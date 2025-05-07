Лучшие, но не во всём: неприятные секреты Салаха, Мбаппе, Холанна и других звезд

Что делают футболисты?

На этот вопрос можно дать бесконечное количество ответов, но если разложить игру на основные элементы, то есть шесть ключевых действий, которые составляют большую часть работы футболиста в любом матче: они бегают, пасуют, идут в обводку, бьют по воротам, прыгают и защищаются. Красота футбола в том, что каждый выдающийся игрок уникален благодаря своему сочетанию этих навыков.

Например, Букайо Сака из «Арсенала» выше среднего во всех этих аспектах. Возможно, он не лучший в мире ни в одном из них, но он элитный игрок, потому что он просто хорош в беге, передачах, дриблинге, ударах, прыжках и особенно в защите. В марте мы назвали Усмана Дембеле лучшим игроком мира, потому что он выполнял все эти действия на элитном уровне, причем обеими ногами.

Однако другие игроки становятся звездами мирового уровня и помогают своим командам набирать очки, при этом игнорируя один из этих шести аспектов или даже будучи в нем откровенно слабым. Сегодня мы сосредоточимся именно на таких игроках.

Кто среди футболистов, способных играть в стартовом составе клубов-победителей Лиги чемпионов ужасно в пасует? Кто не умеет бегать? Кто не хочет защищаться? Кому не стоит идти в обводку? Кто должен игнорировать крики болельщиков «бей»? Кто бесполезен в игре головой?

Не умеет бегать: Гарри Кейн («Бавария»)

Где-то во время чемпионата мира 2018 года Гарри Кейн утратил свою взрывную скорость.

До этого он идеально вписывался в физически мощный, агрессивный прессинг «Тоттенхэма» под руководством Маурисио Почеттино. Он был молниеносен в контратаках, а его мощь позволяла легко создавать моменты для ударов в районе штрафной. В сезоне 2017/18 он наносил 5,3 удара за матч и получал 7,6 прогрессивных передач.

Гарри Кейн globallookpress.com

С тех пор он не приближался к этим показателям. В этом сезоне Кейн сократил количество ударов до 3,9 и получает 5,3 прогрессивных передач за игру. И это в составе гораздо более сильной и доминирующей команды, чем был «Тоттенхэм».

Мы, вероятно, всё еще недостаточно говорим о том, как Кейн полностью переосмыслил свою игру, чтобы остаться игроком мирового уровня. Поток ударов и рывков в свободные зоны исчез, и он заменил это ударами с более близких позиций и за счет отхода в глубину, откуда раздаает опасные передачи.

Теперь он почти не бегает. Согласно данным PFF FC, в Бундеслиге Кейн совершает 14,34 спринта за 90 минут, что ставит его на 41-е место среди 45 центральных нападающих. В Лиге чемпионов он сделал 12,83 спринта за 90 минут — последний результат среди 43 центрфорвардов, сыгравших не менее 450 минут.

После того как «Бавария» на выходных обеспечила себе чемпионство в Бундеслиге, Кейн, возможно, может дать урок всем, кого преследует их собственное уникальное проклятье: оно не исчезнет, пока вы не перестанете пытаться убежать.

Не умеет прыгать: Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид)

С начала прошлого сезона 19 нападающих забили не менее 30 голов в пяти ведущих лигах Европы. Все они выиграли как минимум 15 верховых дуэлей и попытались сделать это не менее 41 раза.

Кроме Килиана Мбаппе. Он выиграл всего три верховые дуэли и предпринял лишь 10 попыток.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

При этом Мбаппе всё равно провел выдающийся индивидуальный сезон — лучший в Европе, если судить по некоторым показателям. И «прыжки» — это, безусловно, наименее ценный навык из шести, о которых мы говорим сегодня.

Однако полная неспособность Мбаппе бороться за верховые мячи отражает его более серьезные проблемы как игрока, способного побеждать на самом высоком уровне: его присутствие требует определенной тактики и присутствия ряди конкретного типа игроков.

Не играет в защите: Мохамед Салах («Ливерпуль»)

Мохамед Салах проводит один из лучших сезонов, которые вы когда-либо видели. Он лидирует среди всех игроков пяти ведущих лиг по голам и результативным передачам. Разрыв между Салахом (46 результативных действий) и Кейном (32), который находится на втором месте, такой же, как между Кейном и 13 игроками, которые делят 18-е место.

Мохамед Салах globallookpress.com

Мало того, Салах занимает третье место среди всех игроков по передачам в штрафную и первое — по касаниям мяча в штрафной площади. Он забивает, создает моменты, открывается в штрафной, чтобы найти свободное пространство, и отдает точные передачи в штрафную. Это уровень Лионеля Месси, только без всей дополнительной работы в созидании.

Мы часто говорим, что футбол — это игра компромиссов на командном уровне: чем больше ты атакуешь, тем выше риск пропустить. Но иногда это применимо и к отдельным игрокам. Ты перестаешь работать в одной области или фокусируешься на тренировке одного аспекта игры в ущерб другому, потому что это сулит большую отдачу в другом месте. Салах в 32 года провел лучший сезон в карьере, потому что перестал защищаться.

«Вы можете посмотреть на цифры, — сказал Салах после того, как "Ливерпуль" на прошлых выходных обеспечил себе чемпионский титул АПЛ в матче против "Тоттенхэма". — Теперь мне не приходится много защищаться. Тактика совсем другая. Я сказал: "Если вы дадите мне отдых в обороне, я буду приносить пользу в атаке", и я рад, что Арне Слот прислушался ко мне».

Это отражается и в оборонительных показателях. Согласно данным PFF FC, среди атакующих игроков, сыгравших не менее 10 матчей в стартовом составе АПЛ в этом сезоне, Салах совершает меньше всего спринтов за 90 минут (3,82), когда его команда не владеет мячом.

Не умеет обводить: Лаутаро Мартинес («Интер»)

В сезоне 2021/22, во 1/8 финала Лиги чемпионов в первом матче между «Ливерпулем» и «Интером» произошел забавный эпизод. Лаутаро Мартинес получил мяч примерно в 45 метрах от ворот — и перед ним оставался только Вирджил ван Дейк.

Лаутаро Мартинес globallookpress.com

Это мечта любого нападающего: куча свободного пространства, шанс обыграть знаменитого защитника и выйти один на один с вратарем, чтобы забить одному из лучших клубов мира. Мартинес сделал пару касаний в сторону ван Дейка, после чего просто сдался. Аргентинец повел мяч в сторону от ворот, замедлился, чтобы подождать подключения партнеров, и в итоге потерял мяч, подарив его вернувшемуся полузащитнику «Ливерпуля».

В тот момент многие посмеялись, но Лаутаро принял математически обоснованное решение. Ван Дейк, возможно, самый надежный защитник при игре один в один, а Мартинес, хотя и является фантастическим и сверхпродуктивным форвардом, просто не очень хорош в дриблинге.

Среди всех нападающих, сыгравших не менее 900 минут в пяти ведущих лигах Европы в этом сезоне, Мартинес занимает 200-е место по ценности владения мячом, которую он добавил за счет обводок, согласно данным Stats Perform. Этот показатель слегка отрицательный — минус 0,05, что означает, что все попытки Мартинеса пойти в дриблинг в этом сезоне фактически снижали шансы «Интера» поразить чужие ворота.

Не умеет бить: Рафинья («Барселона»)

На прошлой неделе Рафинья с силой небольшой зенитной ракеты влепил мяч в перекладину. Сложно сразу вспомнить, когда в последний раз от удара сотрясались ворота. И да, когда мяч попал в перекладину, это звучало так, будто кто-то врезался на мотоцикле в металлическую сетку.

Рафинья globallookpress.com

Но именно это и сделало «гол» Рафиньи в матче против «Интера» таким особенным: он промахивается гораздо чаще, чем забивает.

Никто не отрицает, что Рафинья шикарно проводит сезон. У него 19 голов и девять результативных передач в Ла Лиге, плюс невероятные 12 голов и восемь передач в Лиге чемпионов. Он бегает больше, чем почти любой другой игрок. Бразилец — один из лучших прессингующих вингеров. Но есть проблема — у него плохой удар.

Среди 36 игроков пяти ведущих лиг Европы, у которых с начала сезона 2022/23 не менее 50 голов+передач, только шестеро имеют больше ожидаемых голов (xG), чем реальных. Рафинья — единственный, кто отстает от своего xG как минимум на три гола, и он недобрал 4,4 мяча: 29 голов при 33,4 ожидаемых.

В этом сезоне он отстает на 0,7 гола, в прошлом— на 1,4, а в первом сезоне в Испании — на 2,3. В течение четырех сезонов до этого, в «Лидсе», «Ренне» и «Спортинге», он примерно соответствовал своему xG, что всё равно ниже среднего, поскольку большинство атакующих игроков забивают с более высокой эффективностью, чем игроки других позиций.

Но это только в Ла Лиге. В 13 матчах Лиги чемпионов этого сезона Рафинья забил 12 голов при всего 5,7 xG. С такой реализацией он будет одним из претендентов на «Золотой мяч» как минимум еще пару лет.

Не умеет пасовать: Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»)

В этом сезоне АПЛ «Манчестер Сити» выполнил примерно на 2000 передач больше, чем любая другая команда. При этом их основной центральный нападающий, Эрлинг Холанн, отдает всего 12,38 паса за матч — это наименьший показатель среди игроков его амплуа в Премьер-лиге.

Два новичка «Ман Сити», подписанные в январе, Абдукодир Хусанов и Нико Гонсалес, выполнили больше передач, чем Холанн. Как и Нико О’Райли, который впервые попал в стартовый состав на матч АПЛ только в начале апреля.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Если взглянуть с другой стороны, «Ноттингем Форест» выполнил меньше всех передач в лиге в этом сезоне — примерно на 10 000 меньше, чем «Манчестер Сити». Но их центральный нападающий, габаритный и однообразный Крис Вуд, выполнил 419 передач против 341 у Холанна. Сможет ли норвежец забить 30 голов за сезон в команде Нуну Эшририту Санту?

Дело не только в том, что Холанн не пасует; дело в том, что его передачи редко приводят к чему-то хорошему. Хотя он касается мяча в штрафной около семи раз за матч, его передачи создают всего 0,08 ожидаемых голов (xG) за игру. Это примерно три результативные передачи за сезон, если бы он проводил все матчи в сезоне без замен.

Среди центральных нападающих, выполнивших не менее 250 передач в этом сезоне, у Холанна третий худший рейтинг по версии PFF FC.

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Честно говоря, вся эта статья могла бы быть посвящена Холанну. Когда он приехал в Англию, его игра была более разносторонней, но по собственному выбору, задумке тренера или обстоятельствам всё остальное отошло на второй план ради забитых мячей. Он не может обыграть никого один на один, не защищается, не выигрывает верховые мячи, и хотя он один из самых быстрых игроков в мире, спринтует он примерно так же часто, как Гарри Кейн.

Холанн наносит кучу ударов и забивает кучу голов — и на этом всё.