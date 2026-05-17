В этом экспрессе разберём матчи в чемпионатах Дании, Саудовской Аравии и Германии. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Экспресс дня 21 мая с коэффициентом для ставки за 4.20.

«Аль-Наср» — «Дамак»

Футбол. Чемпионат Саудовской Аравии

«Аль-Наср» подходит к концовке сезона в Саудовской Аравии в напряжённой борьбе за чемпионство. Команда удерживает первое место и опережает ближайшего конкурента на два очка. Однако в последних играх заметен спад: поражение от «Гамба Осаки» (0:1) и ничья с «Аль-Хилялем» (1:1) усложнили ситуацию, а в пяти последних встречах клуб выиграл лишь дважды.

Отдельно стоит отметить проблемы в игре: нестабильность в обороне и кадровые сложности в середине поля. Из-за травм и ротации Жорже Жезушу приходится использовать менее опытных игроков в центре, что сказывается на балансе команды.

Несмотря на это, исторически «Аль-Наср» уверенно играет против «Дамака» — серия побед в очных встречах длится уже несколько лет, и соперник ни разу не смог обыграть клуб из Эр-Рияда.

«Дамак» ведёт борьбу за выживание и находится на 15-м месте, всего в двух очках от зоны вылета. Команда в целом нестабильна, особенно в гостях: всего две победы в 16 выездных матчах сезона. В последних турах результаты также не впечатляют, хотя виктория над «Аль-Фейхой» (3:0) немного улучшила положение.

«Аль-Наср» имеет более высокий уровень исполнителей и играет дома, где традиционно действует уверенно. Команда Криштиану Роналду является очевидным фаворитом. Хозяева легко возьмут три очка и завоюют чемпионский титул.

Ставка: Победа «Аль-Насра» с форой (-2) гола за 1.50.

«Брондбю» — «Копенгаген»

Футбол. Чемпионат Дании

«Брондбю» завершил чемпионат Дании на четвёртом месте и теперь вынужден бороться за путёвку в Лигу конференций через дополнительный плей-офф. При этом вторая часть сезона для команды получилась крайне неудачной. После зимней паузы коллектив долгое время не мог победить, а в 2026 году результаты выглядят откровенно слабо: всего три победы в 14 матчах при шести поражениях.

Даже домашние встречи перестали быть преимуществом для команды Стива Купера. В семи матчах на своём поле после зимней паузы «Брондбю» выиграл лишь однажды, а в четырёх играх вообще не смог отличиться. При этом серьёзно страдает оборона — сразу несколько защитников остаются вне игры из-за травм, из-за чего тренерскому штабу приходится постоянно перестраивать линию защиты.

Несмотря на победу над «Мидтьюлланном» (3:2) в последнем туре, стабильности в игре хозяев по-прежнему нет. В атаке команда действует неровно, а лучшие бомбардиры Николай Валлюс и Якоб Амбек забили лишь по семь мячей за сезон.

«Копенгаген», напротив, заметно прибавил после назначения Бо Свенссона. Под руководством нового тренера команда выиграла семь из девяти матчей, проиграв лишь однажды — в финале Кубка Дании против «Мидтьюлланна» (0:1).

С учётом текущей формы команд, кризиса хозяев и уверенной игры гостей, именно «Копенгаген» выглядит фаворитом встречи. «Брондбю» сейчас слишком нестабилен, особенно в обороне и домашних матчах.

Ставка: Обе команды забьют за 1.60.

«Вольфсбург» — «Падерборн»

Футбол. Чемпионат Германии

«Вольфсбург» подходит к стыковым матчам после крайне непростого сезона. Команда сменила сразу трёх тренеров, а спасение от прямого вылета удалось оформить лишь в заключительном туре. При Дитере Хеккинге «волки» всё же стали выглядеть стабильнее: две победы и две ничьи в пяти последних встречах помогли зацепиться за шанс сохранить место в Бундеслиге.

Матч против «Санкт-Паули» стал настоящей драмой. «Вольфсбург» дважды выходил вперёд после стандартов, позволял сопернику отыгрываться, а окончательно снял вопросы лишь в концовке — 3:1. Однако даже в этом матче были заметны старые проблемы: нервозность в обороне и нестабильность по ходу игры.

«Падерборн» также пробился в стыки лишь в самом конце сезона. Команда воспользовалась осечкой конкурентов и благодаря победе над «Дармштадтом» получила шанс вернуться в Бундеслигу впервые с 2018 года. При этом концовка чемпионата получилась неоднозначной: перед последним туром клуб провёл четыре матча без побед и тяжело выглядел против прямых конкурентов за повышение.

Главным козырем гостей остаётся уверенная игра на выезде — второй показатель во второй Бундеслиге по набранным очкам в гостях. Кроме того, команда умеет возвращаться в игру после пропущенных мячей, что может стать важным фактором в напряжённом двухматчевом противостоянии.

Тактически встреча обещает быть осторожной. Обе команды используют схему с тремя центральными защитниками, поэтому большого количества свободных зон ждать не стоит. «Вольфсбург» наверняка постарается использовать опыт и давление домашнего поля, тогда как «Падерборн» будет делать ставку на организованную игру и контратаки.

Ставка: Победа «Вольфсбурга» за 1.75.

Общий коэффициент — 4.20.