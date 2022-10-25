Невидимые игроки. Кто помогает легионерам АПЛ преодолеть языковый барьер?

Поскольку по оценкам 63% игроков Премьер-лиги — иностранцы, часто возникают организационные вопросы, когда они впервые попадают в клуб Объединенного Королевства с ограниченным знанием английского языка.
Пришедший летом в «Ливерпуль» Дарвин Нуньес признался, что пока не понимает тренера Юргена Клоппа. «Мы мало разговариваем», — сказал он. «Я не знаю английского, он не знает испанского».
К счастью для нападающего стоимостью 85 млн фунтов стерлингов (94 млн долларов), помощник главного тренера «Ливерпуля» Пеп Лейндерс и другой тренер Витор Матос говорят по-португальски, поэтому они могут донести информацию игроку.
«Они — мои переводчики в те моменты, когда Клопп разговаривает с командой», — сказал Нуньес в интервью TNT Sports Brasil. «Они сидят рядом со мной и объясняют, что я должен делать. Без их помощи я бы вышел на поле, понятия не имея, что делать».
Все может быть гораздо сложнее, если в клубе нет других носителей языка, которые могли бы помочь с переводом. В январе «Эвертон» подписал контракт с защитником сборной Украины Виталием Миколенко из киевского «Динамо». 23-летний футболист является единственным украинцем в клубе и дал свое первое интервью на родном языке с субтитрами в клубных СМИ.
Это был скорее вопрос уверенности. Защитник, на самом деле, владел английским языком на достаточном уровне, чтобы справиться с ситуацией. С тех пор он серьезно улучшил свои знания благодаря огромной поддержке, которую ему оказали, во время адаптации на Мерсисайде.
Но что происходит, когда игрок приезжает в Англию, не владея языком и не имея под рукой носителей языка в раздевалке?
От Маруана Феллайни в «Эвертоне» до Романа Павлюченко в «Тоттенхэме», многие игроки Премьер-лиги поначалу с трудом осваивали язык. Клубы адаптировались к этой проблеме, и многие из них теперь нанимают посредников, владеющих разными языками.
В «Лидс Юнайтед», где отдельный специалист переводил речь бывшего тренера Марсело Бьелсы с испанского, ключевым назначением стал технический менеджер Мэтт Грайс, который перешел из «Манчестер Юнайтед».
Роль Грайса на «Элланд Роуд» заключается в заботе об игроках и логистике команды. В качестве бонуса он говорит на нескольких языках, включая испанский, французский, итальянский и немецкий. В то же время переводчики помогали Бьелсе на тренировках и в работе со СМИ, а клуб предложил всем сотрудникам в качестве помощи интенсивные занятия английским языком, чтобы убедиться, что они могут помочь.
Должностные обязанности переводчиков в профессиональном футболе могут быть на удивление разнообразными. Некоторые помогают с интервью для СМИ, в то время как другие занимаются более практической работой.
Фил Дикинсон работает переводчиком испанского и французского языков для футбольных клубов и национальных сборных по всему миру. Он проводил первый брифинг Эрика Кантоны после того, как француз перешел из «Лидс» в «Манчестер Юнайтед», и считает перевод для Диего Марадоны перед товарищеским матчем Аргентины и Шотландии на «Хэмпден Парк» 14 лет назад одним из своих самых напряженных моментов в карьере.
Он также руководит фирмой Premier Language Solutions, которая предоставляет услуги переводчиков, используемых многими клубами Премьер-лиги, чтобы помочь игрокам преодолеть языковой барьер.
Полезным стало и то, что Дикинсон является футбольным фанатом — клубы пользуются его услугами для помощи во время тренировок, а также до и после игр.
Когда в 2006 году «Уиган Атлетик» подписал эквадорского нападающего Антонио Валенсию на правах аренды из «Вильярреала», Дикинсону позвонили и попросили помочь менеджеру Полу Джуэллу. «В то время в "Уигане" не было игроков, говорящих по-испански», — рассказывает Дикинсон The Athletic. «Пресс-атташе Эд вырос в Швейцарии и отлично говорил по-французски, так что в итоге он немного переводил для некоторых новоприбывших игроков, но у них не было никого, кто мог бы помочь Антонио, поэтому пришел я».
Дикинсону иногда поручали быть с Валенсией на тренировках, а в дни матчей он находился с ним в раздевалке перед игрой и в перерывах между таймами. Если Валенсия оставался в запасе, он сидел рядом с ним на скамейке запасных.
«Иногда, если Антонио делал что-то не так, Джуэлл поворачивался ко мне во время игры и говорил: "Черт возьми, Фил!". Если у него не получалась передача, или он отдавал пас назад, вместо того чтобы взять инициативу на себя, Пол смотрел на меня, а другие запасные игроки хихикали, как будто это была моя вина, и я ему не объяснил, что делать».
«Я как будто встроился в команду. Однажды я был на игре, стоял за скамейкой запасных, и мяч попал ко мне. Противник хотел вернуть его, чтобы продолжить атаку, но я просто отдал его другому нашему игроку. Позже в игре мяч снова попал ко мне. Он оказался зажат между сиденьем рядом со мной и другим сиденьем. Я достал мяч и держал его около пяти секунд, а затем медленно покатил вперед к полю. Фанаты соперника начали сыпать ругательства в мою сторону, поэтому один из стюардов отвел меня в туннель для моей же безопасности».
В сезоне 2006/07 «Уиган» занял 17-е место, едва избежав вылета благодаря победе, одержанной в последнем матче сезона с «Шеффилд Юнайтед» (2:1), который затем выбыл из турнира. «Перед игрой Джуэлл собрал всю команду и показал им клип из фильма "Каждое воскресенье", когда Аль Пачино произносит речь о движении вперед дюйм за дюймом. Это действительно было вдохновляющее, ребятам ролик очень понравился. Пол сказал мне, чтобы я не отвлекал своим шепотом других, переводя видео для Антонио, так что после я просто удостоверился, уловил ли он суть».
Были и другие моменты, когда прямолинейные инструкции Джуэлла приходилось немного фильтровать.
«Однажды Пол показывал игрокам некоторые тактические приемы в одной из ранних программ. Это было немного похоже на тактическую доску, которую используют на Sky Sports, но с маленькими кружками, обозначающими игроков», — говорит Дикинсон.
«Он пытался показать, что творит "Уотфорд" с угловых. Тренер нажал кнопку, и все кружки разошлись по всей доске. "Они прямо как гребаные Красные стрелы", — сказал он. Я не стал объяснять, кто такие "Красные стрелы" (пилотажная группа — прим.ред.) — просто сказал, что "они хороши в воздухе" ».
В дальнейшем Дикинсон работал переводчиком на французский у Феллайни.
«Дэвид Мойес однажды подозвал меня к дверям раздевалки, чтобы я быстро перевел одно важное сообщение Маруану», — говорит он. «Но Микель Артета, еще игравший тогда, который говорит на нескольких языках, тоже был там, потому мог помочь». Вне поля Дикинсон помогал бельгийскому полузащитнику с решением жизненно важных проблем, пока тот обустраивал свою жизнь в Англии — от открытия банковского счета до выбора жилья.
Он также работал с Габриэлем Хайнце и Патрисом Эвра в «Манчестер Юнайтед», о чем даже упоминается в книге последнего, и дважды в неделю приезжал в его апартаменты в Сэлфорд-Куэйз на уроки английского языка для игрока и его жены Сандры.
Не так давно Дикинсона в срочном порядке вызвали на работу переводчиком для Бьелсы, когда главный тренер «Лидса» впервые был представлен на «Элланд Роуд» в июне 2018 года. Он также сидел рядом с Бьелсой на его предыдущих пресс-конференциях, когда тот возглавлял сборную Аргентины и «Атлетик» Бильбао.
У Дикинсона не было возможности пообщаться с ним заранее, и он поехал в «Лидс», ожидая, что там будет штатный переводчик Бьельсы Салим Ламрани. Дикинсон должен был быть там только на подхвате. Примерно за пять минут до начала мне сказали: «Нет, переводить будешь ты», — говорит он. «Я подготовился заранее, что было как раз кстати».
Первая пресс-конференция, которую провел Бьелса, длилась так долго, что через час он повернулся к Дикинсону и спросил его, не хочет ли тот отдохнуть. «Я был в порядке», — рассказывает Дикинсон. «Но Бьелса из тех тренеров, которые вселяют страх в переводчика. Вы можете сделать две страницы заметок, пока (Жозе) Моуринью говорит, потому что он довольно медлителен в своих словах. Его легко переводить. С Бьелсой вы пытаетесь уловить смысл в четырех или пяти словах. Он действительно умный парень, и в его комментариях много сложностей».
