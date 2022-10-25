Невидимые игроки. Кто помогает легионерам АПЛ преодолеть языковый барьер?

Футбол, как говорится, универсальный язык, и обычно лингва франка (общее средство коммуникации) — это английский. От Рио до Рейкьявика молодежь может понять такие слова, как «удар» или «пас», «гол» или «сейв». Но как насчет профессиональной игры, когда инструкции могут быть немного сложнее?

Поскольку по оценкам 63% игроков Премьер-лиги — иностранцы, часто возникают организационные вопросы, когда они впервые попадают в клуб Объединенного Королевства с ограниченным знанием английского языка.

Пришедший летом в «Ливерпуль» Дарвин Нуньес признался, что пока не понимает тренера Юргена Клоппа. «Мы мало разговариваем», — сказал он. «Я не знаю английского, он не знает испанского».

К счастью для нападающего стоимостью 85 млн фунтов стерлингов (94 млн долларов), помощник главного тренера «Ливерпуля» Пеп Лейндерс и другой тренер Витор Матос говорят по-португальски, поэтому они могут донести информацию игроку.

Дарвин Нуньес и Юрген Клопп globallookpress.com

«Они — мои переводчики в те моменты, когда Клопп разговаривает с командой», — сказал Нуньес в интервью TNT Sports Brasil. «Они сидят рядом со мной и объясняют, что я должен делать. Без их помощи я бы вышел на поле, понятия не имея, что делать».

Все может быть гораздо сложнее, если в клубе нет других носителей языка, которые могли бы помочь с переводом. В январе «Эвертон» подписал контракт с защитником сборной Украины Виталием Миколенко из киевского «Динамо». 23-летний футболист является единственным украинцем в клубе и дал свое первое интервью на родном языке с субтитрами в клубных СМИ.

Это был скорее вопрос уверенности. Защитник, на самом деле, владел английским языком на достаточном уровне, чтобы справиться с ситуацией. С тех пор он серьезно улучшил свои знания благодаря огромной поддержке, которую ему оказали, во время адаптации на Мерсисайде.

Но что происходит, когда игрок приезжает в Англию, не владея языком и не имея под рукой носителей языка в раздевалке?

От Маруана Феллайни в «Эвертоне» до Романа Павлюченко в «Тоттенхэме», многие игроки Премьер-лиги поначалу с трудом осваивали язык. Клубы адаптировались к этой проблеме, и многие из них теперь нанимают посредников, владеющих разными языками.

В «Лидс Юнайтед», где отдельный специалист переводил речь бывшего тренера Марсело Бьелсы с испанского, ключевым назначением стал технический менеджер Мэтт Грайс, который перешел из «Манчестер Юнайтед».

Роль Грайса на «Элланд Роуд» заключается в заботе об игроках и логистике команды. В качестве бонуса он говорит на нескольких языках, включая испанский, французский, итальянский и немецкий. В то же время переводчики помогали Бьелсе на тренировках и в работе со СМИ, а клуб предложил всем сотрудникам в качестве помощи интенсивные занятия английским языком, чтобы убедиться, что они могут помочь.

Должностные обязанности переводчиков в профессиональном футболе могут быть на удивление разнообразными. Некоторые помогают с интервью для СМИ, в то время как другие занимаются более практической работой.

Марсело Бьелса globallookpress.com

Фил Дикинсон работает переводчиком испанского и французского языков для футбольных клубов и национальных сборных по всему миру. Он проводил первый брифинг Эрика Кантоны после того, как француз перешел из «Лидс» в «Манчестер Юнайтед», и считает перевод для Диего Марадоны перед товарищеским матчем Аргентины и Шотландии на «Хэмпден Парк» 14 лет назад одним из своих самых напряженных моментов в карьере.

Он также руководит фирмой Premier Language Solutions, которая предоставляет услуги переводчиков, используемых многими клубами Премьер-лиги, чтобы помочь игрокам преодолеть языковой барьер.

Полезным стало и то, что Дикинсон является футбольным фанатом — клубы пользуются его услугами для помощи во время тренировок, а также до и после игр.

Когда в 2006 году «Уиган Атлетик» подписал эквадорского нападающего Антонио Валенсию на правах аренды из «Вильярреала», Дикинсону позвонили и попросили помочь менеджеру Полу Джуэллу. «В то время в "Уигане" не было игроков, говорящих по-испански», — рассказывает Дикинсон The Athletic. «Пресс-атташе Эд вырос в Швейцарии и отлично говорил по-французски, так что в итоге он немного переводил для некоторых новоприбывших игроков, но у них не было никого, кто мог бы помочь Антонио, поэтому пришел я».

