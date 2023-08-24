Искусство мега-сделки. Чтобы подписать Месси или Кейна недостаточно иметь кучу денег

Месси заключил соглашение о разделе прибыли с Apple TV и будет получать часть доходов от новых подписчиков MLS Season Pass на платформе. Пришлось это согласовать.

36-летний игрок также получит долю владения «Интер Майами», которая активируется после того, как его время в клубе закончится — это тоже должно было быть согласовано.

И он должен получить компенсацию от Adidas (его давнего спонсора и производителя экипировки для МЛС и всех ее 29 клубов) и Fanatics — еще одна часть сделки, которую нужно было согласовать до его подписания.

Результат: хотя Месси и покинул «Пари Сен-Жермен» в качестве свободного агента, переход в «Интер Майами» занял месяцы переговоров, прежде чем американский клуб получил своего игрока. Так уж обстоит дело с мегасделками.

Сверхдорогие подписания больше не сводятся к простому согласованию зарплаты и суммы трансфера, поскольку необходимо учитывать множество других коммерческих аспектов, а также то, что вовлеченные игроки теперь контролируют рычаги влияния на процесс.

Поэтому сейчас нередко личные условия согласовываются еще до подачи предложения клубу. Однако достичь стадии, когда клуб-покупатель и игрок будут довольны условиями, становится чрезвычайно сложно.

Ян Эйр, бывший исполнительный директор «Ливерпуля», который сейчас работает в «Нэшвилле» в МЛС, рассказал о подготовительной работе, необходимой для любой такой сделки: «В "Ливерпуле" и здесь (в "Нэшвилле") мы бы провели много исследований и проанализировали много данных, как этот игрок впишется в нашем клубе с точки зрения его зарплаты».

«Мы проводим большую работу и пытаемся собрать как можно больше сравнительных данных. Использование такого подхода позволяет быстрее приблизиться к рациональному обсуждению. Иногда агент говорит, что его игрок лучше, чем другой, а это означает, что ему нужно платить больше, поэтому обсуждение затягивается».

Эрлинг Холанн globallookpress.com

В конце концов, если клуб хорошо разыграет свою карту, он получит игрока, которого хотел, точно так же, как это сделал «Манчестер Сити» с Эрлингом Холанном прошлым летом или «Реал Мадрид» этим летом с Джудом Беллингемом, и в этом вся суть.

«Ощущение от завершения сделки потрясающее», — говорит Эйр. «Поймать крупную рыбу — вот почему мы этим занимаемся».

До перехода Деклана Райса из «Вест Хэма» в «Арсенал» в июле за 105 миллионов фунтов стерлингов Джек Грилиш был самым дорогим британским игроком в Премьер-лиге, который в 2021 году обошелся «Манчестер Сити» в 100 миллионов фунтов стерлингов.

Бывший игрок «Астон Виллы» уже некоторое время находился в поле зрения «Сити», но суть сделки, особенно с точки зрения «Виллы», была более тонкой, чем выполнение пункта об его выкупе.

Пункт о выкупе за сумму в 100 миллионов фунтов стерлингов был включен в пятилетний контракт, который Грилиш подписал с «Виллой» в 2020 году, и ключевым моментом было то, что он был конфиденциальным — юридический вопрос, касающийся конкретно Великобритании — что сработало на пользу команде из Мидлендса, поскольку они не хотели продавать его. Однако, если клуб предлагал полную стоимость, «Вилла» мало что могла бы сделать.

«Астон Вилла» не принимала предложение «Сити» в течение пяти дней, хотя и признала его получение. Кристиан Перслоу, исполнительный директор «Виллы», использовал это время, чтобы попытаться убедить игрока сборной Англии остаться, предложив ему новый контракт и повышение зарплаты.

Была даже попытка продемонстрировать Грилишу амбиции клуба через подписание новых игроков: прибыли Эмилиано Буэндиа, Дэнни Ингс и Леон Бэйли.

Срок действия пункта об освобождении Грилиша истекал 7 августа — почти через неделю после предложения «Сити» о 100 миллионах фунтов — и предполагалось, что если «Вилла» сможет протянуть еще несколько дней, они получат больше контроля за столом переговоров.

Они вели переговоры с другими клубами, в том числе с «Реалом», чтобы вызвать дополнительный интерес и устроить войну ставок, но представители Грилиша дали им понять, что он хочет присоединиться только к «Сити». Все стороны в конечном итоге пришли к соглашению, отчасти благодаря прочным хорошим отношениям Грилиша с «Виллой» и его стажу игры за клуб.

