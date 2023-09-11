Что смотреть в сентябре: «Бавария» против «МЮ», «Ювентус» — «Лацио» и мадридское дерби

Каждый месяц имеет свою собственную индивидуальность: от международного перерыва и все более важных матчей группового этапа Лиги чемпионов в октябре или ноябре до перенасыщения, характерного для Англии в конце декабря и начале января, и до плей-офф в Лиге чемпионов и борьбы за титулы в апреле и далее.

Сентябрь, возможно, самый странный отрезок из всех. Сезон только начался, мы только получали представление о командах, хаотичные последние этапы летнего трансферного окна принесли массу перемен и всеобщий бардак... а потом мы взяли паузу на пару недель для первого международного перерыва.

Это странно, но так уж повелось и вслед за интригующими международными матчами нас ждут серьезные клубные матчи. Имея все это в виду, давайте подведем итоги сентября. Ниже представлены пять самых интересных матчей в шести различных лигах и категориях с сегодняшнего дня до воскресенья, 1 октября.

Еврокубки УЕФА

– 19 сентября: «Милан» — «Ньюкасл Юнайтед» (Лига чемпионов).

— 20 сентября: «Бавария» — «Манчестер Юнайтед» (Лига чемпионов).

— 20 сентября: «Арсенал» — «ПСВ Эйндховен» (Лига чемпионов)

— 21 сентября: «Аякс» — «Марсель» (Лига Европы)

— 21 сентября: «Легия Варшава» — «Астон Вилла» (Лига конференций УЕФА).

Первая неделя Лиги чемпионов дарит нам потрясающую битву брендов в противостоянии «Манчестер Юнайтед» и мюнхенской «Баварии», и первый раунд в «группе смерти», также известной как группа F, где борьба начнется с того, что «Боруссия Дортмунд» посетит «Пари Сен-Жермен», а «Ньюкасл» отправится в гости к «Милану». (Он также предлагает эстетически приятный матч между ПСВ и «Арсеналом».)

Матч «Юнайтед» и «Баварии» сводит две команды, которые в августе боролись с экзистенциальными проблемами. «Манчестер Юнайтед» завершил август, все еще чувствуя себя неполноценной командой; они проиграли на выезде «Тоттенхэму» и «Арсеналу» с разницей в два гола, им нужен был поздний гол, чтобы обыграть «Вулверхэмптион», и им нужен был поздний гол, чтобы завершить камбэк с двумя голами против «Ноттингем Форест». Они забили пять голов и пропустили семь, они только сейчас включают в ротацию молодого нападающего-новичка Расмуса Хёйлунна, а глубина их линии защиты настолько мала, что они завершили матч с «Арсеналом» с дуэтом центральных защитников Гарри Магуайра и Джонни Эванса.

Гарри Кейн

Тем временем «Бавария» на поле чувствует себя хорошо. С тех пор, как к ним присоединился Гарри Кейн, они выиграли три матча чемпионата с общим счетом 9:2 и даже одолели заколдованную для них «Боруссию Менхенгладбах» со счетом 2-1 в субботу, 2 сентября. Но они потерпели неудачу в продолжающемся стремлении Томаса Тухеля превратить «Баварию» в команду Премьер-лиги: хотя они и добавили Кейна, они потерпели неудачу в своей погоне за звездой сборной Англии Декланом Райсом, защитником «Манчестер Сити» Кайлом Уокером, полузащитником «Фулхэма» Жоау Пальиньей, защитником «Челси». Трево Чалоба и другими.

Если честно, состав баварцев выглядит неплохо, но Тухель явно так не считает, и это создает некоторую странную напряженность. Перед визитом «Юнайтед» «Бавария» проведет матч чемпионата с «Байером» из Леверкузена. В общем, большая неделя в Мюнхене.

Матчи также продолжаются в Лиге Европы и Лиге конференций УЕФА, и нас больше всего интересует группа-почти-смерти Лиги Европы — группа B, в которую входят «Аякс», «Марсель» и «Брайтон», а также путешествие «Астон Виллы» через сложную группу Лиги конференций, в которую входят ранний лидер Эредивизи «АЗ Алкмар» и молодая команда «Легии» с довольно высоким потенциалом роста.

