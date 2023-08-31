Страсти по Джонсону. Почему топ-клубы ведут борьбу за форварда «Ноттингем Фореста»

В тот день «Брентфорд» предложил 18 миллионов фунтов стерлингов за быстрого и острого игрока на правом фланге атаки «Фореста». По информации «Брентфорда», сделка была принята. Они были убеждены, что заполучили игрока. Насколько убеждены? Достаточно, чтобы запланировать медицинский осмотр на следующий день.

Одна проблема: никто не проинформировал Стива Купера, главного тренера «Фореста», пока он готовился к матчу. Дэйн Мерфи, исполнительный директор «Форест», также не знал об этом, сидя в ложе директоров перед матчем.

Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «Фореста», но вечер выдался напряженным. Куперу пришлось дать понять, что да, деньги хорошие, но насколько они улучшат шансы «Фореста» на повышение в классе? Мерфи и другие руководители согласились, что потерять ключевого игрока в середине сезона было бы серьезным просчетом.

Это оказалось одним из лучших решений эпохи владеющего клубом Евангелоса Маринакиса: сделка была расторгнута, «Форест» вернулся в Премьер-лигу впервые почти за четверть века, а Джонсон был назван лучшим молодым игроком Чемпионшипа того года.

Трансферная стоимость 22-летнего футболиста впоследствии выросла примерно до 45 миллионов фунтов стерлингов, а может быть, даже ближе к 50 миллионам фунтов стерлингов, поскольку он адаптировался к более высокому соревновательному уровню, зарекомендовав себя в качестве ключевого игрока сборной Уэльса и забив 10 голов в своем первом сезоне Премьер-лиги.

Бреннан Джонсон globallookpress.com

Однако возникает ощущение, что это могут быть его последние дни в цветах «Фореста». Трансфер Гарри Кейна в мюнхенскую «Баварию» оставил «Тоттенхэм» с кучей денег на расходы. «Брентфорд» по-прежнему усердно работает над трансфером, и другие клубы, в том числе «Атлетико Мадрид», серьезно рассмотрели потенциальную доступность Джонсона этим летом.

У «Ноттингем Форест» есть свои амбиции, но если им предложат сумму, которую они запрашивают, они возьмут деньги. У клуба есть опасения по поводу нарушения правил финансового фэйр-плей — и продажа Джонсона, хотя и огорчила бы их, немедленно успокоила бы эти опасения.

Так где же он скорее всего окажется?

«Тоттенхэм» является явным фаворитом, если, конечно, они готовы раскошелиться, а их председатель совета директоров Дэниел Леви не начнет придумывать что-то слишком умного на заключительной стадии трансферного окна.

«Шпоры» проявили свой интерес ранее летом и первоначально предложили финансовый пакет, согласно которому «Форест» получит первоначальные 20 миллионов фунтов стерлингов, а также Давинсона Санчеса, их находящегося в немилости колумбийского центрального полузащитника. В качестве альтернативы были упомянуты другие игроки. Это, однако, не удовлетворяло «Форест», который хотел наличных, а не ненужных им игроков, которых будут навязывать лондонцы.

Трансферное окно в Англии закрывается в 01:00 по московскому времени в ночь с 1 на 2 сентября, и «Ноттингем Форест» ожидает, что «Шпоры» оставят все на последние минуты, как это часто предпочитает делать Леви.

Бреннан Джонсон globallookpress.com

Однако до недавнего времени именно «Челси» создавал впечатление, что они сильнее остальных заинтересованы в Джонсоне, и на том этапе шли разговоры о том, может ли Каллум Хадсон-Одои стать частью обмена. Эта идея не была сходу отвергнута: Хадсон-Одои был одним из игроков Купера, когда шесть лет назад под его руководством сборная Англии выиграла чемпионат мира среди юношей до 17 лет.

«Астон Вилла» также попыталась склонить «Ноттингем Форест» к подобному соглашению, когда они поговорили с сыном Маринакиса, Милтиадисом, и предложили Люку Диня в качестве приманки в сделке «игрок плюс деньги». «Вилла» знала, что «Форест» ищет левого защитника. Однако Динь получает 120 тысяч фунтов в неделю, и в ноттингемском клубе сочли это чрезмерным.

На каком-то этапе казалось, что «Атлетико Мадрид» может предложить Джонсону шанс перейти в Ла Лигу. Это всегда зависело от того, сумеет ли испанский клуб насобирать нужную сумму денег за счет собственных продаж игроков, и в конечном итоге это не сработало.

«Кристал Пэлас» также мог бы обратить внимание на Джонсона, если бы «Челси» удалось переманить Майкла Олисе с «Селхерст Парка». Как бы то ни было, Олисе отклонил предложение «Челси», и «Пэлас» вышел из очереди клубов, которые строили глазки Бреннану Джонсону.