Дикинсону иногда поручали быть с Валенсией на тренировках, а в дни матчей он находился с ним в раздевалке перед игрой и в перерывах между таймами. Если Валенсия оставался в запасе, он сидел рядом с ним на скамейке запасных.

«Иногда, если Антонио делал что-то не так, Джуэлл поворачивался ко мне во время игры и говорил: "Черт возьми, Фил!". Если у него не получалась передача, или он отдавал пас назад, вместо того чтобы взять инициативу на себя, Пол смотрел на меня, а другие запасные игроки хихикали, как будто это была моя вина, и я ему не объяснил, что делать».

«Я как будто встроился в команду. Однажды я был на игре, стоял за скамейкой запасных, и мяч попал ко мне. Противник хотел вернуть его, чтобы продолжить атаку, но я просто отдал его другому нашему игроку. Позже в игре мяч снова попал ко мне. Он оказался зажат между сиденьем рядом со мной и другим сиденьем. Я достал мяч и держал его около пяти секунд, а затем медленно покатил вперед к полю. Фанаты соперника начали сыпать ругательства в мою сторону, поэтому один из стюардов отвел меня в туннель для моей же безопасности».

В сезоне 2006/07 «Уиган» занял 17-е место, едва избежав вылета благодаря победе, одержанной в последнем матче сезона с «Шеффилд Юнайтед» (2:1), который затем выбыл из турнира. «Перед игрой Джуэлл собрал всю команду и показал им клип из фильма "Каждое воскресенье", когда Аль Пачино произносит речь о движении вперед дюйм за дюймом. Это действительно было вдохновляющее, ребятам ролик очень понравился. Пол сказал мне, чтобы я не отвлекал своим шепотом других, переводя видео для Антонио, так что после я просто удостоверился, уловил ли он суть».

Были и другие моменты, когда прямолинейные инструкции Джуэлла приходилось немного фильтровать.

«Однажды Пол показывал игрокам некоторые тактические приемы в одной из ранних программ. Это было немного похоже на тактическую доску, которую используют на Sky Sports, но с маленькими кружками, обозначающими игроков», — говорит Дикинсон.

«Он пытался показать, что творит "Уотфорд" с угловых. Тренер нажал кнопку, и все кружки разошлись по всей доске. "Они прямо как гребаные Красные стрелы", — сказал он. Я не стал объяснять, кто такие "Красные стрелы" (пилотажная группа — прим.ред.) — просто сказал, что "они хороши в воздухе" ».

В дальнейшем Дикинсон работал переводчиком на французский у Феллайни.

«Дэвид Мойес однажды подозвал меня к дверям раздевалки, чтобы я быстро перевел одно важное сообщение Маруану», — говорит он. «Но Микель Артета, еще игравший тогда, который говорит на нескольких языках, тоже был там, потому мог помочь». Вне поля Дикинсон помогал бельгийскому полузащитнику с решением жизненно важных проблем, пока тот обустраивал свою жизнь в Англии — от открытия банковского счета до выбора жилья.

Он также работал с Габриэлем Хайнце и Патрисом Эвра в «Манчестер Юнайтед», о чем даже упоминается в книге последнего, и дважды в неделю приезжал в его апартаменты в Сэлфорд-Куэйз на уроки английского языка для игрока и его жены Сандры.

Не так давно Дикинсона в срочном порядке вызвали на работу переводчиком для Бьелсы, когда главный тренер «Лидса» впервые был представлен на «Элланд Роуд» в июне 2018 года. Он также сидел рядом с Бьелсой на его предыдущих пресс-конференциях, когда тот возглавлял сборную Аргентины и «Атлетик» Бильбао.

У Дикинсона не было возможности пообщаться с ним заранее, и он поехал в «Лидс», ожидая, что там будет штатный переводчик Бьельсы Салим Ламрани. Дикинсон должен был быть там только на подхвате. Примерно за пять минут до начала мне сказали: «Нет, переводить будешь ты», — говорит он. «Я подготовился заранее, что было как раз кстати».

Первая пресс-конференция, которую провел Бьелса, длилась так долго, что через час он повернулся к Дикинсону и спросил его, не хочет ли тот отдохнуть. «Я был в порядке», — рассказывает Дикинсон. «Но Бьелса из тех тренеров, которые вселяют страх в переводчика. Вы можете сделать две страницы заметок, пока (Жозе) Моуринью говорит, потому что он довольно медлителен в своих словах. Его легко переводить. С Бьелсой вы пытаетесь уловить смысл в четырех или пяти словах. Он действительно умный парень, и в его комментариях много сложностей».

