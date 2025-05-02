Первые 100 матчей Ямаля за «Барселону»: сравнение с Месси, Роналду и Мбаппе

Ламин Ямаль провел свой сотый матч за основную команду «Барселоны». Если что, ему всего лишь 17 лет.

Чтобы отметить это достижение, Ямаль выдал впечатляющий матч в Лиге чемпионов: «Барса» дважды отыгрывалась по ходу напряженной встречи с «Интером», которая завершилась вничью со счетом 3:3.

Ямаль стал самым молодым автором гола в полуфинале Лиги чемпионов за всю историю турнира. До этого в нынешнем сезоне он уже установил рекорды как самый юный автор гола в матчах 1/8 финала и четвертьфинала.

На момент полуфинала Ямалю было 17 лет и 292 дня — он стал вторым самым молодым игроком, выходившим в старте на этом этапе турнира. Младше него был только Юлиан Дракслер, которому было на 65 дней меньше, когда он сыграл за «Шальке» против «Манчестер Юнайтед» в мае 2011 года.

Кроме того, Ямаль стал первым игроком в истории, забившим в 1/8 финала, четвертьфинале и полуфинале Лиги чемпионов до того, как ему исполнится 18 лет.

В его активе уже пять мячей в ЛЧ — больше, чем у любого другого футболиста в этом возрасте. Ближайшие к нему по показателю — его партнер по команде Ансу Фати и Итан Нванери из «Арсенала», у которых было по два гола до совершеннолетия.

Очевидно, что перед нами особенный талант — достаточно просто взглянуть на его достижения и рекорды. Но теперь, когда он провел 100 матчей на взрослом уровне, интересно сравнить его путь с тем, каким он был у других футбольных вундеркиндов, которые впоследствии стали мировыми звездами.

Ламин Ямаль

Ламин Ямаль globallookpress.com

Возраст на момент 100-го матча: 17 лет и 292 дня (30 апреля 2025 года)

Минут на поле: 6 859

Голов: 22

Голевых передач: 27

Трофеи с клубом: 3

За плечами у Ямаля всего два полных сезона в профессиональном футболе, а он уже может похвастаться победами в чемпионате и Кубке Испании с «Барселоной», а также титулом чемпиона Европы со сборной. С момента дебюта в 2023 году, когда ему было всего 15 лет, талантливый вингер стал ключевой фигурой в атаке «Барсы».

Этот сезон стал для него самым результативным: 15 голов и 20 ассистов в 49 матчах. «Барса» по-прежнему претендует на победу в чемпионате, Кубке Испании и Лиге чемпионов. Идеальное описание для такого старта карьеры — «взлет с места в карьер».

Лионель Месси

Лионель Месси globallookpress.com

Возраст на момент 100-го матча: 20 лет и 248 дней (27 февраля 2008 года)

Минут на поле: 6 747

Голов: 41

Голевых передач: 14

Трофеи с клубом: 5

Говоря о стремительном прогрессе Ямаля, напрашивается очевидное сравнение с Месси. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» шел к отметке в 100 матчей дольше — его постепенно вводили в основной состав.

Интересный факт: всего за несколько месяцев до своего 100-го матча Месси сфотографировался с младенцем Ямалем на благотворительной фотосессии для календаря. Ирония судьбы, не правда ли?

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду globallookpress.com

Возраст на момент 100-го матча: 19 лет и 348 дней (19 января 2005 года)

Минут на поле: 5 785

Голов: 13

Голевых передач: 13

Трофеи с клубом: 2

Роналду пробился в первую команду «Спортинга» в 17 лет, и до своего 18-летия успел забить всего пять голов на взрослом уровне — в разы меньше, чем Ямаль.

Несмотря на относительно скромные цифры на старте, Криштиану быстро вышел на новый уровень под руководством сэра Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед». До своего 100-го матча он уже выиграл Кубок Англии — именно в этом турнире он и провел юбилейную игру, забив 20-й гол в карьере в ворота «Эксетера» в третьем раунде. До этого в его активе был также Суперкубок Португалии, выигранный с «Спортингом» за время его короткой 19-матчевой карьеры в Примейре.

Роналду очень быстро наверстал упущенное — вскоре его ждали сотни голов, рекорды и громкие победы с «Манчестер Юнайтед», «Реалом» и не только.

Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Возраст на момент 100-го матча: 19 лет и 119 дней (18 апреля 2018 года)

Минут на поле: 6 410

Голов: 48

Голевых передач: 29

Трофеи с клубом: 3

После стремительного взлета в составе «Монако», с которым он сенсационно выиграл Лигу 1 в сезоне 2016/17, Мбаппе вскоре перешел в «Пари Сен-Жермен».

Уже тогда было понятно, что перед нами будущая суперзвезда. К своему 100-му матчу за парижан (в игре против «Бордо» под конец сезона 2017/18), Килиан имел за плечами внушительную коллекцию голов и ассистов. В том сезоне «ПСЖ» взял все возможные трофеи на внутренней арене — четыре титула, включая чемпионат, Кубок, Кубок лиги и Суперкубок Франции.

Эрлинг Холанн

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Возраст на момент 100-го матча: 19 лет и 212 дней (18 февраля 2020 года)

Минут на поле: 5 948

Голов: 60

Голевых передач: 15

Трофеи с клубом: 2

Один из самых результативных нападающих своего поколения, Холанн отметил свой 100-й матч в привычной для себя манере — дублем в ворота «Пари Сен-Жермен» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Его празднование — поза «дзен» прямо на поле «Парк де Пренс» — мгновенно разлетелось по соцсетям. Те два гола довели его феноменальный показатель до 11 мячей в семи матчах за «Боруссию» (он перешел туда всего месяцем ранее из «Зальцбурга»), и до 39 голов в 29 играх в сезоне в целом.

С тех пор Холанн установил целый ряд рекордов Лиги чемпионов — он быстрее всех в истории турнира достиг отметок в 15, 20, 25, 30, 35, 40 и 45 голов. В сезоне 2022/23 норвежец выиграл требл с «Манчестер Сити» и завоевал несколько «Золотых бутс».

Неймар

Неймар globallookpress.com

Возраст на момент 100-го матча: 18 лет и 251 день (17 октября 2010 года)

Минут на поле: 6 944

Голов: 48

Голевых передач: 27

Трофеи с клубом: 2

К своему 100-му матчу за «Сантос» Неймар уже почти достиг отметки в 50 голов. Он дебютировал за первую команду в 2009 году, когда ему было всего 16 лет, и мгновенно засиял в бразильской Серии A благодаря своему дриблингу, ловкости и креативности. В его дебютном сезоне клуб стал вице-чемпионом.

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В следующие годы Неймар помог «Сантосу» трижды подряд выиграть чемпионат штата Сан-Паулу (Кампеонато Паулиста). Вскоре за ним выстроилась очередь европейских грандов, и летом 2013 года бразилец перебрался в «Барселону».