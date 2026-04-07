The Athletic рассказывает, как грамотный менеджмент, строгая дисциплина и умные трансферы спасли «Лилль» от банкротства.

«Клуб находился практически в состоянии банкротства».

Оливье Летанг, президент «Лилля», описывает ту мрачную картину, которую застала новая группа владельцев Merlyn Partners, купившая клуб в декабре 2020 года.

Финансовые перспективы были плачевными, но по иронии судьбы «Лилль» в тот момент лидировал в Лиге 1. Позже в том же сезоне они завоевали чемпионский титул — четвертый раз в своей истории.

«Этот диссонанс стал ярким подтверждением того, насколько уникальна эта индустрия», — рассказывает Марен Ширмер, основатель Merlyn и член совета директоров «Лилля».

Клуб был продан компании Callisto Sporting, дочерней структуре люксембургского инвестиционного фонда Merlyn, после того как главные кредиторы — JP Morgan и Elliott Management — вынудили скандально известного мажоритарного акционера Жерара Лопеса продать свою долю.

Лопес, испано-люксембургский финансист, в 2021 году приобрел «Бордо». Летом 2024 года клуб был признан банкротом, лишился профессионального статуса и вылетел в любительский четвертый дивизион (Насьональ 2). Болельщики «Бордо» неоднократно устраивали массовые протесты против его руководства.

Финансовая ситуация, которую фонд Merlyn унаследовал в «Лилле», вызывала серьезные опасения. Главной и самой острой проблемой был объем непогашенной задолженности.

«Клуб финансировался за счет внешнего долга в размере около 200 миллионов евро под очень высокие проценты. И если вы находитесь в ситуации, когда не можете планомерно выплачивать этот долг, он раздувается с невероятной скоростью.

У клуба висело 200 миллионов евро, обслуживать которые он был больше не в состоянии», — объясняет Ширмер.

Вдобавок к этому, по словам Ширмер, предыдущее руководство придерживалось стратегии покупки дорогостоящих игроков в попытке бороться за чемпионство.

Аудит также показал, что у «Лилля» оставалась огромная сумма непогашенных платежей по прошлым трансферам.

В идеальном мире управления футбольным клубом ваши доходы от трансферов должны превышать расходы. Но то, что мы увидели в 2020 году, — это колоссальные задолженности за всех тех дорогих футболистов, которых они подписали. Таким образом, у клуба были внешние заимствования и огромные неоплаченные счета по трансферам. И чтобы окончательно дополнить картину — раздутая зарплатная ведомость. Эта финансовая модель была абсолютно нежизнеспособной. Марен Ширмер Основатель Merlyn и член совета директоров «Лилля»

Одним из первых шагов новых владельцев стало приглашение на пост президента Оливье Летанга, ранее работавшего в «Пари Сен-Жермен» и «Ренне». Затем они приступили к реструктуризации долга, сокращению расходов и кардинальному пересмотру принципов работы клуба.

Летанг отмечает, что с октября 2024 года «Лилль» полностью свободен от долгов: «Футбол и без того очень, очень сложная индустрия. А если ваш клуб к тому же вынужден бороться с финансовыми проблемами, ситуация превращается в настоящий кошмар».

Спустя чуть более пяти лет после смены руководства, согласно февральскому отчету УЕФА, «Лилль» был признан самым прибыльным клубом Европы : по итогам сезона-2024/25 прибыль до налогообложения составила 94 миллиона евро. Для «Лилля» это уже четвёртый подряд прибыльный год.

В период с сезона-2021/22 по 2024/25 клуб показал прибыль до налогообложения в размере 170,8 млн евро по сравнению с убытком в 266,9 млн евро за четыре года до начала пандемии (хотя за два «ковидных» сезона они все же зафиксировали небольшой плюс в 3,8 млн евро). Это свидетельствует о колоссальном финансовом оздоровлении.

Зарплатная ведомость сократилась с 89,9 млн евро в сезоне-2019/20 до 74,7 млн евро в сезоне-2023/24. При этом соотношение заработной платы к доходам в кампании-2023/24 составило 63%, что является восьмым лучшим показателем в Лиге 1.

При этом базовый операционный результат клуба, то есть без учета доходов от продажи игроков, в сезоне-2023/24 всё равно был отрицательным: убыток составил 19,9 миллиона евро. Для сравнения, у «Пари Сен-Жермен» этот показатель до продаж игроков достигал минус 232 миллионов евро.

