на рынке. Им удалось его поймать.