Это первая игра «Виллы» в Европе после поражения от венского «Рапида» в квалификации Лиги Европы 2010/11. На данный момент они являются фаворитами в ставках на победу в турнире, но им хотелось бы избежать сомнительного старта.

Английская Премьер-лига

– 16 сентября: «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»

— 16 сентября: «Вест Хэм» — «Манчестер Сити»

— 24 сентября: «Арсенал» — «Тоттенхэм Хотспур»

— 24 сентября: «Ливерпуль» — «Вест Хэм»

— 30 сентября: «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль»

Как это обычно бывает на этом раннем этапе сезона, на вершине таблицы Премьер-лиги находится смесь привычных лидеров и дерзких выскочек. «Манчестер Сити» уже опережает конкурентов с 12 очками, но еще пять команд имеют либо девять, либо 10 очков: финансовые тяжеловесы «Арсенал», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», полутяжеловес «Вест Хэм» и могучий средневес «Брайтон». Среди них мы больше всего узнаем о «Шпорах» и «Вест Хэме» в этом месяце.

Оптимистичные и захватывающие «Шпоры» Энджа Постекоглу должны набрать 13 очков после домашнего матча против «Шеффилд Юнайтед», но они завершают месяц встречами с «Арсеналом» и «Ливерпулем».

«Тоттенхэм»

Они также все еще ищут свой путь вперед. Клуб потратил часть доходов от продажи Кейна, чтобы подписать Бреннана Джонсона из «Ноттингем Форест», только 22-летний футболист совсем не похож на Кейна. Его касания были очень нечастыми в «Форест», хотя он отлично навешивает и в прошлом сезоне у него было чутье на драматизм: три из его восьми голов были забиты в последние 15 минут, а четыре вывели вперед отчаянно нуждавшийся в этом «Форест». Посмотрим, как он впишется в комбинацию с Джеймсом Мэддисоном и Сон Хын Мином, которые уже забили пять голов и сделали две результативные передачи.

Между тем, «Вест Хэм» не только начинает выступление в Лиге Европы матчем против сербского «ТСЦ Бачка Топола», но также сыграет с «Сити» и «Ливерпулем». Прошлогодний титул чемпиона Лиги конференций спас их умирающую (и относительно неудачную) кампанию, но они начали сезон с 10 очками в четырех матчах; в прошлом сезоне на этом этапе у них было всего три очка.

Календарь и таблица АПЛ

Их способность быстро контратаковать до сих пор была выдающейся, и они доказывают это победами с одинаковым счетом 3:1 над «Брайтоном» и «Челси». Теперь они смогут увидеть, что их новый блестящий нападающий Мохаммед Кудус может добавить в матчах против больших команд.

Немецкая Бундеслига

– 15 сентября: «Бавария» — «Байер»

— 16 сентября: «Фрайбург» — «Боруссия Дортмунд»

— 23 сентября: «Боруссия Дортмунд» — «Вольфсбург»

— 24 сентября: «Айнтрахт Франкфурт» — «Фрайбург»

— 30 сентября: «РБ Лейпциг» — «Бавария»

Бундеслига пока не испытывает недостатка в интересных сюжетах. Тут и постоянная одержимость «Баварии» Премьер-лигой (как упоминалось выше), и «Боруссия Дортмунд», борющаяся с похмельем после душераздирающего конца прошлого сезона: у дортмундцев пять очков в трех матчах, но им повезло обыграть «Кельн», и они едва спаслись ничьи с, возможно, двумя худшими командами лиги («Бохум» и новичок «Хайденхайм»). Если они не выйдут из ступора, их сезон может провалиться из-за плохих результатов против «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» и неудачного старта группового этапа Лиги чемпионов.

