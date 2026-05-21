22 мая в финале плей-офф чемпионата Австрии по футболу сыграют «Рид» и «Рапид». Начало игры — в 20:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Рид — Рапид с коэффициентом для ставки за 2.98.
«Рид»
Турнирное положение: «Викинги» проводят довольно продуктивный сезон. Команда финишировала на 7 месте турнирной таблицы.
При этом «Рид» победил лишь 12 раз в 32 матчах регулярного чемпионата. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Викинги» сумели одолеть «Вольфсбергер» (2:1).
До того команда потерпела поражение от «Альтаха» (0:2). Да и поединок с «Вольфсбергером» завершился неудачей (0:1).
В пяти своих последних матчах «Рид» разжился 2 победами. В этих поединках команда забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 5.
Состояние команды: «Викинги» нынче не столь стабильны в плане результатов. До последней виктории команда уступила дважды кряду.
Причем «Рид» традиционно удачно противостоит «Рапиду». В последних пяти очных поединках команда победила 3 раза при двух коллизиях.
«Рапид»
Турнирное положение: «Зелёно-белые» намерены попасть хотя бы в Лигу конференций. Команда заняла итоговое 5 место в регулярном чемпионате.
Причем «Рапид» на 2 очка отстал от четвертой позиции. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Зелёно-белые» уступили «Штурму» (0:2).
До того команда была бита «Аустрией» (0:2). А вот чуть ранее она потерпела поражение от ЛАСКа (1:3).
При этом «Рапид» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Зелёно-белые» нынче выглядят бледно. Команда уступила три раза подряд.
При этом «Рапид» имеет не столь надежные тылы. Команда пропускает в среднем чаще одного мяча за матч.
Команда уступила «Риду» в двух последних очных поединках. Причем в этих матчах венский клуб отличился всего один раз.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Рид» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.37. Ничья оценена в 3.22, а победа оппонента — в скромные 2.98.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.97 и 1.81.
Прогноз: «Зелёно-белые» всеми силами пытаются финишировать в еврозоне, да и «Риду» явно недостаёт пресловутой стабильности.
Ставка: Победа «Рапида» за 2.98.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из соперников.
Ставка: Обе не забьют за 2.00
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Рид» не блещет стабильностью результатов
- «Рапид» имеет достаточно крепкий состав
- «Рид» имеет не столь надежные тылы
- «Зелёно-белые» мотивированы прервать затянувшуюся серию неудач
- «Рид» имеет проблемы в плане реализации