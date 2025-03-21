Старость — не радость. Месси очень хочет поехать на ЧМ-2026, но, похоже, тело говорит ему «хватит»

До чемпионата мира остается чуть больше года, но вероятность того, что Лионель Месси сыграет в финальной стадии, стремительно уменьшается из-за проблем, с которыми раньше он практически не сталкивался.

Часто говорят, что Криштиану Роналду добился всего благодаря тяжелому труду, тогда как Лионель Месси был наделен божественным даром, позволяющим ему играть так, будто футбол — это самое легкое занятие в мире. Однако природный талант — ничто без истинного футбольного интеллекта.

Как однажды заметил Хаби Алонсо, главное, что делает Месси настолько сильным игроком, — это его умение принимать решения. Уникальная способность всегда выбирать правильный вариант в нужный момент связана не только с его видением поля и чувством времени, но и со скромностью и эффективностью.

«Он знает, как и когда делать простые передачи. Месси говорит: "Ты находишься в лучшей позиции? Хорошо, вот, держи мяч". Дело не всегда в самом эффектном движении, а в самом лучшем и умном выборе», — рассуждал Алонсо в 2023 году.

Однако в последнее время Месси все чаще стали беспокоить травмы, в связи с чем напрашивается вопрос: не совершил ли он редкую ошибку, решив продолжить карьеру в сборной Аргентины которую можно было бы завершить на триумфальной ноте после победы на чемпионате мира в Катаре?

Подражая Марадоне

Месси подошел к чемпионату мира 2022 года с осознанием, что он, возможно, станет для него последним. На тот момент ему было 35 лет, и при этом он откровенно страдал в «Пари Сен-Жермен».

Однако в сборной Аргентины все было иначе. Он с радостью играл за команду Лионеля Скалони и с нетерпением ждал международных пауз, которые давали ему передышку от токсичной атмосферы на «Парк де Пренс».

Лионель Месси globallookpress.com

Всё изменила победа на Кубке Америки 2021 года. После более чем десятилетия болезненных поражений Месси наконец поднял над головой значимый международный трофей. После легендарного финала на «Маракане» с его плеч действительно свалилась тяжесть долгожданного триумфа.

Однако на тот момент по-прежнему было неясно, сможет ли он привести свою страну к победе на чемпионате мира, как это сделал в 1986-м Диего Марадона. От этих сравнений невозможно было избавиться.

И когда Аргентина проиграла Саудовской Аравии в первом матче группового этапа ЧМ-2022 (теперь это одно из самых громких поражений в истории футбола) — критики уже точили ножи.

Тем не менее те, кто пришел «хоронить» Месси, в итоге восхищались им. Забив потрясающий гол в ворота Мексики во втором туре и фактически сохранив шансы Аргентины на выход в плей-офф, он затем выдал серию феноменальных выступлений в решающих раундах турнира — ничего подобного не было со времен Марадоны в 1986 году. В конце концов, Месси и Аргентина завоевали самый престижный трофей в футболе.

Остался в сборной из-за любви к футболу

Когда Месси после финального свистка в Лусаиле играл с мячом вместе со своими детьми на усыпанном мишурой поле, казалось, что это идеальный момент для ухода из сборной.

Он только что «прошел футбол» и поставил точку в споре о величайшем игроке всех времен самым убедительным образом. Ему больше не нужно было покорять новые вершины и что-то доказывать.

Лионель Месси globallookpress.com

Но он решил продолжить. Просто потому, что теперь получал от игры настоящее удовольствие.

«Я люблю футбол и то, чем занимаюсь. Мне нравится быть частью сборной, команды. Я хотел бы насладиться еще несколькими матчами в статусе чемпиона мира», — признался Месси вскоре после победы на ЧМ-2022.

Разумеется, он заслужил это право. Но «пару матчей» превратились в пять товарищеских игр, пять отборочных матчей на чемпионат мира и целую кампанию на Кубке Америки. И к концу последнего все чаще звучали обоснованные вопросы: не прогадал ли Месси с выбором момента для завершения карьеры в сборной?

Износ

Месси вписал свое имя в историю, приведя Аргентину ко второй подряд победе на Кубке Америки и третьему крупному международному трофею. Однако на Кубке Америки в 2024 году в США стало очевидно, что на его физических возможностях начали сказываться колоссальные физические нагрузки на протяжении почти двух десятилетий.

Лионель Месси globallookpress.com

На чемпионате мира в Катаре Месси забил семь мячей и трижды ассистировал партнерам, тогда как на Кубка Америки-2024 он совершил лишь два результативных действия. При этом в финале Лео был вынужден покинуть поле в середине второго тайма из-за повреждения связок голеностопа. Этот матч он досматривал в слезах, сидя на скамейке запасных.

