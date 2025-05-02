ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Первые 100 матчей Ямаля за «Барселону»: сравнение с Месси, Роналду и Мбаппе

    О столь раннем прорыве могли только мечтать даже нынешние легенды

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Барселона Реал Мадрид Примера (Ла Лига) Футбол Испании Криштиану Роналду ПСЖ Монако Лига 1 Футбол Франции Интер Майами Аль-Наср Эр-Рияд Саудовская Про-Лига MLS Манчестер Юнайтед Манчестер Сити АПЛ Футбол Англии Трансферы
    Вся лентаСамое главное
    Антонио РюдигерПоздравляем, «Реал» Мадрид — вы самый жалкий футбольный клуб Юрий Семин«Миллиметр офсайда отнял у "Интера" победу». Сёмин — о полуфинальных матчах Лиги чемпионов Марцел Личка«Динамо» и Личка — всё. В каких еще клубах РПЛ стоит ждать тренерских отставок?
    Все новости спорта
    Ламин Ямаль
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ламин Ямаль
    Пока Ламин Ямаль переписывает рекорды Лиги чемпионов, ESPN предлагает взглянуть, как его первые 100 матчей смотрятся на фоне других суперзвезд в начале их карьеры.
    Ламин Ямаль провел свой сотый матч за основную команду «Барселоны». Если что, ему всего лишь 17 лет.

    Чтобы отметить это достижение, Ямаль выдал впечатляющий матч в Лиге чемпионов: «Барса» дважды отыгрывалась по ходу напряженной встречи с «Интером», которая завершилась вничью со счетом 3:3.

    Ямаль стал самым молодым автором гола в полуфинале Лиги чемпионов за всю историю турнира. До этого в нынешнем сезоне он уже установил рекорды как самый юный автор гола в матчах 1/8 финала и четвертьфинала.

    На момент полуфинала Ямалю было 17 лет и 292 дня — он стал вторым самым молодым игроком, выходившим в старте на этом этапе турнира. Младше него был только Юлиан Дракслер, которому было на 65 дней меньше, когда он сыграл за «Шальке» против «Манчестер Юнайтед» в мае 2011 года.

    Кроме того, Ямаль стал первым игроком в истории, забившим в 1/8 финала, четвертьфинале и полуфинале Лиги чемпионов до того, как ему исполнится 18 лет.

    В его активе уже пять мячей в ЛЧ — больше, чем у любого другого футболиста в этом возрасте. Ближайшие к нему по показателю — его партнер по команде Ансу Фати и Итан Нванери из «Арсенала», у которых было по два гола до совершеннолетия.

  • Безумие в Каталонии: «Барселона» и «Интер» выдали огненный матч с шестью голами
  • Ламин Ямаль снова заявил о себе как об одном из лучших в мире
  • Вчера

    • Очевидно, что перед нами особенный талант — достаточно просто взглянуть на его достижения и рекорды. Но теперь, когда он провел 100 матчей на взрослом уровне, интересно сравнить его путь с тем, каким он был у других футбольных вундеркиндов, которые впоследствии стали мировыми звездами.

    Ламин Ямаль

    Ламин Ямаль
    globallookpress.com

    Возраст на момент 100-го матча: 17 лет и 292 дня (30 апреля 2025 года) 
    Минут на поле: 6 859 
    Голов: 22 
    Голевых передач: 27 
    Трофеи с клубом: 3

    За плечами у Ямаля всего два полных сезона в профессиональном футболе, а он уже может похвастаться победами в чемпионате и Кубке Испании с «Барселоной», а также титулом чемпиона Европы со сборной. С момента дебюта в 2023 году, когда ему было всего 15 лет, талантливый вингер стал ключевой фигурой в атаке «Барсы».

  • Будущая легенда. Ямаль уже к 20 годам может стать лучшим футболистом мира
  • Ламин Ямаль способен затмить даже Лионеля Месси
  • 15/02/2025

    • Этот сезон стал для него самым результативным: 15 голов и 20 ассистов в 49 матчах. «Барса» по-прежнему претендует на победу в чемпионате, Кубке Испании и Лиге чемпионов. Идеальное описание для такого старта карьеры — «взлет с места в карьер».

    Лионель Месси

    Лионель Месси
    globallookpress.com

    Возраст на момент 100-го матча: 20 лет и 248 дней (27 февраля 2008 года) 
    Минут на поле: 6 747 
    Голов: 41 
    Голевых передач: 14 
    Трофеи с клубом: 5

    Говоря о стремительном прогрессе Ямаля, напрашивается очевидное сравнение с Месси. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» шел к отметке в 100 матчей дольше — его постепенно вводили в основной состав.

  • Старость — не радость. Месси очень хочет поехать на ЧМ-2026, но, похоже, тело говорит ему «хватит»
  • Лионель Месси, возможно, больше никогда не сыграет за сборную Аргентины на крупном турнире
  • 21/03/2025

    • Интересный факт: всего за несколько месяцев до своего 100-го матча Месси сфотографировался с младенцем Ямалем на благотворительной фотосессии для календаря. Ирония судьбы, не правда ли?