Бреннан Джонсон globallookpress.com

Но есть и другие клубы, которые, поразмыслив, могли бы пожалеть, что они недостаточно усердно старались заполучить Джонсона, когда он был доступен, за небольшую часть сегодняшней цены.

«Лестер» был одним из них в 2021 году, когда они были в Премьер-лиге, а «Форест» был в дивизионе ниже. «Лидс» также следил за ним и был достаточно заинтересован, чтобы начать собирать о нем данные. Они узнали, что Джонсон был серьезным, преданным своему делу профессионалом, популярным в раздевалке, и скорость работы которого соответствовала его способностям. Дальше этого дело не пошло.

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Был интерес и у «Бернли», а «Юнион Сен-Жиллуаз» — бельгийский клуб, мажоритарным акционером которого в то время был Тони Блум, владелец «Брайтона», — сделал предложение, которое было сразу же отклонено.

А «Брентфорд»? Конечно, если они упустят его, будет обидно…

Так можно было бы подумать, учитывая, что они уже почти три года пытались подписать Джонсона.

Это была неустанная работа, и было трудно уследить за всеми предложениями, которые они сделали «Форесту». Их было восемь? Девять? Или дошло до двойных цифр? Может быть, даже больше? Каждый раз они терпели неудачу.

Их последнее предложение структурировано и составляет около 40 миллионов фунтов стерлингов, и, чтобы оценить это в контексте, их рекордный на данный момент трансфер составляет 23 миллиона фунтов стерлингов за защитника Нейтана Коллинза, подписанного из «Вулверхэмптона» в июле этого года. Предыдущее предложение по трансферу Джонсона в размере 35 миллионов фунтов стерлингов было отклонено, а до этого «Брентфорд» заявил, что в сделку может быть добавлен вингер Серхи Каньос, если «Форест» захочет получить этого игрока.

Бреннан Джонсон globallookpress.com

Поэтому нельзя сказать, что «Брентфорд» не был достаточно настойчив в своем желании сделать Джонсона своим самым дорогим игроком. Специалисты скаутской службы клуба всегда верили, что смогут превратить его в одного из лучших игроков Премьер-лиги. Даже когда Джонсон не закрепился в «Форесте» при Крисе Хьютоне, проводя сезон 2020/21 в аренде в «Линкольн Сити», «Брентфорд» считал его своей приоритетной целью.

Почти невероятно, но Хьютон не верил, что Джонсон готов к Чемпионшипу. Купер не согласился с ним, как и «Брентфорд», который на каком-то этапе был готов предложить «Форесту» финансовый пакет, в который входил финский нападающий Маркус Форсс. «Форест» едва не поддался искушению, особенно когда «Брентфорд» добавил к предложению еще и левого защитника Доминика Томпсона. И все же Купер посчитал, что Кинан Дейвис, тогда игравший в «Астон Вилле», подойдет лучше, чем Форсс. Сделка была отменена, и Дейвис оправдал выбор Купера несколькими выдающимися выступлениями, когда был в аренде.

Можно задаться вопросом, жалеют ли, оглядываясь назад, некоторые люди в руководстве «Брентфорде», что они не были смелее, когда их повысили в Премьер-лиге в 2021 году, и что не начали усиливать свой интерес к Джонсону.

Тем летом запрашиваемая «Форестом» цена за игрока составляла 10 миллионов фунтов плюс еще 2 миллиона бонусов, связанных с результативностью. Они были клубом из Чемпиошипа и позволили бы Джонсону уйти, если бы деньги были подходящими.

Бреннан Джонсон globallookpress.com

«Брентфорд» был настолько оптимистичен по поводу сделки, что они даже связались с Футбольной ассоциацией Уэльса, когда Джонсон находился в расположении сборной перед игрой с Финляндией, чтобы узнать, можно ли ему пройти медицинское обследование.

Однако трансфера так и не произошло. Фил Джайлс, футбольный директор «Брентфорда», вместо этого решил играть жестко, предложив цену ниже, чем оценка «Фореста». В «Брентфорде» полагали, что запрашиваемая цена изменилась в последний момент. В итоге Джонсон ускользнул из их рук, и через два года цена на него выросла в четыре раза.

На каком-то этапе этим летом «Брентфорд» переключил свое внимание на подписание Нико Гонсалеса из «Фиорентины», но спортивный директор и главный тренер итальянского клуба публично выступили против любой потенциальной продажи.