Однако помимо двух крупнейших команд лиги есть еще «Байер» из Леверкузена и «РБ Лейпциг», играющие в невероятный футбол на ранних этапах. «Лейпциг» потерял троих ключевых игроков — нападающих Кристофера Нкунку («Челси») и Доминика Собослаи («Ливерпуль») и защитника Йошко Гвардиола («Манчестер Сити») — продав их за общую сумму 220 миллионов евро, а также потеряла полузащитника Конрада Лаймера, бесплатно ушедшего в «Баварию». Но благодаря блестящему дебюту Дани Ольмо и яркому старту хорошо разрекламированных новичков Хави Симонса и Луиса Опенды, они разгромили в остальном безукоризненную «Баварию» (в Суперкубке Германии), «Штутгарт» и «Унион Берлин» со счетом 11:1. Их единственная осечка: поражение со счетом 2:3 от столь же потрясающего «Байера».

Виктор Бонифасе

Хаби Алонсо привел в порядок команду из Леверкузена в прошлом сезоне — 5 октября он унаследовал команду, занимающую 17-е место, но добился результатов, выведя их в четверку лучших — и после некоторой ловкой трансферной работы они были идеальны в сезоне 2023/24. Нападающий Мусса Диаби ушел в «Астон Виллу» за 55 миллионов евро, с помощью которых они обновили и без того солидный состав.

В полузащиту были добавлены ветераны Гранит Джака («Арсенал») и Алекс Гримальдо («Бенфика»), а в защиту — арендованный у «Баварии» Йосип Станишич, они разнообразили свою атаку ветераном Йонасом Хофманном («Боруссия Менхенгладбах») и невероятным молодым Виктором Бонифасе («Юнион Сен-Жиллуаз»), на счету которого уже пять голов и две результативные передачи во всех турнирах. Комбинация Хофманн-Джереми Фримпонг справа забила четыре гола и сделала пять передач, а на счету молодой звезды Флориана Виртца по два гола и ассиста.

Календарь и таблица Бундеслиги

В Леверкузене сейчас все идет хорошо, поэтому поездка в Мюнхен в следующую пятницу будет ужасно заманчивой. В конце месяца «Бавария» также отправится в Лейпциг.

Испанская Ла Лига

– 16 сентября: «Барселона» — «Бетис»

— 17 сентября: «Реал Мадрид» — «Реал Сосьедад»

— 24 сентября: «Атлетико Мадрид» — «Реал Мадрид»

— 1 октября: «Жирона» — «Реал Мадрид»

— 1 октября: «Реал Сосьедад» — «Атлетик Бильбао»

В Испании год начался в целом нормально: «Реал Мадрид», «Барселона» и «Атлетико Мадрид» набрали 29 из 33 возможных очков в 11 совместных матчах. Ни «Реал Мадрид», ни «Барса» пока даже близко не включились на полную мощность, но они показывают хорошие результаты.

Между тем, громкая победа «Атлетико» над колючим «Райо Вальекано» со счетом 7:1 стала одним из самых громких заявлений о намерениях, которые мы видели в Европе в этом сезоне. Они были лучшей командой чемпионата Испании в последние четыре месяца прошлого сезона, и сейчас они так же опасны. Прошло всего несколько матчей, и мы можем с уверенностью предположить, что остальные 17 команд Ла Лиги борются за четвертое место.

«Атлетико» — «Райо»

Однако на четвертое место лучше всего позиционируется новая команда.

«Жирона» выиграла плей-офф за повышение в классе в 2022 году и уверенно финишировала на 10-м месте в прошлом сезоне, а в сезоне 2023/24 они провели четыре матча без поражений. В начале сезона они сыграли вничью с «Реалом Сосьедадом», а затем обыграли «Хетафе», «Севилью» и «Лас-Пальмас» со счетом 6:1. Клуб, принадлежащий City Group, взял в аренду полузащитника «Манчестер Сити» Янхеля Эрреру, а также пару молодых игроков «Барселоны» (защитник Эрик Гарсия и полузащитник Пабло Торре). Их защита пассивна, владение мячом надежно, и, хотя им, вероятно, недолго осталось на вершине таблицы, домашний матч против «Реала» 1 октября должен быть чертовски атмосферным.

Календарь и таблица испанской Примеры

Помимо истории об аутсайдерах, 24 сентября нас ждет прекрасное мадридское дерби, а у «Реала Сосьедада» есть пара больших возможностей укрепить свои позиции в четверке лучших.

