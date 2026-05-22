прогноз на ответный стыковой матч между РПЛ и Первой лигой, ставка за 1,92

23 мая в ответном стыковом матче между РПЛ и Первой лигой по футболу сыграют «Акрон» и «Ротор». Начало встречи — 18:30 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Акрон — Ротор с коэффициентом для ставки за 1.92.

«Акрон»

Турнирное положение: по итогам сезона «Акрон» финишировал на 13‑м месте в таблице РПЛ с 27 очками.

Последние матчи: игра в Волгограде получилась очень удачной для «Акрона». Тольяттинцы выглядели лучше, имели чуть больше моментов, в итоге добились отличной победы для себя со счётом 2:0. Героем встречи стал Беншимол, оформивший дубль.

Ранее было поражение в гостях от «Крыльев Советов» (1:4) и на своём поле от «Ростова» (1:3).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: можно смело сказать, что отставка Заурбека Тедеева и назначение Мурата Искакова прямо перед стыковыми играми себя оправдала. Команда получила эмоциональный заряд, выглядела намного увереннее, ну и, конечно, сказался фактор возвращения в состав Дзюбы.

«Ротор»

Турнирное положение: по итогам чемпионата Первой лиги «Ротор» финишировал четвёртым с 56 очками.

Последние матчи: первая игра не получилась у «Ротора» (0:2). Команда была пассивной, имела не так много моментов в атаке, что не характерно для неё, когда она играет в Волгограде. Также сказался неудачный выбор тактики со стороны тренерского штаба.

До этого был разгром дома «Чайки» (5:0) и поражение в гостях от «Уфы» (0:1).

Не сыграют: травмированы — Арбузов (п), Макаров (п), Плотников (п).

Состояние команды: главный тренер Дмитрий Парфёнов зачем‑то перед первой стыковой игрой перешёл на схему с тремя центральными защитниками, что внесло сумятицу в ряды команды, хотя ранее в Первой лиге всегда использовал 4–4–2 или 4–3–3. Также сказалось отсутствие в первом матче ключевого полузащитника Макарова.

Статистика для ставок

Первую стыковую встречу «Акрон» выиграл со счётом 2:0 в гостях.

В сезоне 2021–22 в Первой лиге «Ротор» проиграл дома (1:2).

Игра на поле «Акрона» также завершилась его победой (1:0).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Акрона» дают 1,90, а на «Ротор» — 4,20, ничью букмекеры оценивают в 3,60.

Тотал меньше 2,5 идёт за 1,69, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,20.

Прогноз: «Акрон» создал себе отличный задел перед домашней игрой, и ему нет смысла форсировать события. Даже поражение с одним мячом или ничейный исход оставит команду в РПЛ. «Ротору» надо искать счастья в атаке, вряд ли Парфёнов повторит ошибку первого матча с тактической схемой. По подбору игроков гости не сильно уступают «Акрону».

Основная ставка: «Ротор» не проиграет за 1,92.

Прогноз: также можно заиграть более рисковый ничейный вариант.

Дополнительная ставка: ничья за 3,60.