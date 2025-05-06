Хроника трофейных страданий Кейна: титул Бундеслиги с «Баварией» прервал затяжное ожидание

Это случилось. Наконец-то случилось! Мюнхенская «Бавария» в минувшее воскресенье стала чемпионом Германии сезона-2024/25 и вместе с этим закончилась мучительно долгая, тянувшаяся всю карьеру безтрофейная полоса Гарри Кейна.

Капитан сборной Англии перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма» летом 2023 года. Тогда казалось, что титулы — дело времени: за 13 лет в Северном Лондоне, несмотря на свою результативность, Кейн так и не добился командных успехов.

Однако, как назло, в первый же сезон с Кейном «Бавария» показала худший результат в чемпионате за более чем десять лет. После 11 подряд титулов команда заняла лишь третье место, уступив «Байеру», который прошел весь сезон без поражений. На фоне этого снова зазвучали разговоры о «проклятии Кейна».

Несмотря на феноменальную личную статистику — 44 гола в 45 матчах — англичанин дебютировал в клубе как раз в их первом безтрофейном сезоне с 2012 года. Его личная трофейная засуха продлилась до 15 лет.

И вся карьера Кейна, которому сейчас 31 год, прошла примерно по такому же сценарию. Он не остался совсем без наград — его стабильность и результативность принесли множество индивидуальных достижений. В «Тоттенхэме» он провел 320 матчей в рамках Премьер-лиги и забил 213 голов, став вторым бомбардиром в истории турнира после Алана Ширера. Но все финалы неизменно заканчивались поражениями.

Мы не собираемся учитывать победу в предсезонном Audi Cup над всё той же «Баварией» в 2019-м или «Тайгер Кап», завоёванный «Тоттенхэмом» в 2023 году в товарищеской игре с сингапурским «Лайон Сити Сэйлорс» (5:1).

Теперь, когда тяготы позади и долгожданная чемпионская медаль наконец на шее, самое время последний раз оглянуться на годы разочарований, чтобы, наконец, закрыть эту главу навсегда.

12 мая 2013 года: «Уотфорд» — «Лестер» 3:1 (счёт по сумме двух матчей — 3:2) — полуфинал плей-офф Чемпионшипа

План был прост: отправить юного Харри Кейна в аренду в «Лестер», чтобы тот набрался опыта на взрослом уровне. Но на деле этот этап стал для 19-летнего нападающего первым болезненным уроком.

«Уотфорд» — «Лестер» 3:1

Кейн выходил на замену во второй половине сезона, и ответный матч полуфинала плей-офф против «Уотфорда» не стал исключением в этом плане. Он появился во втором тайме, как раз в тот момент, когда «шершни» начали свой впечатляющий камбэк.

Всё закончилось в компенсированное время: после сомнительного пенальти в ворота «Уотфорда», который дважды отразил герой встречи Мануэль Альмуния, последовала стремительная контратака — и Трой Дини вколотил мяч в ворота, отправив «Уотфорд» на «Уэмбли». А «Лестер» и Кейн — домой.

1 марта 2015 года: «Челси» — «Тоттенхэм» 2:0 — финал Кубка лиги

Сломив в полуфинале упорное сопротивление «Шеффилд Юнайтед», в финале «Тоттенхэм» попросту «сдулся» на фоне более мастеровитого «Челси». Команда Жозе Моуринью, как и положено «Особенному», забила по голу в концовке каждого из таймов. А последний мяч и вовсе стал насмешкой судьбы: после удара Диего Косты мяч коснулся ноги Кейна и залетел в ворота.

«Челси» — «Тоттенхэм» 2:0 — финал Кубка лиги

Тем не менее, для самого Гарри сезон стал прорывным. Маурисио Почеттино доверил ему место в основе, и 21-летний Кейн сполна воспользовался шансом: 21 гол в Премьер-лиге и 31 во всех турнирах. Он стал лучшим бомбардиром «шпор» и получил награду лучшему молодому игроку сезона по версии PFA.

2 мая 2016 года: Битва за титул — Премьер-лига

Сезон 2015/16 стал настоящей сказкой для «Лестера», который стартовал с коэффициентом 5000 к 1 на чемпионство в АПЛ, а завершил — с кубком. Но всё могло сложиться иначе: «Тоттенхэм» был в одном шаге от первого чемпионского титула за более чем полвека.

Пока остальные гранды тонули в проблемах или занимались перестройкой, команда Почеттино к финишу сезона шла в числе фаворитов. Но в решающий момент «шпоры» дрогнули: всего четыре победы в последних десяти турах. В матче с «Челси» (2:2) они окончательно уступили «Лестеру» титул. А уже в следующем туре, проиграв 1:5 «Ньюкаслу», Кейн и компания упустили даже второе место, завершив сезон третьими, позади«Арсенала», своего принципиального соперника.