В ответ на эти цифры источник, близкий к Жерару Лопесу и пожелавший остаться анонимным ради сохранения деловых отношений, заявил, что размер долга не сильно отличался от показателей других французских клубов. По его словам, долг не требовал немедленного погашения, а у клуба имелись официальные отсрочки от кредиторов.

Представители Лопеса также утверждают, что стоимость команды за время его правления выросла в 10–15 раз. Они подчеркнули, что в 2021 году «Лилль» выиграл чемпионат именно с теми игроками, которых привел Лопес, и что бывший главный тренер Кристоф Гальтье высоко оценивал его вклад в тот успех.

Что касается «Бордо», сторона Лопеса заявила, что клуб находился на грани банкротства еще до его прихода, добавив, что функционер инвестировал в проект 60 млн евро личных средств. Они настаивают, что Лопес спас клуб и разработал план реструктуризации долга.

Тем не менее, «Бордо», шестикратный чемпион Франции, сейчас по-прежнему вынужден выступать в Насьональ 2 — четвертом, любительском дивизионе французского футбола.

Придя в «Лилль», Летанг первым делом взялся за сокращение раздутого состава. По его словам, на тот момент в клубе числилось более 60 игроков с профессиональными контрактами. Он урезал это число примерно до 23–24 футболистов.

Президент отмечает, что это повысило уровень самоотдачи и качество тренировочного процесса, поскольку теперь перед каждым игроком открывался реальный путь в первую команду. Это дало мощный импульс мотивации и заметно улучшило моральный климат в коллективе.

Летанг также очень методично подходил к планированию состава и неоднократно подчеркивал важность заботы об игроке как о личности.

Я могу рассказать вам историю Люки Шевалье. Он был в резерве, и тогда свирепствовал ковид. Поэтому я решил отдать его в аренду в «Валансьен» из Лиги 2. Я годами не подписывал вратаря, потому что хотел сохранить место для Люки. Если бы в то время я подписал качественного и опытного голкипера, Люка бы за нас не сыграл. Это вопрос стратегии, видения, планирования состава и того, как мы организуем процессы. Мы хотим увеличивать стоимость наших активов. Оливье Летанг Президент «Лилля»

В «Лилле» Шевалье зарекомендовал себя как один из лучших вратарей Лиги 1, прежде чем в августе 2025 года был продан в «ПСЖ» (сумма трансфера, по имеющимся данным, составила около 40 млн евро).

Летанг также привел пример того, как «Лилль» выстроил работу с Карлосом Балеба, когда тот перешел в клуб из Камеруна в январе 2022 года за 400 тысяч евро. По словам Летанга, для клуба было принципиально важно помочь Балеба адаптироваться не только в футбольном, но и в личном, культурном плане.

«Вы можете себе представить: 18-летний парень из Камеруна внезапно оказывается на севере Франции в январе? Первые полгода я запрещал тренерскому штабу привлекать его к тренировкам с первой командой, потому что хотел, чтобы он прошел комфортную культурную адаптацию. Это ключевой момент», — говорит Летанг.

Балеба был интегрирован в основной состав «Лилля» к началу сезона-2022/23 под руководством бывшего главного тренера Паулу Фонсеки. А уже следующим летом он был продан в «Брайтон» за 26 млн фунтов с учетом бонусов. С тех пор Балеба успел привлечь к себе интерес со стороны «Манчестер Юнайтед».

Новые владельцы «Лилля» также занялись модернизацией клубной академии — той самой, что в свое время воспитала Эдена Азара, Бенжамена Павара и Йоана Кабая. В последние годы перед сменой собственников лишь немногие выпускники академии доходили до первой команды.

По словам Ширмер, это направление было важной частью общей стратегии клуба: академия должна была не только регулярно давать новых талантливых игроков, но и формировать сильную идентичность — воспитывать футболистов, у которых есть реальная связь и с клубом, и с городом.

Она рассказывает, что академия на тренировочной базе клуба «Домен-де-Люшен», расположенной в 20 милях к востоку от Лилля недалеко от бельгийской границы, является домом для игроков начиная с 15 лет. Там обучаются около 70 детей, причем 35 из них живут прямо на территории и посещают частную школу.

В младших возрастных группах — от 8 до 11 лет — числится около 50 детей, которые тренируются в партнерских клубах. Для ребят в возрасте от 11 до 15 лет (это тоже около 50 человек) «Лилль» сотрудничает с государственной школой со спортивным уклоном. Дети учатся там, параллельно тренируясь в клубе. Аналогичная система выстроена и для команд девочек.

Помимо Шевалье, в июле 2024 года «Лилль» за солидную сумму продал еще одного воспитанника академии — Лени Йоро. Он перешел в «Манчестер Юнайтед» за 62 млн евро плюс еще восемь млн евро в виде бонусов.