Итальянская Серия А

– 16 сентября: «Интер» — «Милан»

— 16 сентября: «Ювентус» — «Лацио»

— 24 сентября: «Милан» — «Верона»

— 27 сентября: «Ювентус» — «Лечче»

— 1 октября: «Аталанта» — «Ювентус»

Мы легко вошли в сезон Серии А, главным образом, благодаря встречам «больших против маленьких» в августе, что позволило ряду крупнейших клубов Италии хорошо стартовать: «Интер» и «Милан» набрали по девять очков после трёх матчей, «Ювентус» — семь, а «Наполи» — шесть. И «Лацио», и «Рома» начали плохо: «Рома» набрала одно очко в трех матчах, в то время как «Лацио» проиграл свои первые два матча, прежде чем отыграться в гостях на «Наполи», что может дорого стоить партенопейцам, с учетом предстоящих более крупных матчей.

В следующую субботу нас ждет пара масштабных матчей. У нас есть миланское дерби между командами с идеальным количеством очков, и у нас есть «Лацио», пытающийся одержать еще одну крупную победу на выезде над «Ювентусом».

Оба миланских клуба летом предприняли ряд хитрых шагов, некоторые из которых уже начали приносить плоды. Новый нападающий «Милана» Кристиан Пулишич забил пару голов за 240 минут, а новый нападающий «Интера» Маркус Тюрам забил гол и сделал две результативные передачи. Сезон еще на слишком ранней стадии для чего-либо, что действительно могло бы стать претензией на титул, но это будет грандиозный матч.

Маркус Тюрам и Федерико Димарко

У парочки выскочек тоже есть большие матчи. Каким-то образом избежав вылета в прошлом сезоне, «Верона» начала этот сезон с двух побед в трех матчах, а у «Лечче» две победы и ничья. Каждый из них может похвастаться успешным стартом молодых нападающих — Сирил Нгонге за «Верону» (два гола за 222 минуты), Никола Крстович за «Лечче» (два за 89 минут) — а через неделю после рестарта «Верона» отправится в «Милан», а «Лечче» посетит Турин.

Календарь и таблица Серии А

Вероятно, просить любую из команд оставаться в четверке лучших в октябре или ноябре было бы просить слишком много, но у них будет шанс сделать именно это.

Другие лиги

– 24 сентября: «ПСЖ» — «Марсель» (Французская Лига 1).

— 24 сентября: «Аякс» — «Фейеноорд» (Нидерландская Эредивизи)

— 27 сентября: «Роял Антверпен» — «Гент» (Бельгийская профессиональная лига)

— 30 сентября: «Мазервелл» — «Селтик» (премьер-лига Шотландии).

— 1 октября: «Бенфика» — «Порту» (Португальская Примейра)

«Мазервелл» — один из самых стабильно и достойно выступающих клубов Шотландии. Он существует уже почти 140 лет, не вылетал в низшую лигу с 1980-х годов и время от времени попадает в квалификацию еврокубков, попадая в пятерку или около того лучших команд шотландской премьер-лиги. Но «Мазервелл» также не финишировал с отставанием меньше 20 очков от «Селтика» в последние десять лет. Можно предположить, что в этом сезоне их ждет аналогичная судьба, но пока они занимают второе место в Премьер-лиге с тремя победами и ничьей в первых четырех матчах.

Таблица шотландской Премьер-лиги: 1. «Селтик» (10 очков, +5 разница мячей)

2. «Мазервелл» (10 очков, +3)

3. «Сент-Миррен» (8 очков, +2)

4. «Рейнджерс» (6 очков, +4)

У «Мазервелла» будет шанс укрепить свои позиции в сентябре, сыграв с «Рейнджерс» 23 сентября, а неделю спустя примет «Селтик». Это тяжелые восемь дней, но можно быть уверенным, что атмосфера на «Фир-парке» 30 сентября будет стоить внимания.

Календарь и таблица Лиги 1

Да, и стоит обратить внимание на пару крупных матчей «Марселя». 24 сентября провансальцы сыграют с набирающим силу ПСЖ, а затем 1 октября посетят лидирующее (и невероятно зрелищное) «Монако». А с точки зрения принципиального соперничества трудно превзойти «Фейеноорд» против «Аякса» и «Порту» против «Бенфики».