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«Если вы посмотрите ту пресс-конференцию, то увидите, что первые пять минут я старался переводить буквально каждое слово. Затем я начал использовать свою интуицию, чтобы попытаться передать, по моему мнению, суть того, что говорил Бьелса. Вы должны адаптироваться в зависимости от того, с кем работаете».

Другие переводчики, такие как Сиаран Симпсон, долгое время работали с игроками. Симпсон переводил для Карлоса Тевеса и Хавьера Маскерано в «Вест Хэме», а также присутствовал на тренировках.

Сусси Лассен, датчанка, которая руководит компанией Improve Your Language в Сассексе, является преподавателем иностранных языков и уже почти десять лет работает с профессиональным футбольным персоналом. На своих уроках Лассен использует различные методики. В некоторых случаях она полагается на музыку: «Мы заходим на YouTube и изучаем тексты песен и их значение. Я беру таких исполнителей, как Адель, Эд Ширан, Битлз и мультфильм 'Король лев'. Все любят 'Короля льва'. Артист с хорошим произношением просто необходим».

«Клубы сейчас нанимают больше сотрудников со знанием языка и в других сферах», — говорит Дикинсон. «Даже в команду СМИ. Для тех, кто немного владеет английским языком, самый эффективный способ развить его — это углубленный трехмесячный курс. Вы ограничиваете контент на их родном языке и полностью общаетесь на том, который ученики изучают».

Игроки, которые не могут освоить английский язык, могут столкнуться с проблемами. Например, как Йосинори Муто при его переходе в «Ньюкасл». Муто перешел в «Ньюкасл» за сумму почти в 10 млн фунтов стерлингов в 2018 году, но под руководством Рафы Бенитеса не слишком проявил себя под руководством Рафы Бенитеса, отчасти из-за своих языковых навыков. «Его английский не так хорош, как мы ожидали», — сказал Бенитес. «Команда работает вокруг него; ему нужно понимать действия партнеров и уметь общаться с ними».

Когда Маурисио Почеттино получил должность в «Саутгемптоне» в 2013 году, он почти не говорил на английском и с трудом заснул в ночь перед первой тренировкой. «Меня трясло», — рассказывал он позже.

Но мало-помалу, с помощью целенаправленных занятий, у него начало получаться. У него был переводчик, его окружали испанцы, но эта помощь была лишь краткосрочным решением. «Аргентинец прекрасно обходился без английского», — сказал Фран Алонсо, который был его переводчиком в «Саутгемптоне». «Но я знаю, что он всегда планировал выучить язык».

Новый главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби уверенно говорит по-английски в разговорах один на один, но на пресс-конференциях он решил до января, пока полностью не освоит язык, попользоваться услугами переводчика.

Роберто Де Дзерби globallookpress.com

У клуба есть возможность нанять репетиторов, чтобы помочь иностранному персоналу и игрокам освоить язык как можно быстрее. Занятия проводятся дома или во второй половине дня на тренировочной базе, обычно индивидуально. Полузащитник «Брайтона» и сборной Эквадора Мойсес Кайседо перешел с ежедневного обучения на уроки раз в неделю с тех пор, как был подписан в январское трансферное окно 2021 года.

Иногда игроки предпочитают заниматься в группах, если, например, все они обычно говорят по-испански. «Брайтон» столкнулся с непредвиденными трудностями, когда летом подписал молодого парагвайского игрока Хулио Энсисо из Парагвая. Энсисо говорит на другом официальном языке страны — гуарани, поэтому не мог понять обычную испанскую речь. В первые несколько дней его пребывания в клубе бывший тренер Бруно Сальтор (ныне в 'Челси') и некоторые из новых товарищей Энсисо по команде говорили с ним на ломаном испанском.

Постоянное получение инструкций на неродном языке выматывает, что может привести к умственной усталости и ошибкам. Не случайно полузащитник «Брайтона» Ив Биссума, до перехода летом в «Тоттенхэм», стал играть на поле все лучше и лучше, как только выучил английский язык.

Есть выражение, что хорошие игроки «говорят» на поле своими действиями. Но когда они не играют, очень важно получить небольшую помощь. В АПЛ, где тактика и разные мелочи играют ключевую роль, клубы становятся все более креативными в подходе к обучению новых игроков.