Продажа игроков — фундамент их бизнес-модели, но нет ли у руководства чувства разочарования от того, что они не могут удерживать собственных воспитанников калибра Йоро?

В идеальном мире мы бы хотели, чтобы все оставались с нами. Но в реальности, где мы несем ответственность за долгосрочное будущее этого клуба, просто необходимо время от времени отпускать игроков. К тому же, иногда это просто честно по отношению к самому футболисту. Когда он достигает определенного этапа в развитии и на горизонте появляется предложение от определенного клуба, нужно позволить ему уйти. Марен Ширмер Основатель Merlyn и член совета директоров «Лилля»

Последним талантом из академии, привлекшим всеобщее внимание, стал 18-летний полузащитник Аюб Буадди, прочно закрепившийся в основном составе. Свой первый матч в Лиге чемпионов он провел ровно в свой 17-й день рождения — против мадридского «Реала».

«Его прогресс просто феноменален. Это наш ключевой игрок», — отмечает Ширмер.

Селекция на перенасыщенном рынке также жизненно важна для «Лилля».

Летанг объясняет, как распространение мультиклубных сетей и затяжной кризис с французскими телеправами заставляют их мыслить нестандартно. По оценкам Ширмер, в этом году «Лилль» получит от реализации внутренних телеправ всего 20 млн евро. Для сравнения: «Астон Вилла», с которой они играли в Лиге Европы в марте, заработала на внутренних телеправах более 150 млн фунтов.

«Я не хочу жаловаться. Наша работа — находить решения. Мы меньше, у нас меньше денег, поэтому нам нужно быть быстрее, мобильнее и всегда готовыми к решительным действиям. Что касается Балеба, многие клубы хотели его подписать, но мы оказались проворнее», — говорит Летанг.

Еще один свежий пример — французский центральный защитник Бафоде Диаките, которого «Лилль» купил у «Тулузы» в августе 2022 года за три миллиона евро. Три года спустя они продали его в «Борнмут» за 35 млн евро плюс 5 млн в виде бонусов.

«Наш главный профиль — это футболисты, похожие на неограненный алмаз. Ты видишь потенциал. И понимаешь, что если поработать над его развитием хотя бы год, из него можно сделать футболиста по-настоящему топ-уровня», — добавляет Ширмер.

«Лилль» также продал Амаду Онана в «Эвертон» (по неофициальным данным, за 37 млн евро), Свена Ботмана в «Ньюкасл» (37 млн), Эдона Жегрову в «Ювентус» (14,3 млн) и Тимоти Веа туда же (12 млн).

Чтобы упростить интеграцию молодых талантов, «Лилль» стремится разбавлять состав опытными футболистами. В их числе оказался и 39-летний Оливье Жиру.

«В жизни есть только одна вещь, которую невозможно купить — это опыт. Если вы хотите выигрывать матчи, вам необходим этот баланс», — говорит Летанг.

По его словам, тот высочайший профессионализм, который демонстрируют такие игроки, как Жиру и капитан команды Бенжамен Андре (которого «Лилль» всеми силами удерживал минувшим летом), наглядно показывает молодежи, какой уровень самоотдачи требуется для выхода на топ-уровень.

«Лилль» уверенно стартовал в этом сезоне, но столкнулся с серьезным спадом в январе и феврале из-за эпидемии травм, выкосившей ключевых игроков. В лазарете оказались Андре, Набиль Бенталеб, Хамза Игамане, Осаме Сахрауи и Итан Мбаппе.

Однако по мере того, как лазарет постепенно пустеет, «Лилль» вновь начинает набирать ход. Команда Бруно Женезьо находится на третьем месте в текущей турнирной таблице Лиги 1. В минувшее воскресенье «Лилль» разгромил на своем поле «Ланс» (3:0), единственного конкурента «ПСЖ» в борьбе за титул.

В этом сезоне «Лилль» также дошел до 1/8 финала Лиги Европы, где уступил «Астон Вилле».

У «Лилля» серьезные амбиции: вновь квалифицироваться в еврокубки, а после важнейших побед над «Марселем» и «Лансом» команда вполне может рассчитывать на итоговое третье место. Но, пожалуй, самое главное заключается в уверенности владельцев, которым удалось выстроить в «Лилле» четкую и понятную систему координат.

«Когда вы приходите в наш клуб, вы совершенно точно понимаете, в чем заключается наша ДНК и каковы наши ценности. Это готовность биться, бежать, никогда не сдаваться и быть единым коллективом», — резюмирует Летанг.