«Если вы посмотрите ту пресс-конференцию, то увидите, что первые пять минут я старался переводить буквально каждое слово. Затем я начал использовать свою интуицию, чтобы попытаться передать, по моему мнению, суть того, что говорил Бьелса. Вы должны адаптироваться в зависимости от того, с кем работаете».
Другие переводчики, такие как Сиаран Симпсон, долгое время работали с игроками. Симпсон переводил для Карлоса Тевеса и Хавьера Маскерано в «Вест Хэме», а также присутствовал на тренировках.
Сусси Лассен, датчанка, которая руководит компанией Improve Your Language в Сассексе, является преподавателем иностранных языков и уже почти десять лет работает с профессиональным футбольным персоналом. На своих уроках Лассен использует различные методики. В некоторых случаях она полагается на музыку: «Мы заходим на YouTube и изучаем тексты песен и их значение. Я беру таких исполнителей, как Адель, Эд Ширан, Битлз и мультфильм 'Король лев'. Все любят 'Короля льва'. Артист с хорошим произношением просто необходим».
«Клубы сейчас нанимают больше сотрудников со знанием языка и в других сферах», — говорит Дикинсон. «Даже в команду СМИ. Для тех, кто немного владеет английским языком, самый эффективный способ развить его — это углубленный трехмесячный курс. Вы ограничиваете контент на их родном языке и полностью общаетесь на том, который ученики изучают».
Игроки, которые не могут освоить английский язык, могут столкнуться с проблемами. Например, как Йосинори Муто при его переходе в «Ньюкасл». Муто перешел в «Ньюкасл» за сумму почти в 10 млн фунтов стерлингов в 2018 году, но под руководством Рафы Бенитеса не слишком проявил себя под руководством Рафы Бенитеса, отчасти из-за своих языковых навыков. «Его английский не так хорош, как мы ожидали», — сказал Бенитес. «Команда работает вокруг него; ему нужно понимать действия партнеров и уметь общаться с ними».
Когда Маурисио Почеттино получил должность в «Саутгемптоне» в 2013 году, он почти не говорил на английском и с трудом заснул в ночь перед первой тренировкой. «Меня трясло», — рассказывал он позже.
Но мало-помалу, с помощью целенаправленных занятий, у него начало получаться. У него был переводчик, его окружали испанцы, но эта помощь была лишь краткосрочным решением. «Аргентинец прекрасно обходился без английского», — сказал Фран Алонсо, который был его переводчиком в «Саутгемптоне». «Но я знаю, что он всегда планировал выучить язык».
Новый главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби уверенно говорит по-английски в разговорах один на один, но на пресс-конференциях он решил до января, пока полностью не освоит язык, попользоваться услугами переводчика.
У клуба есть возможность нанять репетиторов, чтобы помочь иностранному персоналу и игрокам освоить язык как можно быстрее. Занятия проводятся дома или во второй половине дня на тренировочной базе, обычно индивидуально. Полузащитник «Брайтона» и сборной Эквадора Мойсес Кайседо перешел с ежедневного обучения на уроки раз в неделю с тех пор, как был подписан в январское трансферное окно 2021 года.
Иногда игроки предпочитают заниматься в группах, если, например, все они обычно говорят по-испански. «Брайтон» столкнулся с непредвиденными трудностями, когда летом подписал молодого парагвайского игрока Хулио Энсисо из Парагвая. Энсисо говорит на другом официальном языке страны — гуарани, поэтому не мог понять обычную испанскую речь. В первые несколько дней его пребывания в клубе бывший тренер Бруно Сальтор (ныне в 'Челси') и некоторые из новых товарищей Энсисо по команде говорили с ним на ломаном испанском.
Постоянное получение инструкций на неродном языке выматывает, что может привести к умственной усталости и ошибкам. Не случайно полузащитник «Брайтона» Ив Биссума, до перехода летом в «Тоттенхэм», стал играть на поле все лучше и лучше, как только выучил английский язык.
Есть выражение, что хорошие игроки «говорят» на поле своими действиями. Но когда они не играют, очень важно получить небольшую помощь. В АПЛ, где тактика и разные мелочи играют ключевую роль, клубы становятся все более креативными в подходе к обучению новых игроков.