Джек Грилиш globallookpress.com

«Разница в том, что когда вы пытаетесь подписать крупнейших игроков, всегда заинтересовано несколько клубов», — говорит Эйр, когда его спрашивают о сложности громких трансферов.

«Всегда два или три клуба пытаются заключить сделку с одним и тем же игроком. Так что это не значит, что "Ливерпуль" ведет переговоры с агентом, и никто больше не заинтересован. На топ-уровне у агента и игрока гораздо больше рычагов влияния».

Лес Рид, бывший вице-президент «Саутгемптона», участвовал в переговорах о продаже Вирджила ван Дейка «Ливерпулю» в январе 2018 года, хотя эта сага началась несколькими месяцами ранее.

Во время летнего трансферного окна 2017 года «Ливерпуль» нацелился на Ван Дейка, и они действовали совсем не тонко и не дипломатично. В то время «Саутгемптон» заявил, что пожалуется на «Ливерпуль» в Премьер-лигу из-за того, в какой манере они ведут дела.

Команда «Энфилда» опубликовала заявление, в котором принесла извинения владельцу, совету директоров и болельщикам «Саутгемптона» «за любое недоразумение» и объявила, что «любой интерес к игроку» подошел к концу.

Но в январе 2018 года Ван Дейк перешел в «Ливерпуль» за 75 миллионов фунтов стерлингов — на 25 миллионов фунтов больше, чем «Ливерпуль» хотел заплатить семью месяцами ранее — что стало мировым рекордом для трансфера защитника.

«Правда в том, что "Ливерпуль" никогда ничего не предлагал (тем летом)», — рассказал Рид The Athletic. «Были устные переговоры о том, что мы возьмем около 50 миллионов фунтов, но я мог посмотреть игроку в лицо и честно сказать: "У меня нет электронного письма или листка бумаги, в котором сообщалось бы, что они предложили 50 миллионов фунтов", потому что они этого не сделали».

После того, как гонорар в размере 75 миллионов фунтов стерлингов был согласован, «Саутгемптону» пришлось согласовать структуру выплат и возможные бонусы, если будут соблюдены определенные условия, связанные с результативностью. «Обычно сумма выплачивается равными частями в течение трех лет», — говорит Рид.

«Как правило, финансовым директорам это нравится, потому что это гарантированный доход в бухгалтерских книгах. Иногда продающие клубы требуют увеличения первоначального взноса, а затем меньших платежей во второй и третий годы».

«Я всегда считал, что лучше сделать условия трансфера простыми, чтобы все их понимали, но есть клубы, которые любят включать в договоры все детали, поэтому вам придется договариваться о некоторых из них».

Вирджил ван Дейк globallookpress.com

По мере того, как сделка приближается к заключению, особенно если она имеет значительную ценность, агент или игрок поручит юристу изучить контракт. В некоторых агентствах есть штатные юристы, но это не всегда так.

«Клубы всегда предоставляют все документы и бумаги», — рассказывает The Athletic Дэниел Ги, партнер спортивной группы юридической фирмы Sheridans. «Как и в любой отрасли, они всегда более предпочтительны для тех, кто предоставляет первоначальный проект контракта».

Роль Ги на этом этапе трансфера — убедиться, что игрок знает, что он подписывает. Крупные трансферы с участием топовых игроков обычно включают множество пунктов и коммерческих соглашений.

«Агентам нравится добавлять много пунктов, просить больше денег за количество выступлений и бонусы за голы», — говорит Рид.

Существует стандартный контракт, который все игроки Премьер-лиги должны подписать при присоединении к команде, но часть, к которой обращаются большинство агентов или юристов, называется «Вторым графиком». Там расположены любые дополнительные пункты, такие как бонусы за голы.

«Необходимо учитывать множество коммерческих элементов», — продолжает Ги. «Трудовые договоры становятся более подробными и детализированными, особенно в топ-клубах, где некоторые приложения к основному шаблону договора могут занимать 30, 40, 50 страниц».

«Это могут быть пункты о выкупе игрока, технические элементы бонусов, а также соглашения об имиджевых правах игрока, которые иногда могут вызывать совершенно отдельные переговоры».

«В некоторых более крупных сделках речь может идти о том, кто платит агенту, каково разделение между услугами игроков и клубными услугами, кто платит налог по конкретным элементам, а также продолжительность времени, в течение которого будет выплачиваться сумма трансфера».

«Там полно технического юридического жаргона, который важен для меня, но иногда, возможно, не является самым важным в сознании агента, пока им не объяснят, почему это важно».

Одним из нюансов сделки является то, что представляет собой «выступления». Игроки обычно имеют бонусы, связанные с появлением на поле, которые могут привести к увеличению зарплаты, если они сыграют определенное количество матчей. Однако один клуб может определять «выступления» по-своему, а другой — по-иному — например, по минутам на поле или по нахождению в составе в игровой день.