Несмотря на счастливый финал (Лаутаро Мартинес забил победный гол в дополнительное время), возможность шестого рекордного участия Месси в финальной стадии чемпионата мира уже тогда казалась крайне призрачной. Спустя девять месяцев она выглядит еще менее вероятной.

«А что, если он получит травму?»

За последний год Месси уже пропустил четыре матча сборной Аргентины из-за травм.

В мартовских матчах отборочного турнира ЧМ-2026 против Уругвая и Бразилии он не сыграет из-за повреждения приводящей мышцы.

Особенно тревожит тот факт, что эта проблема возникла как раз тот в период, когда «Интер Майами» тщательно дозировал его нагрузки.

Лионель Месси globallookpress.com

С начала сезона в МЛС Месси лишь трижды отыграл полные 90 минут, а в этом месяце его вообще трижды оставляли вне заявки. Главный тренер «Интера» Хавьер Маскерано старается беречь действующего MVP МЛС насколько это возможно, не ослабляя при этом команду.

«А что, если мы не дадим ему необходимый отдых, и он в итоге получит травму? Мы не хотим, чтобы он выбыл на месяц», — задавался вопросом Маскерано в начале марта.

Теперь, когда риск длительного отсутствия стал реальной угрозой, это вызывает серьезные опасения.

«Месси — душа этой команды»

Присутствие Месси в «Интер Майами» имеет колоссальное значение не только для клуба, но и для всей лиги. Болельщики приходят на матчи лишь для того, чтобы посмотреть на аргентинскую звезду — а когда он не играет, некоторые клубы даже чувствуют необходимость хотя бы частично компенсировать фанатам стоимость билетов.

Лионель Месси globallookpress.com

Однако он не просто маркетинговый феномен. Как игрок, он остается для «Интера» бесценным.

«Месси — душа этой команды. Он, как ребенок, играет в футбол и не хочет проигрывать. Для нас огромное преимущество иметь его в составе, потому что дело не только в том, что он делает на поле. Он передает свою энергию партнерам и привносит все свое мастерство.

Причем он не просто атакующий игрок — он помогает нам в обороне, контролирует центр поля. Он великолепен», — признался Маскерано в прошлом месяце.

Неудивительно, что совладелец клуба Хорхе Мас намерен продлить контракт с Месси, который истекает в декабре, особенно с учетом того, что уже в следующем году команда переедет на новый стадион.

При этом «Барселона» в 2026 году рассчитывает вернуться на обновленный «Камп Ноу», и в последние дни появились слухи, что президент клуба Жоан Лапорта хочет подписать Месси для торжественного открытия арены. Это стало бы одной из самых красивых историй в футболе.

«Я не ставил никаких сроков и дедлайнов»

На самом деле никто не знает, в какой форме Месси будет к концу текущего сезона. Показательно, что сам он остается осторожным в прогнозах относительно своего участия в ЧМ-2026.

Лионель Месси globallookpress.com

«Я не ставил никаких сроков и дедлайнов. Я просто наслаждаюсь моментом. Сейчас я испытываю гораздо больше эмоций, чем раньше, и впитываю всю любовь болельщиков, потому что понимаю — эти матчи могут стать для меня последними.

Это радость — быть здесь и ценить этот момент. Оказавшись среди молодых партнеров, я, несмотря на возраст, снова чувствую себя ребенком. Иногда ловлю себя на дурачествах, потому что мне настолько комфортно. Так что пока я сохраняю это ощущение и могу приносить пользу команде, я хочу оставаться здесь и получать удовольствие от игры за сборную», — сказал капитан сборной Аргентины после хет-трика в ворота Боливии в октябре прошлого года.

Для нейтральных зрителей было бы невероятным удовольствием увидеть его гениальность еще раз на главной сцене мирового футбола. Но пока нет уверенности, что он по-прежнему будет способен на это.

Прогнозы и ставки на футбол

Возможно, лучшим и самым разумным шагом для Месси было бы завершить карьеру в сборной после победы в Катаре или хотя бы после прошлогоднего Кубка Америки. Ведь выступление на чемпионате мира 2026 года несет риск повторить судьбу Роналду, который на последних двух крупных турнирах лишь терял репутацию.

В этом смысле обнадеживает, что сам Месси говорит о готовности уйти, как только почувствует, что стал скорее обузой для команды, которую он так любит.

Месси прекрасно понимает, что его карьера подходит к финальному этапу. Единственная проблема в том, что его тело может подвести его раньше, чем он сам этого захочет, и сделать любые планы и прогнозы бессмысленными.

Месси, возможно, лучший в истории футболист в принятии решений. Но последнее и самое сложное решение за него может принять сама судьба.