22 апреля 2017 года: «Челси» — «Тоттенхэм» 4:2 — полуфинал Кубка Англии

«Челси» — «Тоттенхэм» 4:2 — полуфинал Кубка Англии

«Челси» под руководством Антонио Конте уверенно шел к дублю — победе в Премьер-лиге и Кубке Англии. И хотя «Тоттенхэм» отчаянно сопротивлялся на «Уэмбли», этого оказалось недостаточно. Виллиан быстро открыл счет великолепным ударом со штрафного, но Кейн вскоре восстановил равновесие ударом головой. После пенальти, который реализовал всё тот же Виллиан, «шпоры» снова сравняли счет, но концовка осталась за «синими»: сначала отличился Азар, а затем Матич буквально вколотил мяч в сетку, сняв все вопросы.

14 мая 2017 года: Второе место в Премьер-лиге — снова позади «Челси»

После слабого финишного отрезка в прошлом сезоне, в кампании 2016/17 «Тоттенхэм» снова был претендентом на титул. В своем прощальном сезоне на «Уайт Харт Лейн» команда Почеттино провела выдающуюся кампанию, не проиграв ни одного домашнего матча.

Кейн завоевал свою вторую «Золотую бутсу» Премьер-лиги, но обогнать «Челси» в итоговой таблице «Тоттенхэму» не удалось. При этом второе место стало лучшим результатом «шпор» в истории АПЛ. Тот сезон они завершили победой над «Манчестер Юнайтед» (2:1, красиво попрощавшись с родным стадионом. Кейн забил 29 голов в АПЛ (и 35 во всех турнирах) и получил награду «Игрок года» по версии болельщиков.

21 апреля 2018 года: «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» 2:1 — полуфинал Кубка Англии

Очередная попытка Кейна выиграть Кубок Англии завершилась всё на той же стадии — в полуфинале. На сей раз обидчиком стал «Манчестер Юнайтед», который возглавлял Жозе Моуринью. Несмотря на то, что «шпоры» повели в счете, «Юнайтед» перехватил инициативу и одержал волевую победу, 20-й раз в своей истории выйдя в финал.

«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» 2:1 — полуфинал Кубка Англии

Кейн играл с травмой, вернувшись на поле раньше запланированного срока, и это было заметно. Но в итоге все разговоры снова свелись к привычному — типичный «Тоттенхэм» не справился с давлением. Это поражение стало восьмым подряд для «шпор» в полуфиналах Кубка Англии — чудовищная серия, начавшаяся еще после последней победы клуба в турнире в 1991 году.

11 июля 2018 года: Хорватия — Англия 2:1 (д.в.), полуфинал чемпионата мира

Впервые за 28 лет Англия добралась до полуфинала чемпионата мира, но наткнулась на упорную, опытную сборную Хорватии, которая отыгралась после быстрого гола и вырвала победу в дополнительное время благодаря удару Марио Манджукича, который стал настоящим ударом ниже пояса.

Гарри Кейн globallookpress.com

Кейн к тому моменту забил шесть голов в пяти матчах, но в плей-офф будто выдохся, в матче с хорватами его магия просто исчезла. Особенно жестко англичане прошлись по нему в первом тайме, когда при счёте 1:0 он не отдал передачу на пустые ворота Стерлингу, а сам запорол момент с острого угла, несмотря на то, что в итоге оказался в офсайде.

24 января 2019 года: «Тоттенхэм» — «Челси» 1:2 (2:2 по сумме, 2:4 по пенальти) — полуфинал Кубка Лиги

Кейн вывел «Тоттенхэм» вперед по сумме двух матчей, забив единственный гол в первой встрече на «Уэмбли», но пропустил ответную игру из-за травмы лодыжки, которая мешала ему весь сезон.

«Тоттенхэм "— 'Челси' 1:2 (2:2 по сумме, 2:4 по пенальти) — полуфинал Кубка Лиги

Без главной ударной силы в атаке «Тоттенхэм» не смог удержать преимущество: «Челси» Маурицио Сарри сравнял счет в двухматчевом противостоянии, а затем оказался сильнее в серии пенальти на «Стэмфорд Бридж». Это стало уже третьим поражением «шпор» в полуфинале внутреннего кубка за последние три года.

1 июня 2019 года: «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» 0:2 — финал Лиги чемпионов

Весной 2019-го у «Тоттенхэма» появился шанс переписать историю, выйдя в первый в истории клуба финал Лиги чемпионов после героической победы над «Аяксом» в ответной полуфинальной встрече.

Гарри Кейн globallookpress.com

Однако и здесь всё перечеркнула очередная травма: Кейн начал финал в Мадриде явно не в лучшем состоянии, вообще ничего не показал, и «Ливерпуль» без особого блеска спокойно сделал своё дело, забив по голу на старте и в концовке встречи. Кубок уехал на 'Энфилд'. А уже через пять месяцев Почеттино был уволен после неубедительного старта в новом сезоне.

25 апреля 2021 года: «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» 1:0 — финал Кубка лиги

Гарри Кейн globallookpress.com

Снова 'Уэмбли', снова важный матч, снова Кейн играет через боль после травмы лодыжки и снова всё проходит мимо него. «Тоттенхэм» уволил Моуринью буквально за несколько дней до финала, чем только облегчил задачу «Ман Сити». Команда Гвардиолы выиграла Кубок лиги в четвертый раз подряд.

«Тоттенхэм» закончил сезон на седьмом месте, но хотя бы мог радоваться лучшему атакующему дуэту в лиге: Кейн и Сон Хын Мин установили рекорд АПЛ по количеству голов, созданных друг для друга за один сезон — 14. Всего за время игры вместе они организовали 47 голов — и это до сих пор абсолютный рекорд лиги.

12 июля 2021 года: Англия — Италия 1:1 (2:3 по пенальти) — финал Евро

Англия мечтала завершить 55-летнее проклятие на глазах у своих болельщиков, и начало на «Уэмбли» было сказочным: уже на 2-й минуте Люк Шоу замкнул идеальный прострел Кейна. Но Италия подошла к финалу с серией из 33 матчей без поражений и показала, почему: оборона Бонуччи и Кьеллини буквально съела английских форвардов, и Кейн всё чаще стал отходить назад, чтобы хоть как-то участвовать в игре.

Гарри Кейн globallookpress.com

Итальянцы сравняли счет после добивания Бонуччи, а потом всё решилось в серии пенальти. Кейн уверенно реализовал свой удар, но три промаха подряд от Рашфорда, Санчо и Сака похоронили английскую мечту прямо на домашнем стадионе.

12 января 2022 года: «Тоттенхэм» — «Челси» 0:1 (0:3 по сумме двух матчей) — полуфинал Кубка лиги

Еще один полуфинал завершился привычным разочарованием: 'Челси' вновь разрушил мечты Кейна о первом трофее с родным клубом. На этот раз всё решил единственный гол Антонио Рюдигера во втором матче, а тренер «шпор» Антонио Конте был вынужден наблюдать, как его бывшая команда спокойно выходит в финал. Кейн забил гол во втором тайме, но он был отменен. На тот момент исход уже был практически предрешён.

12 августа 2023 года: «Бавария» — «Лейпциг» 0:3 — Суперкубок Германии

Кейн получил шанс выиграть свой первый полноценный трофей в карьере уже в первом матче за «Баварию» — спустя буквально несколько часов после завершения его трансфера за 86 миллионов фунтов.

Гарри Кейн globallookpress.com

Он вышел на замену во втором тайме при счете 0:2. «Альянц Арена» загудела в предвкушении. Но уже через три минуты 'Лейпциг' забил третий гол и снял все вопросы.

Кроме поражения в Суперкубке и чемпионате, «Бавария» также с позором вылетела из Кубка Германии, уступив во втором раунде «Саарбрюкену» из третьего дивизиона.

8 мая 2024 года: «Реал» Мадрид — «Бавария» 2:1 (4:3 по сумме двух матчей) — полуфинал Лиги чемпионов

С учетом провалов на внутренней арене, Кейн и «Бавария» возлагали большие надежды на противостояние с «Реалом» в полуфинале ЛЧ, особенно с учетом того, что первый матч завершился вничью 2:2.

«Реал» Мадрид — «Бавария» 2:1 (4:3 по сумме двух матчей) — полуфинал Лиги чемпионов

Гол Альфонсо Дэвиса на 68-й минуте укрепил эту надежду, но дубль Хоселу в концовке ответного матча — второй мяч был засчитан только после долгого просмотра ВАР — отправил «Реал» в финал на 'Уэмбли' и оставил «Баварию» без трофеев впервые за 12 лет.

Несмотря на то, что Кейн проиграл все возможные трофеи в своем дебютном сезоне за «Баварию», он стал лучшим бомбардиром Бундеслиги (36 голов в 32 матчах) и Лиги чемпионов (8 голов в 12 матчах), а также получил «Золотую бутсу», завершив сезон с 44 голами в 45 матчах.

14 июля 2024 года: Англия — Испания 1:2 — финал чемпионата Европы

Забив в матчах против Дании (групповой этап), Словакии (1/8 финала) и Нидерландов (полуфинал), Кейн подошел к финалу Евро-2024 в качестве одного из лучших бомбардиров турнира. Англия во второй раз подряд вышла в финал чемпионата Европы, надеясь прервать 58-летнее ожидание. Но в финале Кейн вновь был неубедителен и был заменен уже на 61-й минуте. Испания вырвала победу благодаря позднему голу Микеля Оярсабаля.

Прогнозы и ставки на футбол

С момента своего дебюта за сборную в 2015 году, когда он забил уже на 80-й секунде матча против Литвы, Кейн был главным нападающим сборной Англии, записав на свой счет 71 гол в 105 матчах. Более того, с более чем 400 голами за клуб и сборную, он стал лучшим бомбардиром в истории как 'Тоттенхэма', так и сборной Англии и уже приблизился к топ-20 лучших бомбардиров 'Баварии', проведя там меньше двух сезонов.

Но теперь Кейну больше не нужно утешаться цифрами, рекордами и статистикой — ведь у него наконец-то есть настоящая медаль победителя.