Этим летом «Брентфорд» стремился нарастить атакующую мощь, поскольку Айван Тоуни отбывает восьмимесячную дисквалификацию за нарушения, связанные со ставками, что ставит под сомнение его долгосрочные перспективы в клубе. Гонсалес и Джонсон были в верхней части их шорт-листа, и они могли позволить себе подписать только одного из них. В конце концов, несмотря на все усилия, Джонсону, похоже, снова удалось выскользнуть из их рук.

А что насчет «Фореста»? Неужели им действительно нужно продавать его?

Это вопрос, который задавали многие фанаты с тех пор, как появились сообщения (и клуб никогда не отрицал их), что Бреннан Джонсон выставлен на продажу.

Джонсон, выросший в академии «Форест», никогда не стремился покинуть клуб, где играл его отец Дэвид, который сам был выдающимся игроком. У 22-летнего футболиста есть контракт до 2026 года. Фанаты поют о том, что он «один из наших», и было несколько замечательных кадров, на которых он празднует с фанатами возле паба «Ларвуд и Воче», недалеко от Сити Граунд, после того как команда Купера сохранила прописку в Премьер-лиге, победив «Арсенал» в последнем домашнем матче прошлого сезона.

Проблема «Фореста», если говорить прямо, заключается в том, что им нужно отбить деньги, потраченные на огромное количество игроков, купленных с тех пор, как команда пошла на повышение.

Бреннан Джонсон globallookpress.com

Маринакис — человек богатый, но огромные суммы были потрачены на обширную трансферную кампанию, в ходе которой были подписаны 29 новых игроков на фоне беспрецедентного периода расходов. Прошлым летом «Форест» потратил больше, чем некоторые топ-клубы Европы. И хотя это того стоило (в конце концов), миллионы и миллионы также были потеряны из-за зарплат игроков, которые почти не принимали участия в этом, в некоторых случаях это длится уже годы.

Одна из самых трудных частей для болельщиков «Фореста» заключается в том, что они, должно быть, надеялись, что подобные продажи остались в прошлом теперь, когда они достигли высшего дивизиона. В конце концов, они устало привыкли продавать своих лучших доморощенных игроков, и часто это происходило потому, что клуб с трудом вписывался в границы финансового фэйр-плей до предела.

Разница на этот раз, возможно, в том, что «Форест» по-прежнему активно свои собственные деньги.

Бразильский новичок Мурильо, 21-летний центральный полузащитник, прибыл из «Коринтианса». «Форест» ведет переговоры с «Болоньей» о возвращении Ремо Фройлера в Италию, в то время как аргентинский полузащитник Николас Домингес последует в обратном направлении.

Главной целью «Ноттингем Фореста» этим летом был полузащитник Ибраим Сангаре из «ПСВ Эйндховен», и стартовое предложение было в районе 25 миллионов фунтов стерлингов, плюс 6 миллионов фунтов стерлингов в качестве бонусов. Пока Сангаре ждет, не придут ли за ним другие клубы, «Форест» также сделал устное предложение Монако о приобретении игрока сборной Франции Юсуфа Фофаны, а также заявил о своем интересе к Флорентино Луису из «Бенфики».

Уилфред Ндиди был в списке резервных вариантов, и, если ничегон е изменится с Сангаре, возможно, «Форесту» придется сосредоточиться на полузащитнике «Лестера». Также ведутся переговоры с «Бенфикой» о подписании греческого вратаря Одиссеаса Влаходимоса, который бросит вызов Мэтту Тернеру за позицию первого номера.

Так что клуб не стоит на месте, даже если предлагаемый уход Джонсона лишит его одного из самых забивных нападающих.

Для них важно получить правильные деньги: клуб оценивает 22-летнего футболиста примерно в ту же сумму, которую «Ньюкасл Юнайтед» заплатил «Эвертону» за Энтони Гордона.

Бреннан Джонсон globallookpress.com

Многие считают, что «Форест» действовал опрометчиво в прошлом сезоне, когда Крис Вуд и Джонджо Шелви перешли из «Ньюкасла», на общую зарплату в 175 тысяч стерлингов в неделю, в то время как Джесси Лингард подписал еще более впечатляющий контракт. Были допущены и другие ошибки, в первую очередь Омар Ричардс, перешедший из мюнхенской «Баварии» при том, что в то время у него был перелом ноги.

Но Маринакис полон решимости и хочет, чтобы «Форест» не воспринимается как слабаки, и, оглядываясь назад на шесть лет, проведенных в Ноттингеме, урок истории заключается в том, что его клуб обычно не продает своих лучших игроков, не получая за них тех денег, которые они хотят. Джонсон входит в число этих игроков. В частности, что касается «Брентфорда», они уже должны понимать, что его не продадут по дешевке.