    Криштиану Роналду

    Криштиану Роналду
    globallookpress.com

    Возраст на момент 100-го матча: 19 лет и 348 дней (19 января 2005 года) 
    Минут на поле: 5 785 
    Голов: 13 
    Голевых передач: 13 
    Трофеи с клубом: 2

    Роналду пробился в первую команду «Спортинга» в 17 лет, и до своего 18-летия успел забить всего пять голов на взрослом уровне — в разы меньше, чем Ямаль.

    Несмотря на относительно скромные цифры на старте, Криштиану быстро вышел на новый уровень под руководством сэра Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед». До своего 100-го матча он уже выиграл Кубок Англии — именно в этом турнире он и провел юбилейную игру, забив 20-й гол в карьере в ворота «Эксетера» в третьем раунде. До этого в его активе был также Суперкубок Португалии, выигранный с «Спортингом» за время его короткой 19-матчевой карьеры в Примейре.

  • Легенда и обуза в одном флаконе. Роналду спасет свою репутацию, если откажется от участия в ЧМ-2026
  • Криштиану Роналду пора признать, что он стал серьезной проблемой для сборной Португалии
  • 25/03/2025

    • Роналду очень быстро наверстал упущенное — вскоре его ждали сотни голов, рекорды и громкие победы с «Манчестер Юнайтед», «Реалом» и не только.

    Килиан Мбаппе

    Килиан Мбаппе
    globallookpress.com

    Возраст на момент 100-го матча: 19 лет и 119 дней (18 апреля 2018 года) 
    Минут на поле: 6 410 
    Голов: 48 
    Голевых передач: 29 
    Трофеи с клубом: 3

    После стремительного взлета в составе «Монако», с которым он сенсационно выиграл Лигу 1 в сезоне 2016/17, Мбаппе вскоре перешел в «Пари Сен-Жермен».

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Уже тогда было понятно, что перед нами будущая суперзвезда. К своему 100-му матчу за парижан (в игре против «Бордо» под конец сезона 2017/18), Килиан имел за плечами внушительную коллекцию голов и ассистов. В том сезоне «ПСЖ» взял все возможные трофеи на внутренней арене — четыре титула, включая чемпионат, Кубок, Кубок лиги и Суперкубок Франции.

    Эрлинг Холанн

    Эрлинг Холанн
    globallookpress.com

    Возраст на момент 100-го матча: 19 лет и 212 дней (18 февраля 2020 года) 
    Минут на поле: 5 948 
    Голов: 60 
    Голевых передач: 15 
    Трофеи с клубом: 2

    Один из самых результативных нападающих своего поколения, Холанн отметил свой 100-й матч в привычной для себя манере — дублем в ворота «Пари Сен-Жермен» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Его празднование — поза «дзен» прямо на поле «Парк де Пренс» — мгновенно разлетелось по соцсетям. Те два гола довели его феноменальный показатель до 11 мячей в семи матчах за «Боруссию» (он перешел туда всего месяцем ранее из «Зальцбурга»), и до 39 голов в 29 играх в сезоне в целом.

  • Поздравляем, «Реал» Мадрид — вы самый жалкий футбольный клуб
  • «Королевский клуб» показал свое истинное лицо, устроив позорное шоу в финале Кубка Испании
  • Вчера

    • С тех пор Холанн установил целый ряд рекордов Лиги чемпионов — он быстрее всех в истории турнира достиг отметок в 15, 20, 25, 30, 35, 40 и 45 голов. В сезоне 2022/23 норвежец выиграл требл с «Манчестер Сити» и завоевал несколько «Золотых бутс».

    Неймар

    Неймар
    globallookpress.com

    Возраст на момент 100-го матча: 18 лет и 251 день (17 октября 2010 года) 
    Минут на поле: 6 944 
    Голов: 48 
    Голевых передач: 27 
    Трофеи с клубом: 2

    К своему 100-му матчу за «Сантос» Неймар уже почти достиг отметки в 50 голов. Он дебютировал за первую команду в 2009 году, когда ему было всего 16 лет, и мгновенно засиял в бразильской Серии A благодаря своему дриблингу, ловкости и креативности. В его дебютном сезоне клуб стал вице-чемпионом.

    Прогнозы и ставки на футбол

    В следующие годы Неймар помог «Сантосу» трижды подряд выиграть чемпионат штата Сан-Паулу (Кампеонато Паулиста). Вскоре за ним выстроилась очередь европейских грандов, и летом 2013 года бразилец перебрался в «Барселону».

    Читайте также

    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.89
  • Экспресс дня 2 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Акрон — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Арсенал — Борнмут
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Вольфсбург
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Страсбур — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Лопес — Барбоса
  • Бои
  • Завтра в 04:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры