В финале Кубка Франции на «Стад де Франс» играют совершенно разные команды. «Ланс» завершил сезон в Лиге 1 вторым и едет за первым Кубком Франции в истории клуба. «Ницца» провалила чемпионат, финишировала 16-й и после финала будет играть стыковые матчи за сохранение места в элите. Но именно Кубок даёт «орлам» шанс резко изменить впечатление от тяжёлого сезона. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

08' Вразрез пытался отдать Сен-Максимен, не прошёл пас.

06' Менди без фола остановил Сен-Максимена на фланге, пока что не выглядит совсем уж обречённой «Ницца».

03' Ваи пытался зацепиться за мяч в центре поля, но Ганиу в подкате перехватил.

01' «Ланс» начинает с центра, поехали!

До матча

22:00 С газона убрали все декорации, «Ланс» и «Ницца» собрались в предматчевые круги — всё готово к старту!

21:55 Команды на поле! Каждого игрока перед матчем лично приветствует президент Франции Эммануэль Макрон, очень пафосная атмосфера в Париже.

21:50 В столице Франции сегодня около 26 градусов, осадков на «Стад де Франс» не ожидается.

«Стад де Франс» перед матчем

21:45 У «Ланса» Сен-Максимен получил место в атаке вместо Саида. Главная неожиданность в составе «Ниццы» — выход 17-летнего Джибриля Кулибали, воспитанника клуба. Он сыграет в центре поля, это всего его третий старт в сезоне.

«Ницца» на разминке

21:40 Стартовые составы команд на финал Кубка Франции:

«Ланс»: Риссер, Антонио, Ганиу, Сарр, Абдулхамид, Томассон, Сангаре, Удоль, Товен, Сен-Максимен, Эдуар.

«Ницца»: Дюпе, Менди, Данте, Оппонг, Клосс, Кулибали, Будауи, Бар, Шо, Ваи, Диоп.

Флориан Товен на разминке

21:35 Финал Кубка Франции обслужит Жером Брисар. Для него это первый финал турнира в карьере. Ассистенты — Алексис Оже и Тома Лючиньски, четвёртый арбитр — Бастьен Дешепи. За ВАР отвечают Александр Кастро и Гийом Паради. Отдельная деталь финала — арбитры выйдут на матч с номером 84 на спине в рамках акции La Poste и французских федераций против неуважения к судьям: по данным исследований, 84% французов считают, что поддержка арбитров помогает защищать спорт.

«Ланс»

Для «Ланса» это четвёртый финал Кубка Франции. Три предыдущих — в 1948, 1975 и 1998 годах — завершились поражениями, поэтому нынешний матч для клуба из Артуа имеет исторический вес. Команда Пьера Сажа провела сильный сезон, стала вице-чемпионом Франции и теперь может взять первый крупный трофей с 1999 года, когда «кроваво-золотые» выиграли Кубок лиги.

Путь к финалу получился уверенным: «Ланс» прошёл «Феньи-Ольнуа» (3:1), «Сошо» (3:0), «Труа» (4:2), «Лион» по пенальти после 2:2 и «Тулузу» (4:1) в полуфинале. Всего с 1/32 финала команда забила 16 мячей и пропустила шесть. В атаке есть несколько источников угрозы: Абдалла Сима забил четыре раза, Флориан Товен набрал два гола и три передачи, Маттье Удоль тоже отметился двумя мячами и двумя ассистами.

К финалу «Ланс» подходит в статусе фаворита, но в Париже в этом сезоне команда играет неоднозначно. В столице были два поражения в трёх матчах, единственная победа — над «ФК Париж» (5:0) в феврале. Кроме того, «Ницца» остаётся для «Ланса» неприятным соперником по личным встречам: «кроваво-золотые» не побеждали её за пределами своего поля с 2006 года. По составу есть вопросы к Режису Гюртнеру и Самсону Байду из-за повреждений задней поверхности бедра, а Жонатан Гради, скорее всего, не сыграет из-за травмы голени.

«Ницца»

У «Ниццы» сезон получился почти противоположным. В Лиге 1 команда Клода Пюэля заняла 16-е место и теперь вынуждена готовиться к стыкам с «Сент-Этьеном», которые пройдут уже после финала Кубка. Президент клуба Жан-Пьер Ривер признавал, что Кубок на этом фоне перестал быть главным приоритетом, но Пюэль на пресс-конференции отдельно подчеркнул: если команда выйдет на финал без борьбы, это не поможет ей в матчах за выживание.

При этом в Кубке Франции «Ницца» выглядит гораздо убедительнее, чем в чемпионате. «Орлята» прошли «Сент-Этьен» (2:1), «Нант» по пенальти после 1:1, «Монпелье» (3:2), «Лорьян» по пенальти после 0:0 и «Страсбур» (2:0) в полуфинале. За пять матчей команда забила восемь мячей и пропустила четыре, а в двух последних играх турнира сохранила ворота сухими. Эли Ваи оформил дубль в полуфинале, а Жонатан Клосс стал главным ассистентом команды в этом розыгрыше с четырьмя передачами.

Для «Ниццы» это шестой финал Кубка Франции. Трижды клуб выигрывал трофей — в 1952, 1954 и 1997 годах, дважды проигрывал — в 1978-м и 2022-м. Есть и тревожная историческая параллель: в 1997 году «Ницца» взяла Кубок, но при этом вылетела из высшего дивизиона. Сейчас сценарий может получиться похожим, если команда не справится в стыках. Перед финалом под вопросом Мойз Бомбито, Мохамед Абдельмонем, Юссуф Ндайишимийе и Эвертон Перейра.

Контекст

Этот финал влияет не только на судьбу трофея. Победитель Кубка Франции получает место в Лиге Европы, но «Ланс» уже квалифицировался в Лигу чемпионов через второе место в Лиге 1. Если Кубок возьмут «кроваво-золотые», еврокубковая путёвка уйдёт ниже по таблице. Это поможет «Ренну», а затем может открыть дорогу в Европу и «Монако». Для «Ланса» матч выглядит шансом закрыть давнюю пустоту в клубной истории: команда давно стала важной частью французского футбола, но Кубок страны так и не выигрывала. Для «Ниццы» это возможность одним вечером придать смысл сезону, который в чемпионате почти провален. При этом уже через несколько дней «орлам» придётся переключаться на стыки, поэтому Пюэлю нужно найти баланс между максимальным составом и риском перегрузки перед матчами с «Сент-Этьеном».