Джуд Беллингем globallookpress.com

Один агент, говоривший анонимно, рассказал, что одна команда Премьер-лиги пыталась договориться о пункте, согласно которому его игрок должен выйти на поле до 60-й минуты, чтобы это засчиталось в бонус за выступление.

Однако посредник предоставил данные о том, что большинство замен происходит после 60-й минуты, и заявил, что было бы несправедливо, если бы это было параметром, по которому оценивают их клиента.

«В "Ливерпуле" нам нравились бонусы за стартовый состав и победу», — сказал Эйр. «Потому что одно дело начать игру, но если ты начинаешь и проигрываешь ее, это не имеет особой ценности для клуба».

Еще один элемент, который необходимо учитывать, особенно в крупных сделках, — это то, что происходит с правами на изображение.

«Раньше это было простое соглашение, но теперь некоторые крупные клубы имеют детальные взгляды на то, как образ игрока будет использоваться, какими партнерами и как долго», — говорит Ги.

Права на изображение в футболе могут включать имя игрока, его номер в команде, автограф, голос и ссылки в социальных сетях. В большинстве случаев игроки создают компанию по правам на изображение и передают ей все права, удерживая деньги, которые они зарабатывают на правах на изображение, из своего основного контракта с клубом-покупателем.

«В "Ливерпуле" у нас был человек, который отслеживал, сколько раз изображение игрока использовалось в социальных сетях, когда был отмечен его ник, сколько рекламных выступлений он делал и так далее», — объясняет Эйр.

«Мы сделали это для того, чтобы подготовить отчет, в котором говорилось бы, что в течение сезона определенный игрок появлялся 700 раз в различных публикациях или статьях в СМИ и принимал участие в таком-то количестве коммерческих мероприятий. Это означало, что мы могли отслеживать, за что мы платим деньги за имиджевые права».

«Права на изображение, по сути, преподносятся как способ игрокам сэкономить на налогах, потому что, если деньги проходят через компанию, то платится меньше налогов», — говорит один агент. «Типичные компании по управлению имиджевыми правами создаются, когда игроки молоды (в некоторых случаях 15 и 16 лет)».

«Эта компания может сказать клубу: "Вы используете нашу интеллектуальную собственность, и мы хотим выставить вам счет", например, на 2 миллиона фунтов стерлингов в год».

Гарри Кейн globallookpress.com

«Существует множество различных моделей, включая долю дохода, что добавляет еще больше сложности», — говорит Ги. «Есть также множество налоговых последствий, и всякий раз, когда я работаю над сделкой с клубом Премьер-лиги, у нас обычно есть консультанты, поэтому мы понимаем риск».

Помимо переговоров о личных условиях с игроком, на клубе, особенно в случае приобретения игрока за границей, лежит обязанность помочь найти им место для житья и помочь удовлетворить их потребности, например, найти школу, если у них есть дети.

В клубах Премьер-лиги работают специалисты по уходу за игроками, которые готовы сделать переход в новый клуб максимально плавным. Хотя они проявляют одинаковый уровень заботы обо всех игроках, они могут приложить дополнительные усилия, чтобы обеспечить комфорт дорогостоящих новичков.

«Иногда вам могут сказать: Это наша суперзвезда, так что поместите его в хороший отель», — сказал The Athletic один из сотрудников по уходу за игроками. «Но все отели хороши, так что может случиться так, что вы обычно размещаете их в хорошем пятизвездочном отеле, но если ограничений нет, вы можете разместить их в Four Seasons по цене 1000 фунтов стерлингов за ночь.»

«Философия, лежащая в основе этого, — говорит Эйр, — заключается в том, что вы просто хотите, чтобы игрок, приходящий в ваш клуб, не имел никаких помехи и мог приступить к тренировкам и играм как можно быстрее».

Когда в дело замешаны такие большие суммы денег, неизбежно, что любая сделка потребует времени для переговоров, и личные условия являются ключевой частью этой головоломки.

Сделки Гарри Кейна и Беллингема этим летом показали, что заполучить нужного игрока — это искусство, точно так же, как трансфер Месси в МЛС показал, чего может добиться игрок, если у него достаточно рычагов влияния.

В такой ситуации ставки высоки для всех сторон: игроки или их представители стремятся выгрызть каждый доллар, а клубы отчаянно пытаются сделать так, чтобы фонд заработной платы соответствовал их бюджету.

Но обычно приходится идти на уступки — и никто не хочет упустить возможность поймать большую рыбу.