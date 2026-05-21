22 мая в финале Кубка Франции по футболу сыграют «Ланс» и «Ницца». Начало игры — в 22:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Ланс — Ницца с коэффициентом для ставки за 2.34.

«Ланс»

Турнирное положение: «Ланс» начал свой путь в Кубке Франции с 1/32 финала турнира, обыграв клуб «Феньи-Ольнуа» со счетом 3:1. Далее были повержены «Сошо» (3:0), «Труа» (4:2), «Лион» (2:2, 5:4 пен.) и «Тулуза» (4:1).

Последние матчи: в последнем матче кроваво-золотые разгромили «Лион» (1:0) в 34-м туре Лиги 1.

До того команда проиграла «ПСЖ» (2:0) и сыграла вничью с «Ниццей» (1:1).

Не сыграют: травмированы — Байду, Гради, Гюртнер.

Состояние команды: «Ланс» в текущем сезоне стал большим открытием, долгое время навязывая борьбу за чемпионство «ПСЖ», но в очной встрече лишилась всех шансов на продолжение борьбы с парижским гегемоном за победу в Лиге 1.

Команда также успешно выступает и в Кубке Франции, где имеет шанс отчасти отыграться за итоговое поражение в чемпионате страны, хоть и не очно у парижан.

«Ницца»

Турнирное положение: «Ницца» также стартовала с 1/32 финала турнира, где обыграла «Сент-Этьен» со счетом 2:1. Далее нисуазы поочередно прошли такие клубы как «Нант» (1:1, 5:3 пен.), «Монпелье» (3:2), «Лорьян» (0:0, 6:5 пен.) и «Страсбург» (2:0).

Последние матчи: в предыдущем матче «орлы» сыграла нулевую ничью с «Мецем» в Лиге 1.

До того команда проиграла «Осеру» (1:2) и разошлась миром с «Лансом» (1:1) в Лиге 1.

Не сыграют: травмированы — Абдель Монем, Бомбито, Перейра.

Состояние команды: Если «Ланс» стал главной сенсацией со знаком «плюс», то нисуазы откровенно провалили не только Лигу Европу, вылетев на стадии общего этапа, но и «дожили» до того, что команде предстоят стыковые матчи против «Сент-Этьена» за право остаться в Лиге 1.

Единственной отдушиной для команды Клода Пюэля стал Кубок Франции, где «орлам» выпала более тяжелая сетка нежели предстоящим визави. Но текущая форма команды удручает — одна победа в последних девяти встречах не делает их фаворитами предстоящей игры на «Стад де Франс».

Статистика для ставок

«Ницца» не побеждала в четырех предыдущих матчах

«Ланс» проиграл только в одной встрече из восьми последних

В текущем сезоне команды провели две встречи — в Лансе победу праздновали хозяева со счетом 2:0, а в Ницце была зафиксирована ничья со счетом 1:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ланс» является явным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу кроваво-золотых ставки принимаются с коэффициентом 1.54. Ничья оценена в 4.60, а победа «Ниццы» — в 6.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.69 и 2.08.

Прогноз: «Ланс» в предстоящем матче выглядит более крепкой командой, которой для полноценного успешного сезона не хватает трофея.

Ставка: Победа «Ланса» с форой -1,5 за 2.34.

Прогноз: Альтернативный прогноз, что в этом матче будет необычайная результативность в большей степени за счет кроваво-золотых.

Ставка: Тотал больше 3,5 за 2.67.