22 мая в финале Кубка Турции по футболу сыграют «Трабзонспор» и «Коньяспор». Начало игры — в 20:45 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Трабзонспор — Коньяспор с коэффициентом для ставки за 1.95.

«Трабзонспор»

Турнирное положение: «Трабзонспор» завершил чемпионат турции на третьей строчке, набрав после 34 туров 69 очков, выйдя в Лигу Европы. У команды 20 побед, девять матчей вничью и пять поражений.

Последние матчи: в последнем матче «Трабзонспор» крупно проиграл в домашнем поединке «Генчлербирлиги» со счетом 0:3.

Примечательно, что в матче 1/2 финала Кубка команда обыграла этого же соперника со счетом 2:1, а на стадии 1/4 финала «Трабзонспор» смог пройти «Самсунспор». Команды завершили основное время со счетом 0:0, а в серии пенальти «Бордово-синие» были сильнее — 3:1.

Состояние команды: В своих последних пяти матчах у команды две победы, два поражения и один поединок вничью. Отметим, что «Трабзонспор» пропускает в шести из последних семи матчах.

«Коньяспор»

Турнирное положение: «Зелено-белые» завершили сезон в середняках лиги. Команда по итогам 34 туров заняла девятое место с 40 очками. Общая разница мячей —43:50.

Последние матчи: В своем последнем туре чемпионата Турции «Коньяспор» проиграл свою 14-ю встречу в сезоне, уступив «Кайсериспору» со счетом 1:2.

Ранее команда крупно проиграла «Фенербахче» со счетом 0:3 и в поединке 1/2 финала Кубка минимально был обыгран «Бешикташ» со счетом 1:0. Во встрече 1/4 финала «Коньяспор» был также обыгран «Фенербахче» (1:0).

Состояние команды: К последнему матчу сезона «Коньяспор» подходит с тремя поражениями в последних пяти встречах. При этом в период с 5 марта по 27 апреля команда выдала серию из девяти поединков без поражений подряд.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Трабзонспор» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.93. Ничья оценена в 3.55, а победа оппонента — в 3.45.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.75 и 1.95.

Прогноз: Сыграем на ожидании тотала меньше 2,5 мячей в поединке. Обе команды не будут ставить в приоритете игру в атаке.

1.95 ТМ 2,5

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч «Трабзонспор» — «Коньяспор» принесёт чистый выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Прогноз: Можно рискнуть и сыграть на ожидании ничейного результата в основное время матча.

3.55 Ничья в основное время

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.55 на матч «Трабзонспор» — «Коньяспор» принесёт прибыль 2550₽, общая выплата — 3550₽

